Wileńszczyzna pomaga powodzianom

Honorata Adamowicz: 22 sierpnia, w Domu Kultury Polskiej rozpoczęła się akcja pomocy poszkodowanym przez powódź w Polsce „Razem dla Was”. Jak powstał pomysł na zbieranie pomocy dla powodzian?

Łukasz Czunkiewicz: Pomysł na zbiórkę pojawił się niemal natychmiast, bez potrzeby długiego zastanawiania się. Nie mieliśmy czasu na analizowanie czegokolwiek – dla nas to było oczywiste, że trzeba pomóc. Zaczęliśmy organizację zbiórki, zanim nawet zdążyliśmy dokładnie przemyśleć kwestie logistyczne. Oczywiście, teraz wszystko mamy już dopracowane i dopięte na ostatni guzik, ale na początku liczyło się przede wszystkim działanie.

Czy mieszkańcy chętnie pomagają?

Tak, ludzie bardzo chętnie dołączają do naszej akcji. Od rana do wieczora przychodzą osoby w różnym wieku, aby wesprzeć naszą inicjatywę. Wśród nich są także ci, którzy pamiętają powódź z 1997 r. i wtedy również angażowali się w pomoc będąc tutaj w Wilnie.

Otrzymujemy także ogromne wsparcie ze strony mediów, zarówno polskich, jak i litewskich, które dzielą się informacjami o naszej akcji, pomagając w dotarciu do jak najszerszego grona osób. Współpracujemy m.in. z „Kurierem Wileńskim”, którego czytelnicy także są zaangażowani – niejednokrotnie przychodzą z gazetami na miejsce zbiórki. Współpracujemy również ze szkołami, które obiecały włączyć się w akcję w tym tygodniu. Mamy informację, że całe klasy będą zbierać rzeczy. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, które jako pierwsze włączyło się do akcji i aktywnie ją wspiera.

Chcielibyśmy wyróżnić także Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, które okazało nam ogromne wsparcie. Na co dzień to my jesteśmy przyzwyczajeni pomagać hospicjum, a tym razem to oni, mimo własnych potrzeb, znaleźli w sobie tyle siły i serca, by zaangażować się w pomoc innym. Ich zaangażowanie jest dla nas niezwykle wzruszające i stanowi piękny przykład, jak wiele dobra może płynąć z chęci niesienia pomocy.

Ile udało się uzbierać pomocy?

Na razie nie dysponujemy dokładnymi liczbami, ponieważ planujemy podsumowanie na koniec zbiórki. Jednak już teraz widzimy, że zgromadziliśmy naprawdę ogromną liczbę rzeczy – cztery palety wypełnione prawie do sufitu. Skala wsparcia jest naprawdę imponująca i każdego dnia przybywają kolejne dary.

Zbiórka rzeczy w DKP potrwa do końca września

| Fot. TVP Wilno, Bartek Urbanowicz

Co najczęściej przynoszą?

Ludzie przynoszą produkty spożywcze o długim terminie ważności, które nie wymagają specjalnych warunków przechowywania. Wśród najczęściej przekazywanych są konserwy, kasze, makaron, ryż, cukier i olej. Otrzymujemy kawę i herbatę, a czasem nawet ciastka. Dodatkowo zbieramy jedzenie w słoikach dla dzieci oraz karmę dla zwierząt. Oprócz żywności przyjmujemy także produkty higieny osobistej, takie jak szampony i pasty do zębów oraz środki czystości, jak płyny do mycia powierzchni i naczyń oraz różne proszki.

Do kiedy będzie się odbywała zbiórka, gdzie trzeba się zwrócić, jeżeli ktoś chce pomóc?

Zbiórka rzeczy potrwa do końca września. Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą akcję, mogą przyjść do holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wystarczy zostawić swoje dary w odpowiednio oznakowanych pudłach. W przypadku dużych grup lub gdyby ktoś potrzebował pomocy przy przenoszeniu rzeczy, chętnie udzielimy pomocy. Prosimy o kontakt pod adresem tvpwilno@tvp.pl. Chcemy również zaznaczyć, że na miejscu nie przyjmujemy pieniędzy. Można ja przelać na konto bankowe Fundacji TVP.

Odbiorca: Fundacja TVP

Kraj: Polska

Adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Numer konta (IBAN): PL46103015080000000822761001

Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

Z dopiskiem: Razem dla Was

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Co najbardziej w obecnej chwili jest potrzebne dla powodzian?

Obecnie, oprócz wcześniej wymienionych produktów spożywczych i higienicznych, najbardziej potrzebne są różnego rodzaju narzędzia. W szczególności przydatne będą przedmioty do sprzątania, takie jak wiadra, kalosze i gumowe rękawice, a także urządzenia, takie jak latarki i powerbanki. Każda pomoc ma ogromne znaczenie.

Czytaj więcej: TVP Wilno apeluje o pomoc i organizuje zbiórkę dla ofiar powodzi w Polsce