Alarmujące statystyki drogowe: EDWARD na razie nie osiągnął celu

Główne przyczyny wypadków

— Główne przyczyny wypadków drogowych pozostają od lat te same, to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Projekt EDWARD jest organizowany od 2016 r. pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Ideą przewodnią jest „wizja zero” — czyli zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jorūnė Liutkienė, główna specjalistka Wydziału Czynności Administracyjnych i Nadzoru Ruchu Litewskiej Służby Policji Drogowej.

W tym roku mamy o 31 proc. więcej wypadków śmiertelnych

Śmierć każdej osoby w wypadku drogowym jest bardzo bolesną stratą dla rodziny i społeczeństwa. Według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w 2022 r. na drogach europejskich zginęło 1 mln osób. Na Litwie w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło łącznie 120 osób, w tym roku do 18 września już — 107. Jest to wzrost o 31 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Choć wiele instytucji wspólnie ze społeczeństwem jednoczy się w dążeniu do szczytnego celu — zmiany nastawienia do bezpieczeństwa ruchu drogowego i żadnych ofiar na drogach, to niestety tegoroczna sytuacja na Litwie jest alarmująca.

Od 16 do 22 września w Europie odbywa się inicjatywa społeczna pod nazwą Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ROAD Safety Day), zainicjowana przez europejską sieć policji drogowej ROADPOL. Głównym celem tej inicjatywy jest przypomnienie każdemu użytkownikowi drogi o odpowiedzialnym zachowaniu się w celu uniknięcia wypadków śmiertelnych. Litewscy funkcjonariusze policji drogowej stosują różne środki zapobiegawcze w całym kraju.

Jorūnė Liutkienė przypomina, że zwłaszcza teraz, kiedy wcześniej zapada zmrok, a warunki dla pieszych i kierowców będą coraz trudniejsze, nie wolno zapominać o odblaskach.

Prawidłowo nosić odblaski

— Odblaski są bardzo ważne. Wciąż na litewskich drogach giną ludzie tylko dlatego, że nie mieli odblasków. Warto nosić je niezależnie od tego, gdzie się poruszamy i o jakiej porze, bo dzięki temu wspólnie możemy zapobiec niejednej tragedii. Odblask należy umieścić tak, by był widoczny z każdej strony. Zaleca się zakładanie go na prawej ręce powyżej łokcia lub na prawej nodze powyżej kolana. Odblaski, które się zawiesza, muszą być umieszczane na wysokości reflektorów samochodu. W ten sposób będą mogły one maksymalnie odbić światło i na czas ostrzec kierowcę o poruszającym się po drodze pieszym — zaznacza nasza rozmówczyni.

Jeżeli osoba idąca w ciemności poboczem drogi nie ma na sobie odblasków, to kierowca dostrzeże ją z odległości zaledwie około 40 m. Kiedy zaś pieszy ma prawidłowo założone odblaski, to jest widoczny z odległości około 150 m.

