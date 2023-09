Miasta partnerskie – współpraca na rzecz korzyści

Mieli tam okazję nie tylko podziwiać wyczyny najlepszych pilotów akrobacyjnych, lecz także obejrzeli wystawę sprzętu wojskowego. Porozmawiali o działaniach i planach na przyszłość wynikających z zawartej 27 lat temu umowy o współpracy.

Zdaniem mera Duchniewicza Radom to miasto z potencjałem, któremu działania przynoszą korzyści obu stronom. – Dla samorządu jest bardzo ważne wspieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Jestem wdzięczny prezydentowi miasta Radom Radosławowi Witkowskiemu za zaproszenie do odwiedzenia miasta i obejrzenia imponujących międzynarodowych pokazów lotniczych oraz za wyrażoną inicjatywę ożywienia przyjaźni trwającej ponad 25 lat. Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia i odnowienia naszej współpracy, która nie pozostanie tylko na papierze, ale będzie miała miejsce w rzeczywistości – mówił Robert Duchniewicz.

Czytaj więcej: Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

Podczas spotkania delegacja omówiła możliwości aktywnej współpracy, wspólnych inicjatyw i działań, które pozwolą społecznościom na bardziej aktywną współpracę, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów, prowadzenie nie tylko wymian młodzieży czy kulturalnych, ale także przyczynią się do przyciągania inwestycji i promowania przedsiębiorczości.

– Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie promocji biznesu, inwestycji, sportu, edukacji i kultury. Wróciliśmy z pomysłami, które wspólnie ze współpracownikami postaramy się wdrożyć – mówi mer Duchniewicz.

Podczas wizyty nawiązano też cenne znajomości z delegacjami z Bułgarii, Łotwy, Turcji i Ukrainy.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, gminy, instytucje oświatowe i kulturalne aktywnie współpracują z miastami partnerskimi w Polsce, Ukrainie, Niemczech. Łącznie zostało zawartych ponad 60 umów o współpracy; część z nich od dłuższego czasu nie jest realizowana ze względu na okoliczności.

Najbardziej aktywna współpraca rozwija się i najlepsze efekty zostają osiągnięte przy zaangażowaniu jak największej części społeczności. Z miastami partnerskimi z innych krajów organizowane są wspólne wydarzenia kulturalne, obozy uczniów, wymiany młodzieży i specjalistów z zakresu edukacji i kultury, realizowane są projekty finansowane przez Unię Europejską, wymieniane są dobre praktyki podczas wspólnych spotkań itp.

Czytaj więcej: Współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego i miasta Wysokie Mazowieckie nabiera obrotów

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 36 (104) 09-15/09/2023