„Ustanowienie tego święta jest hołdem złożonym największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości oraz mądrości” — zapisano w ustawie.

Dzień Papieski

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego wierni łączą się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiają się w nauczaniu św. Jana Pawła II. Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski każdego roku ma swoje hasło wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych

Ostra Brama była bliska jego sercu

Ks. Tadeusz Jasiński, rezydent w Parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że Jan Paweł II wywarł ogromny wpływ na wiernych na Litwie.

— Zacznijmy od Ostrej Bramy. Jak sam mówił Jan Paweł II, Ostra Brama była w jego sercu od samego dzieciństwa. Papież także mówił, że te strony były mu bardzo bliskie, chociaż, faktycznie nie miał takich osobistych, rodzinnych powiązań. Wiemy, że papieżowi jako byłemu studentowi polonistyki bliska była bardzo literatura polska i on sam, jak wiemy, był też literatem, poetą. Litwa mu była bliska ze względów czysto religijnych, ale też kulturowych, również ze względu na wspólną wielowiekową historię — zaznacza ksiądz.

Duchowo łączył się z Litwą

Jak mówi ksiądz Jasiński, w czasach socjalizmu i w czasach komunizmu Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że tu, na Litwie, są katolicy i że cierpią, ale mimo tego starają się jednak zachować wierność Chrystusowi i mimo prześladowań ludzie trwają przy wierze. Ksiądz wspomina, że po wyborze na papieża, jednym z pierwszych kroków, które zrobił Jan Paweł II, to oczywiście była modlitwa w polskiej kaplicy w podziemiach Watykanu, ale zaraz potem też poszedł do litewskiej kaplicy, gdzie jest właśnie wielki piękny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. To pokazuje, że nawet w takiej emocjonalnie ważnej chwili łączył się również duchowo z wiernymi na Litwie.

Wiemy, że relikwia krwi Jan Pawła II w wileńskim kościele Ducha Świętego, relikwia Jana Pawła II w kościele Piotra i Pawła, w katedrze wileńskiej

Głośno o Górze Krzyży

Dzięki wizycie papieża na Litwę w świadomości wiernych na całym świecie została utrwalona Góra Krzyży. Papież modlił się na Górze Krzyży, skąd nadawano transmisję. Później stała się jednym z ważnych miejsc pielgrzymkowych dla wierzących.

Papież przyjęty bardzo ciepło przez Litwinów

— Litwa przyjęła papieża jako bardzo bliską osobę dzięki jego pielgrzymce na Litwę, kiedy przekonali się, jak wielka to jest postać w wymiarze historycznym i religijnym. Pamiętamy te pomniki powstające w naszym kraju. Na przykład, piękny pomnik papieża w Szydłowie, piękny pomnik papieża w Kownie, kilka pomników w Wilnie i na Wileńszczyźnie, w Kowalczukach, Trokach, Ejszyszkach — wylicza ksiądz Tadeusz Jasiński.

W 2011 r. w Kownie stanął pomnik papieża Jana Pawła II autorstwa polskiego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja

Zostawił trwały ślad w historii Litwy

Jan Paweł II zostawił trwały ślad w historii Litwy, w duchowości, w sercach wiernych Litwy. Jan Paweł II na Litwie jest bardzo czczony, w wielu kościołach są też relikwie Jana Pawła II. Wiemy, że jest relikwia krwi Jana Pawła II w wileńskim kościele Ducha Świętego, relikwia Jana Pawła II w kościele Piotra i Pawła, w katedrze wileńskiej. To świadczy o żywej wierze, także w to, że przez jego wstawiennictwo u Pana Boga można wiele wyprosić.

Trwałe świadectwo wiary katolików na Litwie

— Katolicy na Litwie znają papieskie wezwania „Nie lękajcie się”, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Z takim hasłem przyjeżdżał na Litwę. Myślę, że wierzący przeżywali jego wizytę. Niestety, tylko jeden raz był na Litwie, chociaż wiemy, że w wielu krajach był znacznie częściej, ale nawet ta jedyna wizyta dała taki impuls do odważniejszego wyznawania wiary, do nie wstydzenia się swojej wiary — podkreśla redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”.

Jak mówi, szczególnie przylgnęliśmy na Litwie do postaci Jana Pawła II w jego ostatnim okresie życia, kiedy cierpiał. Pokazał, jak być wiernym Chrystusowi nie tylko, gdy się jest młodym, energicznym, akceptowanym. Jan Paweł II nauczył, jak godnie znosić krzyż swego życia, cierpienie i trwać przy Bogu.

— To jakby jedna twarz Jana Pawła II, jako człowieka sukcesu, pewnego też na arenie międzynarodowej, który miał też wpływ na życie polityczne w naszej części Europy. Można powiedzieć, że w jakiś sposób jego wybór na papieża zapoczątkował zmierzch komunizmu w Europie — ocenia rozmówca.

Blask prawdy

XXII Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę 16 października. Jego tegorocznym obchodom przyświecać będzie hasło „Blask prawdy”. Jest to tytuł, a zarazem pierwsze słowa encykliki Jana Pawła II z 1993 r. Dziesiąta encyklika Papieża Polaka traktuje o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.

16 października 1978 r. na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Prawdopodobnie jego kandydaturę poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Oficjalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu św. Piotra 22 października 1978 r. Wojtyła był pierwszym papieżem z Polski, ale też pierwszym po 455. latach biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Mając 58 lat, został najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846 r., który w chwili wyboru miał 54 lata. Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r.

