Wystawa „Pakt zbrodniarzy” w Miednikach

Skupiamy się obecnie głównie na tym, co dzieje się na Ukrainie, rzadziej spoglądamy na Kaukaz. Tymczasem tam też wciąż trwa konflikt zbrojny.Określiłbym go nawet mianem wojny, tyle że o niskiej intensywności, bo to nie jest oczywiście taka wojna, jaką obserwujemy na Ukrainie. Stronami są dwa niepodległe państwa: Armenia i...