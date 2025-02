Rada rejonu wileńskiego zatwierdziła również strategiczny plan działań na lata 2025–2027. Główne inwestycje są skierowane na obszary edukacji, infrastruktury, ubezpieczeń społecznych i ochrony środowiska. W tym roku więcej środków zostanie przeznaczonych również na inicjatywę budżetu partycypacyjnego, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że rosnący budżet, który w tym roku przekroczył 243 mln euro, to nie tylko kwestia liczby, ale również zobowiązanie do bardziej odpowiedzialnej pracy.

„Mamy możliwość inwestowania większych środków w edukację, infrastrukturę, sprawy społeczne, środowisko, bezpieczeństwo publiczne i inne inicjatywy. Równocześnie niesie to za sobą ogromną odpowiedzialność – musimy nie tylko kontynuować rozpoczęte już prace, ale także zadbać o to, aby każdy projekt był zgodny ze strategicznym planem i oczekiwaniami mieszkańców. Będziemy podejmować nowe i niezbędne inicjatywy oraz konsekwentnie realizować zobowiązania zawarte w programie wyborczym. Naszym celem jest stworzenie silnego, nowoczesnego i komfortowego rejonu wileńskiego” – mówi R. Duchniewicz.

Co stanowi budżet?

Budżet Samorządu na 2025 rok składa się z dochodów na wykonywanie samodzielnych funkcji, uzyskane z pobieranych podatków: podatku dochodowego mieszkańców, podatku od nieruchomości, czynszów za grunty państwowe, dotacji państwowych i lokalnych oraz innych dochodów – 143,59 mln euro. Największą część tych dochodów stanowią podatki dochodowe od osób fizycznych. Dotacje państwowe wynoszą 66,81 mln euro. Pozostała część budżetu (32,69 mln euro) to środki unijne i pozostałości środków pieniężnych z 2024 r.

Najwięcej uwagi na oświatę

Jak co roku, najwięcej środków przeznacza się na oświatę – aż 40,2 proc. budżetu (97,62 mln euro). W porównaniu z rokiem 2024 kwota ta wzrosła o 9,32 mln euro.

Nadal planowana jest rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych. Będzie kontynuowana modernizacja Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz budowa szkoły muzycznej – w tym roku na ten cel zaplanowano 1,45 mln euro. Planowana jest również budowa dobudówki Gimnazjum w Awiżeniach i utworzenie laboratorium STEAM (1,425 mln euro). Ponadto, 950 tys. euro zostanie przeznaczone na remont przedszkola w Niemenczynie. W tym roku planowane jest również rozpoczęcie rekonstrukcji Gimnazjum św. Jana Bosko w Egliszkach rejonu wileńskiego.

Aby zwiększyć dostępność edukacji przedszkolnej, w miejscowościach Zujuny, Rostyniany i Egliszki zostaną wybudowane modułowe przedszkola (koszt – 1 mln euro).

Kwota 4,18 mln euro przewidziana jest na finansowanie nieformalnej edukacji dzieci, promocję najlepszych uczniów, organizację wypoczynku letniego oraz programów edukacyjnych uzupełniających edukację formalną.

Samorząd kontynuuje inwestycje w przyszłych specjalistów, przyznając stypendia studentom wyższych uczelni, którzy wybiorą priorytetowe kierunki i zobowiążą się do pracy w placówkach oświatowych, socjalnych, kulturalnych, sportowych lub w służbie zdrowia w rejonie wileńskim. Na ten cel przeznaczono 100 tys. euro.

Kierunek promocji bezpiecznego i czystego środowiska

Środki na tworzenie bezpieczniejszego i czystszego środowiska życia w rejonie wileńskim wzrosną z 36,13 mln do 44,87 mln euro. Samorząd będzie rozbudowywał infrastrukturę gospodarki komunalnej, zmodernizuje lub zainstaluje nowe sieci inżynieryjne, a także zaplanuje instalację odnawialnych źródeł energii (biopaliwa, energii geotermalnej, energii słonecznej i in.).

W tym roku na renowację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę sieci wodociągowych (rurociągi, studnie, stacje pomp) przeznaczone zostanie 3,4 mln euro. Na zbiórkę, porządkowanie i administrację odpadami przeznaczono 5 mln euro. Kolejne 352 tys. euro zostanie przeznaczone na porządkowanie odpadów, które nie mają właścicieli.

W celu poprawy warunków życia i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przewidziano wdrożenie działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia oraz inne środki, a także organizację ochrony przeciwpożarowej.

W kierunku lepszej i wygodniejszej komunikacji

W rejonie wileńskim nadal będą prowadzone intensywne prace porządkowania dróg i ulic. W tym roku zaplanowano przeznaczenie kwoty 8,88 mln euro na remonty i modernizację infrastruktury drogowej, a także na rozbudowę oświetlenia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków dla pieszych i rowerzystów na drogach, ulicach miast i wsi rejonu.

Kwota ta zostanie uzupełniona również środkami z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz Programu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Miejskiej, co dodatkowo wniesie około 8,7 mln euro.

W tym roku zaplanowano większe projekty: rekonstrukcja ul. Nesvyžiaus (gmina Awiżenie); remont kapitalny ulic Riešės i Ilgoji (gmina Awiżenie); rekonstrukcja ulic Plačioji i Sodininkų we wsi Purnuszki, we wsi Miškiniai od drogi krajowej nr A14 do ulicy Dvaro we wsi Pikieliszki; remont kapitalny drogi we wsi Stankuciszki, ul. Klebniškių (VL7223), we wsi Ogrodniki, ul. Klebniškių (gmina Niemież); remont kapitalny ul. Upės (gmina Zujuny).

W celu usprawnienia usług transportu publicznego z budżetu Samorządu przeznaczono kwotę 2,9 mln euro na ulepszenie bazy materialnej Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego. Planuje się także zakup nowych autobusów elektrycznych i instalację stacji ładowania przy wsparciu Unii Europejskiej.

Dobrobyt społeczny

Na zmniejszenie wykluczenia społecznego przeznaczono 29,58 mln euro, w tym większość zostanie przeznaczona na świadczenie pomocy społecznej potrzebującym oraz na wsparcie działalności instytucji świadczących usługi socjalne.

W 2025 r. planowane jest rozszerzenie sieci placówek świadczących usługi socjalne, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do potrzebnych im usług.

Po pół miliona euro wyniosą koszty budowy domów rodzinnych we wsi Puciniszki. (gm. Suderwie) i budowa dobudówki domu pomocy społecznej w Podbrzeziu. W Wielkiej Rzeszy zaplanowano także utworzenie centrum zajętości dziennej – warsztatów socjalnych i domu opieki grupowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaplanowano dzienne centrum zajętości dla osób niepełnosprawnych we wsi Sorok Tatary i domu opieki społecznej dla osób starszych we wsi Stare Sioło. Planowane jest również podpisanie umowy na prace rekonstrukcyjne budynku we wsi Rukojnie, który zostanie przekształcony w mieszkanie socjalne, dostosowane do potrzeb rodziny liczącej 5-6 osób.

Większe finansowanie dla kultury i sportu

Finansowanie kultury i sportu wzrasta z 12,68 mln do 17,47 mln euro.

Planowane jest dokończenie budowy Centrum Kultury w Pogirach, na co w tym roku przeznaczono 2,7 mln euro.

W Skojdziszkach będzie kontynuowana budowa kompleksu sportowego i uporządkowanie przestrzeni publicznej. W mieście Niemenczyn zostanie zaprojektowany kompleks sportowy, a w Rudominie zaplanowano procedurę wyboru partnera w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, aby we wsi utworzyć kompleks sportowy.

Plany rozwoju infrastruktury kulturalnej i sportowej obejmują również inne miejscowości. Należą do nich: budowa boiska sportowego w Kiwiszkach, renowacja dworu w Mazuryszkach, renowacja ośrodka kultury w Kabiszkach, renowacja dworu w Pikieliszkach oraz urządzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu we wsi Porudomino.

W kierunku poprawy jakości usług zdrowia publicznego

Na zapewnienie publicznej służby zdrowia oraz modernizację infrastruktury zdrowotnej przeznaczono kwotę 5,23 mln euro, co stanowi prawie dwukrotność kwoty z ubiegłego roku.

W 2025 r. zostaną opracowane projekty techniczne i wykonawcze rozbudowy i przebudowy Szpitala Pomocniczo-Opiekuńczego w Rzeszy.

Środki zostaną przeznaczone również na szkolenie i przyciągnięcie specjalistów z zakresu ochrony zdrowia do placówek medycznych rejonu wileńskiego.

Inne inwestycje

Na dokończenie rekonstrukcji targowiska we wsi Rudomino zaplanowano 400 tys. euro.

W 2025 r. planowane są inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej i terenów rekreacyjnych na terenie rejonu wileńskiego, w tym wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Rzeszy oraz terenów w Skojdziszkach, Suderwie i Mejszagole. Uporządkowane zostaną także parki w Pogirach i Kowalczukach oraz grodzisko w Niemenczynie.

