Cyprian Kamil Norwid okresu Młodej Polski

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski.

| Fot. organizatorzy

Spektakl „Do kraju tego”. W aktorskiej interpretacji słowo zyskuje ciało

„Do kraju tego…” to wyprawa w głąb poetyckiego świata Cypriana Kamila Norwida. Zaskakująca. Pełna przygód i nagłych zwrotów akcji. Niezwykła, tak jak niezwykłe było życie poety, nazywanego nie bez powodu czwartym wieszczem. Norwid to człowiek wielu talentów. Przy tym głęboko wierzący chrześcijanin, żarliwy patriota, przenikliwy obserwator i znawca ludzkiej natury. Bogactwo jego myśli i doświadczeń dzięki niebywałemu poetyckiemu talentowi jest do dziś źródłem głębokiej refleksji nad światem, życiem, sensem istnienia. W aktorskiej interpretacji poetyckie słowo Norwida ożywa, zaczyna brzmieć, zyskuje ciało, pulsuje tętnem żywej krwi. Co najważniejsze — dostajemy do ręki klucz do norwidowskiej „enigmy”. Pozorna zawiłość zostaje rozwikłana, otwiera się księga ludzkiego serca. Aktualność tego przekazu jest zaskakująca. Przeglądamy się w nim jak w lustrze. Całość wzbogacona jest niezwykłym brzmieniem wspaniałego instrumentu — liry korbowej, która ożywając w rękach Joachima Mencla bogactwem muzycznych barw, tworzy nie tylko tło dla recytacji Dariusza Kowalskiego, ale dźwiękiem wprowadza nas w głębię poetyckich refleksji, czasem niemal mistycznych przeżyć… .

„Do kraju tego” to spektakl, koncert, podróż w świat poetyckich tęsknot jednego z największych polskich poetów.

Spektakl odbędzie 30 kwietnia o godz. 18:00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Scenariusz i reżyseria — Dariusz Kowalski

Wykonawcy: Dariusz Kowalski — recytacje

Aktor Teatru Nowego w Łodzi i Teatru Klasyki Polskiej.

Joachim Mencel — lira korbowa

Znany polski jazzman, pianista, kompozytor, wykładowca Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Wstęp wolny!