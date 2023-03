W rozmowach poruszano kwestie bezpieczeństwa w regionie, jak też problemy polskiej mniejszości.

— Zbliża się szczyt NATO w Wilnie, trwa rosyjska napaść na Ukrainę. Polska i Litwa razem się bronią przed Łukaszenowskim atakiem migracyjnym i borykają się z innymi wyzwaniami — w tak napiętym harmonogramie znalazło się miejsce też dla polskiej mniejszości narodowej. Pani marszałek zawsze podczas wizyt znajduje czas na spotkanie z Polakami i zapoznanie się z ich problemami, wysłuchanie, ludzki kontakt — mówi Rajmund Klonowski, prezes Federacji Polskich Mediów na Wschodzie, dziennikarz BM TV, publicysta i dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”.

Jeden z najważniejszych partnerów Polski

W pierwszym dniu oficjalnej wizyty na Litwie Elżbieta Witek rozmawiała także z przewodniczącą litewskiego parlamentu Viktoriją Čmilytė-Nielsen i premier Ingridą Šimonytė oraz spotkała się z miejscowymi Polakami. „Litwa jest jednym z najważniejszych partnerów Polski. Łączy nas intensywna współpraca dwustronna i regionalna, położenie geograficzne i wyzwania, chociażby w dziedzinach bezpieczeństwa oraz infrastruktury. Łączą nas inicjatywy i aktywność podejmowana na arenie międzynarodowej” — mówiła Elżbieta Witek.

Nieugięta walka o wolność Ojczyzny

W drugim dniu oficjalnej wizyty marszałek Elżbieta Witek wraz z posłami z Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu litewskiego parlamentu z okazji święta narodowego.

„To dzień, który upamiętnia nieugiętą walkę Litwinów o wolność ich Ojczyzny, języka ojczystego, prawa do samostanowienia. To święto Litwinów, ale również obywateli Litwy wszystkich narodowości, także Polaków, którzy mieszkają na Litwie. Litewska deklaracja niepodległości była ważnym elementem procesu rozpadu Związku Sowieckiego, co z pewnością przyczyniło się do ostatecznego obalenia »żelaznej kurtyny«” — zaznaczyła Eżbieta Witek podczas sobotniego wystąpienia w trakcie sesji Sejmu RL.

Polska delegacja spotkała się także z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą oraz wzięła udział w ceremonii podniesienia flag państw bałtyckich na wileńskim placu Niepodległości.

„Nie ustaniemy w rozmowach i propozycjach”

Marszałek Sejmu RP wraz z uczestnikami delegacji spotkała się także z mieszkającymi na Litwie Polakami. „Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju — podkreśliła Witek. — Wszędzie, gdzie Polacy są, podtrzymują polski język, polskie tradycje, kulturę, obyczaje. To jest coś pięknego, bo choćby nie wiem, co się na świecie zadziało, to jeśli będziemy się czuli Polakami w najdalszym zakątu świata, zawsze się odnajdziemy” — dodała.

Podczas rozmów z przedstawicielami litewskich władz w Wilnie Marszałek Sejmu RP poruszyła temat polskiej mniejszości na Litwie, w tym — problemów z dostępem do nauki w języku polskim.

„Nie ustaniemy w rozmowach i propozycjach, by ten temat był podjęty i rozwiązany” — podkreśliła Elżbieta Witek. Jak dodała, kwestia ta powinna być podejmowana także w dwustronnych kontaktach między parlamentarzystami.