Urodziny radia „Znad Wilii” z przyszłością we mgle

Już od 31 lat polska stacja radiowa na Litwie codziennie informuje mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny o najnowszych wydarzeniach w stolicy, regionie i w kraju, a także w Polsce i na całym świecie. Hucznych obchodów urodzinowych rozgłośnia w tym roku jednak nie planuje.

Smutne realia

— Nie za bardzo obchodzimy w tym roku urodziny radia „Znad Wilii”, bo mamy dzisiaj mnóstwo innych kłopotów. Poza tym to nie jest jubileusz. Tak jak wszyscy, mamy dzisiaj trudności z budżetem, pracownikami, redaktorami — dzieli się smutnymi realiami w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dyrektor radia „Znad Wilii” Mirosław Juchniewicz.

— Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to, tak samo jak w wypadku większości, ukryta jest ona we mgle. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej — w całej Europie panuje kryzys, wzrosły koszty energii. Przyszłość więc to wielka niepewność. Trudno jest coś prognozować, planować; dzisiaj staramy się utrzymać to, co mamy — mówi dyrektor Juchniewicz.

Historia polskiej rozgłośni

Założycielem i prezesem radia jest prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc. Radio „Znad Wilii” powstało już w wolnej Litwie, w 1992 r., gdy udało się pokonać wszystkie zagrożenia związane z litewską niepodległością i Polacy w tych nowych realiach geopolitycznych zapragnęli się poczuć „u siebie”.

Doświadczenie i technologie polskich rozgłośni prywatnych (Eska, Radio Zet) w połączeniu z kadrą, rekrutującą się z dziennika, Audycji Polskiej Radia Litewskiego lub z polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny, nie kazały długo czekać na wyniki. Zaczęło się od kilku godzin emisji dziennie na paśmie współdzielonym z rozgłośnią litewską, lecz w ciągu kilku lat polskie radio zaczęło nadawać całodobowo i przez pewien czas było nawet wzorcem dla powstających w tym czasie (połowa lat 90. XX w.) litewskich rozgłośni komercyjnych.

Program radia „Znad Wilii” jest bardzo różnorodny: polska muzyka, serwisy informacyjne i programy autorskie o tematyce politycznej, gospodarczej, edukacyjnej, społecznej, kulturalnej i rozrywkowej.

W 2013 r. uruchomiono stronę informacyjną zw.lt

Oprócz cogodzinnych serwisów informacyjnych z Litwy i Polski, popularnością wśród słuchaczy cieszą się programy o tematyce religijnej i salon polityczny. W 2013 r. radio „Znad Wilii” uruchomiło nową stronę informacyjną zw.lt, która w tym roku liczy już 10 lat.

