Choinkowe święta coraz więcej osób chce spędzić za granicą

„Zimą podróżujący zwykle wybierają się na wypoczynek tam, gdzie jest jeszcze ciepło, gdzie mogą się cieszyć letnimi upałami i przyjemną kąpielą. Najpopularniejsze kierunki to egipskie kurorty Szarm el-Szejk lub Hurghada, hiszpańska Teneryfa, wyspa wiecznej wiosny znana jako Madera oraz pełne luksusu Zjednoczone Emiraty Arabskie. Popularny jest zimą również aktywny wypoczynek. Litwini wybierają nie tylko wyjazdy narciarskie do Austrii, ale także bardziej aktywne wycieczki krajoznawcze na Maderę” — w odpowiedzi na pytanie o najbardziej popularnych kierunkach na święta zimowe poinformowano „Kurier Wileński” w biurze podróży Tez Tour.

W związku z rosnącą popularnością Egiptu biura podróży stale poszerzają ofertę wyjazdów do tego kraju. Oprócz wakacji w egipskich kurortach Tez Tour oferuje także możliwość wybrania się na rejs krajoznawczy po pięknych okolicach tego kraju — rejs po Nilu.

Zimą mieszkańcy Litwy wykorzystują zazwyczaj na wypoczynek termin ferii szkolnych swoich dzieci oraz okres świąteczny i chętnie spędzają ten czas za granicą — w Egipcie, na Maderze, Teneryfie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szczególnie popularnym wyborem na obchody Sylwestra jest Dubaj, ponieważ słynie on ze spektakularnych fajerwerków prezentowanych w ostatnią noc roku.

Cena wakacji w okresie świątecznym

„Statystyki potwierdzają, że ludzie chcą spędzać wakacje za granicą. Według badania Tez Tour aż 35 proc. obywateli Litwy chciałoby spędzić Sylwestra za granicą, a co dziesiąty respondent chciałby spędzić za granicą Boże Narodzenie. Rodziny ze starszymi dziećmi planują aktywnie spędzić ferie zimowe. Rodziny z małymi dziećmi planują dłuższe wyjazdy i często wybierają wakacje na Teneryfie, w Egipcie lub na Maderze” — napisano w oświadczeniu.

Aby w miesiącach zimowych cieszyć się letnią pogodą, trzeba lecieć dalej, co oczywiście nieznacznie zwiększy średni koszt wakacji. 7-dniowy wyjazd zimowy kosztuje około 1 tys. euro za osobę. Tygodniowe wakacje w okresie świątecznym kosztują około 1 300 euro za osobę.

Dalsza poprawa połączeń lotniczych

Litewskie porty lotnicze zapowiadają, że tej zimy nastąpi dalsza poprawa połączeń lotniczych Litwy z głównymi europejskimi stolicami. Wiele tradycyjnych linii lotniczych rozszerza swoją działalność na lotnisku w Wilnie i zwiększa częstotliwość lotów. Tej jesieni i zimy pasażerowie będą mogli jeszcze łatwiej i wygodniej dotrzeć do Helsinek, Kopenhagi, Sztokholmu, Frankfurtu, Wiednia, Brukseli i innych europejskich centrów gospodarczych i lotniczych.

W przeciwieństwie do ubiegłego sezonu zimowego tej jesieni i zimy będą uruchomione bezpośrednie loty do Wiednia i Brukseli. Austrian Airlines będą nadal obsługiwać loty do stolicy Austrii, które rozpoczęły się w sezonie letnim, do trzech razy w tygodniu. Brussels Airlines z Belgii będzie obsługiwać cztery loty tygodniowo do Brukseli. Polskie Linie Lotnicze LOT również zwiększą liczbę lotów z litewskich lotnisk od końca października, oferując do 32 lotów tygodniowo do Warszawy, o dwa loty więcej niż zeszłej zimy. W sezonie zimowym Szwajcarskie linie lotnicze SWISS zwiększą liczbę cotygodniowych lotów do Zurychu z dwóch do trzech. Regularne loty na Litwę obsługuje 12 linii lotniczych, z których 9 to tradycyjne linie lotnicze, a trzy to tanie linie lotnicze.

