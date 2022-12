Jubileuszowa gala „Polish Business Awards 2022”

„Współpraca gospodarcza to jeden z filarów polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego. Z satysfakcją odnotowuję niewątpliwy sukces, jakim jest rozpoczęcie eksploatacji gazowego interkonektora GIPL, strategicznego projektu energetycznego, który służy bezpieczeństwu Polski i Litwy. Postępują także prace nad kolejnymi odcinkami trasy Via Baltica, a 11 grudnia wznowiono połączenie kolejowe między naszymi krajami z przesiadką w Mockavie. Rosną inwestycje i współpraca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw” — mówiła do zgromadzonych gości Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Ambasador zaznaczyła, że w tym roku szczególnie gratuluje nagrodzonym firmom, gdyż poradziły sobie z trudną sytuacją gospodarczą, wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę.

„Dziękuję Państwu za wzmacnianie potencjału ekonomicznego naszego regionu i przyczynianie się w ten sposób do jego bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia, z jakimi obecnie mamy do czynienia” — dodała Urszula Doroszewska.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Statuetki Polish Business Awards 2022 wręczono w czterech kategoriach.

Czytaj więcej: X edycja „Polish Business Awards”[GALERIA]

Nagrodzeni zostali polscy i litewscy przedsiębiorcy, aktywnie działający na obu rynkach, którzy przyczynili się do rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych | Fot. Marian Paluszkiewicz

W kategorii Energetyczna Inwestycja Roku 2022 zwyciężyły spółki: GAZ – SYSTEM S.A. i Amber Grid Interkonektor gazowy GIPL.

Spółka Amber Grid otrzymała wyróżnienie za zakończenie budowy transgranicznego gazociągu GIPL. Amber Grid jest głównym operatorem przesyłu gazu ziemnego na Litwie, a także właścicielem wszystkich głównych rurociągów na terenie kraju, w tym tłoczni gazu ziemnego. W kwietniu 2022 r. spółka całkowicie zaprzestała zakupu rosyjskiego gazu, a system przesyłowy od początku kwietnia funkcjonuje bez importu rosyjskiego surowca. Tym samym Litwa stała się pierwszym krajem UE, który po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. zakończył import rosyjskiego gazu. W ten sposób Amber Grid udowodniła, że działa w sposób etyczny, a także potrafi szybko i skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych. Nagrodę odebrali wiceprezes GAZ – System Artur Zawartko i dyrektor generalny Amber Grid Nemunas Biknius.

„To wyróżnienie jest owocem współpracy pomiędzy operatorem polskim i litewskim, służącej stworzeniu wspólnego systemu przesyłowego, który połączy m.in. terminale LNG — polski w Świnoujściu i litewski w Kłajpedzie — oraz umożliwi dostawy gazu z pominięciem gazu rosyjskiego, który dominował w naszych krajach przez ostatnie lata. Daje to nam niezależność, dywersyfikację zarówno kierunków jak i źródeł dostaw gazu, czyli wolność energetyczną — zaznaczył Artur Zawartko.

Czytaj więcej: GIPL oficjalnie otwarty. Uroczystość z udziałem prezydentów Polski, Litwy i Łotwy oraz unijnej komisarz

W kategorii Inwestycja Roku 2022 na litewskim rynku IT zwyciężyła spółka VERCOM S.A.

Firma posiada 17-letnie doświadczenie na rynku i zatrudnia ponad 250 specjalistów w 6 biurach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Za jakość swoich usług i efektywność firma VERCOM została wyróżniona Diamentami Magazynu Forbes. W sierpniu 2022 r. przedsiębiorstwo połączyło się z litewską spółką Mlr Grupė, oferującą narzędzia komunikacji e-mailowej dla klientów biznesowych w zakresie wysyłania komunikatów transakcyjnych, marketingowych oraz weryfikacji list e-mailowych. Nagrodę odebrał założyciel i prezes Zarządu VERCOM Krzysztof Szyszka.

„Firma VERCOM otrzymała nagrodę za transgraniczne połączenie spółki VERCOM z litewską Mlr Grupė. Jest to największa transakcja w tym roku wśród spółek technologicznych. VERCOM działa w obszarze e-commerce, fintech oraz martech. Dzisiaj oferujemy nasze rozwiązanie komunikacyjne dla ponad 60 tys. klientów biznesowych w 180 krajach i chcemy ten proces kontynuować” — powiedział Krzysztof Szyszka.

W kategorii Debiut Roku 2022 na rynku litewskim zwyciężyła spółka OMIS S.A.

Spółka Omis otrzymała statuetkę za odważne wkroczenie na rynek litewski w 2022 r. jako Generalny Wykonawca instalacji przygotowania i podawania biopaliw w elektrociepłowni w Wilnie. W tym roku projekt przechodzi w etap budowy, która będzie zarządzana przez 10 głównych wykonawców i dwa razy większą liczbę podwykonawców. Projekt ma ogromne znaczenie dla całej Litwy. Spółka OMIS działa w branży budownictwa i przemysłu od 1999 r. Oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje budowę obiektów przemysłowych i instalacji technologicznych, elektrociepłowni na paliwa konwencjonalne lub alternatywne oraz produkcję konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych. Nagrodę odebrał kierownik projektu Omis S.A. Kamil Gadomski.

„Bierzemy udział w budowie bloku, który ma produkować ciepło dla pięknego miasta Wilna. Powiem szczerze, że jest to dość trudny projekt, natomiast przy współpracy z naszymi przyjaciółmi z Litwy jesteśmy na pewno na dobrej drodze, prace trwają zgodnie z założeniami” — skomentował Kamil Gadomski.

Nagrodę z rąk Urszuli Doroszewskiej, ambasador RP na Litwie, odebrał dyrektor Elgama-Elektronika Martynas Čereška

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W kategorii Debiut na rynku polskim roku 2022 w dziedzinie energetyki zwyciężyła sp. z o.o. Elgama-Elektronika.

Firma inżynieryjna Elgama-Elektronika została nagrodzona za zdecydowane wkroczenie na polski rynek. W 2022 r. wileński producent, który specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji inteligentnych liczników energii elektrycznej oraz rozwiązań dla zaawansowanej infrastruktury pomiarowej, wygrał przetarg na dostawę inteligentnych liczników dla Stoen, polskiej firmy z 1,2 mln klientów, która modernizuje sieć elektroenergetyczną w Polsce. Podpisał kontrakt o wartości 108 mln zł, czyli prawie 23 mln euro. Elgama-Elektronika planuje zrealizować całe zamówienie do połowy 2023 r. Firma dąży do zdobycia pozycji jednego z trzech czołowych dostawców liczników energii elektrycznej w Europie. Nagrodę odebrał dyrektor Elgama-Elektronika Martynas Čereška.

„Zostaliśmy uhonorowani za wdrażanie nowego projektu, którego koszty wynoszą 108 mln zł. Chodzi tu o nowoczesne liczniki zdalnego odczytu zużycia energii, optymalizację sieci elektrycznych. Odbiorcy energii elektrycznej mogą obserwować zdalnie ilość zużytej energii elektrycznej, analizować jej ilość, co pozwala m.in. na zaoszczędzenie energii. Rynek polski jest bardzo interesujący, kompetentny, o wielkim potencjale, ale jednocześnie jest to rynek konkurencyjny. Znaleźliśmy wiarygodnych partnerów, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Co prawda, nie wszystkie nasze projekty były udane, ale ten z pewnością stanie się początkiem naszych sukcesów. W planach mamy też realizację kolejnych” — Martynas Čereška.

W uroczystej gali wzięli udział wiceminister gospodarki i innowacji Ieva Valeškaitė oraz Erika Kuročkina, doradca minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė. Spotkanie uświetnił występ uczestniczki tegorocznej edycji programu The Voice of Poland Gabrieli Ždanovičiūtė.

Czytaj więcej: Andrzej Stankiewicz i Gabriela Ždanovičiūtė w kolejnym etapie „The Voice of Poland”

Spotkanie uświetnił występ uczestniczki tegorocznej edycji The Voice of Poland Gabrieli Ždanovičiūtė

| Fot. Marian Paluszkiewicz