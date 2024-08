Minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė we wtorek, 20 sierpnia, spotkała się z przewodniczącym zarządu Banku Litwy Gediminasem Šimkusem. Celem spotkania było przyciągnięcie na Litwę nowych graczy w sektorze bankowym. „Sądzę, że w naszym kraju jest przestrzeń dla nowych uczestników” — oświadczył po spotkaniu Šimkus. Prezes Banku Litwy poinformował, że na razie nie może powiedzieć, który konkretny bank wkroczy na Litwę. W rozmowie z dziennikarzami padły między innymi nazwy Commerzbank oraz Pekao.

Niemiecka delegacja

W dniach 8-9 sierpnia na Litwie gościła delegacja niemieckiego Commerzbank. Z przedstawicielami jednego z największych banków w Niemczech spotkali się prezydent Gitanas Nausėda oraz minister Aušrinė Armonaitė. „Dzisiaj spotkałem się z ich kierownictwem. Mają ambitne plany. Bank jest instytucją, która bardzo dobrze rokuje. Bardzo ostrożnie i konsekwentnie realizuje swoją ekspansję i plan rozwoju. Bardzo mnie cieszy, że wejście niemieckiej brygady powoduje zwrócenie większej uwagi instytucji finansowych na nasz kraj” — powiedział dziennikarzom prezydent.

Prezydent podkreślił, że jego ekipa zaprezentowała szczegółową analizę dotyczącą stanu litewskiej gospodarki. „Nawet bez tej prezentacji niemieccy finansiści dobrze wiedzą, że dosyć dobrze wiedzie się nam w dziedzinie ekonomii. Dostrzegają nasze osiągnięcia i są gotowi iść w ślad za niemiecką brygadą” — dodał Nausėda.

Po spotkaniu szefowa resortu ekonomii oświadczyła, że niemiecki bank w pierwszej kolejności planuje pracę z podmiotami gospodarczymi. „Commerzbank jest jednym z największych banków w Niemczech, który ma poważne plany względem Litwy. O swych planach bank poinformuje sam. Bardzo się cieszę, że przedstawiciele banku skorzystali z naszego zaproszenia” — mówiła podczas konferencji prasowej Armonaitė, której zdaniem w litewskim sektorze bankowym ma być więcej graczy.

Bank i brygada

Ze swej strony Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracownicy resortu spotkali się z przedstawicielami niemieckiego banku czterokrotnie. „Ministerstwo ciągle podtrzymuje więź z różnymi instytucjami finansowymi w sprawie możliwej współpracy. Wśród nich jest również Commerzbank” — można przeczytać w specjalnym oświadczeniu.

Na razie Commerzbank nie wydał żadnego oświadczenia w sprawie Litwy. Tym niemniej, ośrodek prezydencki jest dobrej myśli. Doradca prezydenta Valdas Augustinavičius powiedział, że niemiecki bank w naszym kraju ma wiele możliwości do rozwoju. „Prehistoria z relacją z bankiem jest długa. Pozytywny wpływ na ich decyzje ma podpisana przez prezydenta Litwy i kanclerza Niemiec rezolucja w sprawie dyslokacji niemieckiej brygady. Dyslokacja będzie miała wpływ na wejście kolejnych spółek na Litwę. Dlatego banki niemieckie dostrzegają na naszym rynku korzyści dla siebie. Banki idą za własnymi klientami. Później będą rozwijały współpracę również z litewskimi uczestnikami rynku” — tłumaczył doradca w rozmowie z Žinių radijas.

Czytaj więcej: Brygada Bundeswehry wejdzie na Litwę. „Potencjalny agresor musi się z tym liczyć”

„Commerzbank jest jednym z największych banków w Niemczech” — oświadczyła Aušrinė Armonaitė

| Fot. ELTA, Žygimantas Gedvila

Czy będziemy mieli Pekao?

Od pewnego czasu mówi się też o wejściu polskiego Pekao. W lipcu 2023 r. minister finansów Gintarė Skaistė oraz przedstawiciele Banku Litwy spotkali się z przedstawicielami polskiego sektora finansowego. „Dążymy do zwiększenia konkurencji na rynku finansowym naszego kraju, co powinno zapewnić szerszy wybór usług finansowych, niższe ceny i lepszą jakość dla litewskich przedsiębiorstw, sektora publicznego i każdego obywatela naszego kraju” — oświadczyła po spotkaniu minister.

Na początku stycznia przewodniczący zarządu Banku Litwy, Gediminas Šimkus, poinformował, że jeszcze w tym roku na Litwę może wejść bank Pekao. „Musimy wyzbyć się pewnej naiwności, że ktoś wchodzi na rynek dla samego wejścia. Bank rozpocznie działalność na Litwie, jeśli zobaczy rzeczywiste możliwości do rozwoju. Ich prezentacja należy do naszych obowiązków. Musimy pokazać, jaka jest gospodarka naszego kraju, jaka jest możliwość rozwoju działalności” — mówił w rozmowie z portalem 15min.lt szef Banku Litwy.

Augustinavičius poinformował, że chociaż obecnie negocjacje z Pekao zmniejszyły tempo, to jednak polski bank nadal jest zainteresowany naszym krajem. „Prace się nie zatrzymały. Być może decyzje w sprawie polskiego banku będą podjęte później niż w przypadku banku niemieckiego. Zresztą, w Polsce zaszły pewne zmiany we władzach. To są wewnętrzne przyczyny, ale sądzimy, że to jest tymczasowe” — oświadczył doradca prezydenta.

Czytaj więcej: Polski bank Pekao wchodzi na Litwę? Grużewski: „To zwiększy konkurencyjność”

Co z Tajwanem?

W lipcu dziennik gospodarczy „Verslo žinios” podał, że litewskim rynkiem jest zainteresowany Bank of Taiwan, który jest bankiem państwowym. W przypadku banku z Tajwanu ośrodek prezydencki ma pewne zastrzeżenia. „Mówiąc o wejściu banku tajwańskiego, powstaje pytanie, jakie będą ich następne kroki? W przypadku banków niemieckich widzimy duże perspektywy do stopniowego rozwoju. W przypadku Tajwanu zobaczymy” — stwierdził Valdas Augustinavičius.

Teraz w litewskim sektorze bankowym działa 18 uczestników. 13 z nich posiada licencje bankowe, natomiast w przypadku pięciu pozostałych — działają zagraniczne filie.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Commerzbank jest drugim pod względem wielkości bankiem w Niemczech. Został założony w 1870 r. Bank swoje filie ma nie tylko w Niemczech, ale również w Szwajcarii, Luksemburgu oraz Hiszpanii. W Polsce jest głównym udziałowcem mBanku.