„Zapraszam wszystkich mistrzów i amatorów wicia palm do udziału w naszej wystawie konkursowej, która będzie nie tylko okazją do zaprezentowania swojej twórczości i wyjątkowości tego rzemiosła, ale także inspiracją do tworzenia nowych dzieł. Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie jest unikalną i nieodłączną częścią naszego dziedzictwa kulturowego, z którego jesteśmy dumni i które pielęgnujemy każdego dnia” – mówi Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Głównym celem organizowanej wystawy konkursowej jest nie tylko podtrzymywanie zanikającej tradycji wicia palm i zainteresowanie społeczeństwa tym rzemiosłem, ale także wyłonienie najzdolniejszych uczniów, młodzieży i dorosłych, którzy poświęcili swój wolny czas na studiowanie tradycyjnej sztuki ludowej (palmiarstwa) i opartej na niej pracy twórczej.

Na wystawie będą prezentowane tradycyjne palmy: wałeczkowe, wieńcowe, rózeczkowe, w kształcie serca oraz w innych formach. Uczestnik ma przygotować od 3 do 5 palm w wysokości od 25 do 80 cm. Prezentowane palmy powinny być w dobrym stanie, przygotowane specjalnie na wystawę, uwite w ciągu ostatnich dwóch lat. Do prac zgłaszanych na wystawę należy dołączyć wypełniony formularz uczestnika i wskazać kategorię oraz listę zgłoszonych prac.

Wystawa konkursowa jest organizowana w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów (ul. Algirdo 4, Mejszagoła, rej. wileński).

Rejestracja uczestników i prezentacja prac odbędą się w okresie od 12 do 28 lutego 2025 r., otwarcie wystawy – 13 marca 2025 r.

Ocenianie prac odbędzie się 26 marca 2025 r., a ogłoszenie wyników wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2025 r.

Prace będą oceniane przez komisję złożoną z muzealników, specjalistów w dziedzinie sztuki ludowej i innych specjalistów, którzy wybiorą i nagrodzą najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Kategoriami są: „Tradycyjna palma wileńska”, „Kompozycja tradycyjnych palm” i „Kompozycja palm – nagroda publiczności”.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Wileńszczyzny, które jest partnerem wystawy, przyznaje specjalne dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca w kategoriach: „Tradycyjna palma wileńska” (uczniowie i młodzież) oraz „Kompozycja tradycyjnych palm” (dorośli).

Organizatorem wystawy jest Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów w Mejszagole, filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny oraz Izba Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach.

Partnerem wystawy jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych Wileńszczyzny.

Koordynator: Wydział Kultury, Turystyki i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Czytaj więcej: Co nowego u rodziny wileńskich palmiarek? Zbliżają się Kaziuki 2024

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego