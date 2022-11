Jak w swoim komunikacie poinformował nas Departament Ochrony Środowiska, rusza drugi etap kampanii „Garažiukas-Kaminukas 2022”. Kampania ma na celu zachęcenie warsztatów samochodowych do prowadzenia działalności gospodarczej bez zanieczyszczania środowiska.

Demontaż i naprawa

„Większość odpadów samochodowych powstaje przy ich demontażu oraz podczas napraw. Podczas tej akcji ekolodzy zwrócą uwagę nie tylko na firmy prowadzące tę działalność, ale również na osoby fizyczne zajmujące się obsługą techniczną pojazdów w zrzeszeniach warsztatowych, garażach indywidualnych, budynkach gospodarczych, gospodarstwach rolnych, hangarach i zakładach produkcyjnych oraz tych, którzy naprawiają i demontują pojazdy nienadające się do użytku” — zaznacza w raporcie Paulius Rutkauskas, doradca działu kontroli gospodarowania odpadami Departamentu Jakości Środowiska.

Reklama

W tym miesiącu szczególna uwaga zostanie zwrócona na tych, którzy prowadzą nielegalną działalność. Ponadto będą przeprowadzane kontrole, czy osoby nabywające i przetwarzające nieużywane pojazdy posiadają odpowiednie na to pozwolenie.

Czytaj więcej: Opony i montaż zdrożały o nawet 30 proc. Duży popyt przed sezonem zimowym

Nielegalne ogrzewanie

Na cenzurowanym są wciąż popularne w warsztatach, za to całkowicie nielegalne, piece na olej przepracowany. „Często zdarza się również, że osoby naprawiające i demontujące samochody wykorzystują odpady — szmaty, plastiki, smary, niebezpieczne płyny lub inne materiały — do ogrzewania pomieszczeń lub po prostu pozbywają się ich poprzez spalanie w instalacjach spalania paliw. W takich przypadkach powietrze atmosferyczne jest poważnie zanieczyszczone i szkodzi zdrowiu ludzi tam pracujących jak też i okolicznych mieszkańców” — powiedział Paulius Rutkauskas.

Neutralizacja płynów

Pracownicy departamentu sprawdzą, czy pomieszczenia warsztatów samochodowych spełniają określone wymagania oraz czy warsztaty naprawcze posiadają środki neutralizujące rozlane niebezpieczne płyny. Zwrócona zostanie uwaga na właściwe segregowanie i przechowywanie odpadów oraz ilość zgromadzonych odpadów.

Drakońskie kary

Departament przypomina, że ​​demontaż samochodów bez zezwolenia lub bez spełnienia warunków obowiązującego zezwolenia pociąga za sobą karę w wysokości od 300 do 560 euro dla osób fizycznych, od 300 do 1 700 euro, dla kierowników i osób prawnych. Kara w wysokości od 10 000 do 30 000 euro jest przewidziana dla osób prawnych, które demontują bezużyteczne samochody bez zezwolenia. Odpowiedzialność za naruszenia gospodarki odpadami dotyczy osób fizycznych od ostrzeżenia do 4 100 euro. Osoby prawne, które przekazały odpady niebezpieczne nielegalnym firmom zajmującym się gospodarowaniem odpadami, podlegają karze grzywny od 150 do 55 000 euro, a za naruszenie rachunkowości odpadów grozi kara grzywny od 150 do 1 400 euro.

Czytaj więcej: W kolejnym sezonie wzrosła liczba utylizowanych opon