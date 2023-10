Startuje nowy sezon szczepień: podwójna wakcynacja od października

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Daiva Razmuvienė, starsza specjalistka w Dziale Zarządzania Chorobami Zakaźnymi w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego, mówi, że liczba chorych będzie tylko rosła. Od ostatniego tygodnia sierpnia wzrasta liczba osób chorych na COVID-19 i z infekcją górnych dróg oddechowych. W ciągu pierwszych dwóch tygodni września zarejestrowano 50 przypadków grypy.

Bezpłatne szczepionki przeciwko COVID-19

— Szczepionki przeciw grypie są już dostarczane do placówek medycznych. Szczepionki dostosowane do najnowszego wariantu COVID-19 też są już w kraju i wkrótce będą rozwożone do placówek, ale od 5 października będzie się można zaszczepić zarówno przeciwko grypie, jak i nowemu wariantowi COVID-19. Różnica jest taka, że zaszczepić się przeciwko grypie można tylko w szpitalu, do którego jesteśmy przypisani. Bezpłatne szczepionki mogą otrzymać tylko osoby należące do grupy ryzyka. Natomiast zaszczepić się przeciwko nowemu wariantowi COVID-19 można bezpłatnie w każdym szpitalu, wystarczy mieć ubezpieczenie zdrowotne — wyjaśnia Daiva Razmuvienė.

Bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie mogą osoby należące do grup ryzyka: osoby w wieku 65 lat i starsze, kobiety w ciąży, mieszkańcy zakładów opieki społecznej i pielęgniarskiej, a także osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Ponadto szczepionką kompensacyjną są szczepieni pracownicy placówek opieki zdrowotnej. Mieszkańcy należący do grup ryzyka, jeśli chcą się zaszczepić, powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Podczas jednej wizyty można zaszczepić się szczepionką przeciw grypie i COVID-19. Osoby, które zdecydują się na szczepienie, powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą.

Czytaj więcej: Szczepionki przeciw grypie i Covid-19 będą dostępne od października

Szczepionki są bezpieczne

— W tym roku Państwowa kasa chorych kupiła ponad 202 tys. dawek szczepionki przeciwko grypie i około 150 tys. dawek szczepionek przeciwko nowemu wariantowi COVID-19. Najskuteczniejszą formą profilaktyki jest coroczne szczepienie ochronne. Szczepionki przeciw grypie są bezpieczne, nie wywołują grypy. Należy pamiętać, że najprostszą metodą profilaktyki grypy jest higiena rąk. W sezonie epidemicznym grypy zaleca się unikanie skupisk ludzi, stosowanie dystansu społecznego — radzi Daiva Razmuvienė.

Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną. Przenosi się głównie drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni lub ze skażoną powierzchnią. Choroba jest bardzo zaraźliwa, jedna chora osoba dorosła zaraża średnio 4 osoby. Grypa objawia się nagłym zachorowaniem, wysoką gorączką, dreszczami oraz bólami głowy i mięśni.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz litewskich ekspertów zaktualizowaną szczepionkę przeciwko COVID-19 można podać wszystkim osobom w wieku 5 lat i starszym. Dzieci od 6 miesięcy do 4 lat mają możliwość otrzymania oryginalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Szczepienia przeciw grypie chronią przed chorobą średnio przez 12 miesięcy. Każdego roku produkowana jest nowa szczepionka, która lepiej nadaje się do krążących typów wirusów grypy.

Czytaj więcej: Nie wolno lekceważyć grypy typu B — jest bardzo niebezpieczna dla dzieci