Termin rozpoczęcia robót został przesunięty na wiosnę 2024 r.

— Ruch transportu na moście w Wołokumpiach nie jest wstrzymany, ale od 2021 r. obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. Zakazany jest ruch pojazdów o masie przekraczającej 40 ton. Pierwszy pas jezdni przeznaczony jest wyłącznie dla transportu publicznego — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabrielius Grubinskas, rzecznik prasowy Samorządu Miasta Wilna.

Ruch jest utrudniony

Duże zmiany w organizacji ruchu nie ucieszyły kierowców. Na moście o każdej porze dnia powstają duże zatory, ruch jest szczególnie utrudniony w godzinach szczytu. Spółka Sweco, która za 36 tys. euro zobowiązała się przygotować projekt rekonstrukcji, nie wywiązała się z obietnicy na czas. W samorządzie początkowo rozważano nałożenie kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie lub też ogłoszenie nowego przetargu. Ostatecznie postanowiono dopracować już istniejący projekt i nowego przetargu nie ogłaszać.

— Eksperci po dokonaniu analizy projektu rekonstrukcji mostu mieli sporo zastrzeżeń. Obecnie są one rozpatrywane, prace nad projektem jeszcze trwają. Szacuje się, że roboty ruszą dopiero wiosną 2024 r. Most ten jest niezwykle ważnym obiektem infrastruktury komunikacyjnej, dlatego będą dokładane starania, aby przebudowa w jak najmniejszym stopniu wpływała na codzienne podróże mieszkańców Wilna. Zgodnie z umową, za przekroczenie terminów realizacji projektu, na spółkę będą nałożone kary pieniężne — informuje Grubinskas.

Najdłuższy stołeczny most wymaga wzmocnienia

W 2020 r. podczas corocznego przeglądu mostów stwierdzono, że most wymaga wzmocnienia oraz gruntownej odbudowy. Eksperci stwierdzili, że część lin podtrzymujących most zardzewiała, niezbędne jest też wzmocnienie pokrycia mostu oraz stalowej konstrukcji pomostów. W 2007 r. część tej konstrukcji już była wzmacniana.

Most w Wołokumpiach jest najdłuższym mostem w Wilnie. Jego długość wynosi 341,5 m. Wybudowana w 1972 r. żelazobetonowa konstrukcja dla samochodów i pieszych o szerokości 21 m łączy dzielnicę Żyrmuny z dzielnicą Wołokumpie. Do 1975 r. most ten był też najdłuższy na Litwie. Wyprzedził go most Jurbarkas nad Niemnem, który do dziś jest najdłuższym mostem samochodowym w kraju. Jego długość wynosi 494 m.

Dyrekcja Dróg Samochodowych informuje, że stan techniczny 73 krajowych mostów można ocenić jako zły lub bardzo zły. W 2022 r. wyremontowano ok. 50 mostów i wiaduktów.

Most w Ponarach

Jak poinformował samorząd stołeczny, pilnie potrzebują rekonstrukcji dwa wileńskie mosty. Oprócz mostu w Wołokumpiach nad Wilią jest to most Kazbėjų w dzielnicy Ponary nad rzeką Vokė. Most o długości 27 m i szerokości 6 m został wybudowany w 1935 r. Od 2018 r. ruch samochodowy jest tu wstrzymany, a sam obiekt jest przeznaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. W końcu ub. roku samorząd rozpoczął pracę nad projektem rekonstrukcji mostu. Szacuje się, że zostanie odnowiony w ciągu najbliższych kilku lat.

W tym roku żaden stołeczny most nie był gruntownie remontowany, jedynie odnawiany jest wiadukt na szosie ejszyskiej. Prace remontowe zostaną zakończone w tym roku.

