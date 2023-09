Huragan Daniel. Tysiące ofiar, ta liczba rośnie

Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych powodzi w Grecji. Śmiercionośny huragan Daniel doprowadził do niemal natychmiastowego zalania kraju, szczególnie ucierpiała Tesalia. Ten sam huragan chłostał Turcję, Bułgarię i Libię, gdzie woda zabiła co najmniej 5,3 tys. osób.

Grecki premier Kyriakos Mitsotakis zmaga się z gradobiciem krytyki w związku z kryzysem po powodziach. W związku z katastrofą i zarzutami o brak skutecznej reakcji rządu, pojawiły się kontrowersje. Eksperci ds. zdrowia wyrazili obawy o możliwość rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w dotkniętym obszarze. Niedobór wody pitnej skłonił urzędników zdrowia do apeli o korzystanie wyłącznie z wody butelkowanej.

Opozycyjna partia Syriza krytykowała premiera za brak przejrzystości w wydatkowaniu funduszy na pomoc powodziową. Premier Mitsotakis ogłosił pomoc dla ofiar powodzi, ale pytania o przejrzystość w wydatkowaniu środków pozostały nierozstrzygnięte. Oczekuje się, że premier podejmie działania w nadziei na poprawę wizerunku swojego rządu po powrocie z Brukseli, gdzie rozmawiał o uzyskaniu wsparcia finansowego na walkę z klęską żywiołową.

Komentatorzy huragan Daniel nazywają prześmiewczo „huraganem zmian”, gdyż powódź, którą przyniósł, zbiegła się w czasie z innymi kontrowersjami — źle zarządzanymi wcześniej pożarami w kraju, skandalami korupcyjnymi i dymisją jednego z ministrów po próbie usprawiedliwienia pracowników promu, którzy zepchnęli pasażera do morza, w wyniku czego pasażer utonął.

Co najmniej 5,3 tys. ofiar powodzi w Libii

Huragan Daniel nawiedził też Libię, a także Bułgarię, Turcję i Grecję. Tamy nie wytrzymały, błoto i woda zabiły co najmniej 5,3 tys. osób. Co najmniej 7 tys. zostało rannych. Ponad 5 tys. mieszkańców Derny jest uznanych za zaginionych. W całym kraju liczba zaginionych wynosi 10 tys., władze spodziewają się bilansu ofiar sięgającego dziesiątek tysięcy. Burza spowodowała przerwanie tam, co wywołało lawiny błotne i zniszczenia. Pomoc humanitarną oferują Turcja, Egipt, Tunezja, Algieria i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Libia, pogrążona w chaosie po obaleniu Kadafiego w 2011 roku, nadal zmaga się z problemami rządzenia i podziałem terytorium.

