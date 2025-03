Simona Kossak, czarna owca w słynnej rodzinie malarzy

Takie pochodzenie to oznaka dumy, ale może onieśmielać. I tak też było w przypadku Simony, która czuła się przytłumiona wielkimi osobowościami rodu, sama nie widząc w sobie talentu, jaki od pokoleń definiował rodzinę.

Nestorzy rodu

Jej pradziadkiem był Juliusz Kossak, uznany malarz „od koni”, lubujący się w scenach historyczno-batalistycznych, dziadkiem – kolejny malarz, Wojciech Kossak, a ojcem – Jerzy Kossak, także malarz.

Kobiety w tym rodzie również wykazywały talenty. Córka Wojciecha Kossaka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska została poetką, druga córka Magdalena Samozwaniec realizowała się jako pisarka satyryczna, z kolei jego bratanica – Zofia Kossak-Szczucka pisała m.in. powieści historyczne, w czasie II wojny światowej była założycielką „Żegoty”. Malarką i poetką została także starsza siostra Simony, Gloria Kossak.

I tylko ona, Simona, jak ta czarna owca w rodzinie, nie chwytała ani za pędzel, ani za pióro. Ale właściwie w jej przypadku to nieprzychylne określenie nie było wcale obraźliwe, bo ona nad życie kochała zwierzęta: czarne czy białe, śliczne czy brzydkie, przynosiła je poranione do domu i pielęgnowała. Była wielką miłośniczką przyrody.

I dziś, oczywiście, choć pamiętamy o jej sławnych dziadkach, oglądając ich wspaniałe płótna w muzeach czy sięgając po wiersze i prozę jej słynnych ciotek – to o Simonie mówi się obecnie najwięcej.

O jej niezwykłym życiu opowiada niemało artykułów, słuchowisk, filmów dokumentalnych. Powstały dwie biograficzne książki, jedna autorstwa wieloletniego przyjaciela ekolożki, fotografa Lecha Wilczka, który barwnie opowiada o ich wspólnym, ponadtrzydziestoletnim bytowaniu w Puszczy Białowieskiej, oraz książka Anny Kamińskiej pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” (2015).

Na podstawie tej ostatniej książki powstał scenariusz i film w reżyserii Adriana Panka pt. „Simona Kossak” (2024). I ten właśnie film zostanie zaprezentowany wileńskiej publiczności 4 marca br. w Domu Kultury Polskiej w ramach 5. Spotkań z Kinem Polskim. Wcześniej warto przybliżyć niezwykłe dzieje rodziny Kossaków: malarzy, poetek i pisarek i samej Simony.

Dzieciństwo Simony Kossak

Jej przyjście na świat 30 maja 1943 r. nie było wcale radosnym dniem. „To miał być syn Jerzego, wnuk Wojciecha i prawnuk Juliusza (…). To miał być czwarty Kossak, męski potomek, dziedzic, który miał przejąć rodzinną pracownię przy pl. Juliusza Kossaka 4 w Krakowie, miał dźwigać sztalugi i znane nazwisko oraz przedłużyć dynastię (…). Na niego czekała cała rodzina” – pisała Anna Kamińska. Jerzy Kossak był rozczarowany przyjściem na świat kolejnej dziewczyny. Miał już dwie córki: Marię z pierwszego małżeństwa z Ewą Kaplińską i Glorię, której doczekał się z drugą żoną, Elżbietą Dzięciołowską-Śmiałowską.

Ale i jego piękna żona, zwana przez rodzinę pieszczotliwie Dziunią, nie była szczęśliwa. Nie wiadomo, o co chodziło, ale faktem jest, że nie była wzorową matką, nie przykładała się do obowiązków rodzicielskich, ani nad starszą córką Glorią, i tym bardziej nie chciała zajmować się nowo narodzoną Simoną – słabym niemowlakiem, które urodziło się z rozszczepionym podniebieniem i krzywicą. Dla Elżbiety Kossak ważniejsze były spotkania towarzyskie i przyjemności dnia codziennego. Córkami zajmowała się niania, poinstruowana, jak należy postępować z dziewczynkami.

Glorii wiele rzeczy uchodziło płazem, lecz Simonie nie folgowano. Wychowywana w atmosferze rygoru, ciągle słyszała, czego nie może. A nie mogła m.in.: zapraszać koleżanek, bujać się na krześle, trzymać łokci na stole, jeść szybko, mlaskać, chrząkać, głośno gadać i śpiewać, a już na pewno nie mogła zaglądać do pracowni ojca, by popatrzeć, jak ten maluje. Tego zaszczytu dostępowała jej starsza siostra Gloria, którą interesowały farby, sztalugi i cała ta atmosfera bohemy krakowskiej. I jak się okazało, otrzymała w spadku po krewnych talent malarski. Ojciec był zachwycony.

Tak więc dzieciństwo Simony upływało w cieniu wspaniałej siostry, która nie dość, że była utalentowana, to jeszcze bardzo ładna. Za to Simona miała charakter i wolę walki. Im bardziej rodzina ją ignorowała, tym bardziej była zdeterminowana, aby udowodnić sobie i innym, że jest coś warta. „W dzieciństwie i młodości bardzo często przeżywałam strach przed innymi ludźmi i chyba dorastając doszłam do wniosku, że jest to najbardziej upokarzające uczucie, jakie można przeżywać, ale się z tego strachu wyzwoliłam” – czytamy w książce Lecha Wilczka.

Porządki na ganku leśniczówki „Dziedzinki”, na dole – słynny kruk, który kradł złoto i przynosił je Simonie, a także atakował rowerzystów

| Fot. Lech Wilczek, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Marginesy

Zahartowana, stanowcza i desperacka

Znalazła ukojenie w bliskości zwierząt, jakby na przekór rygorystycznemu wychowaniu odbierała ogromną radość w obcowaniu wśród „braci mniejszych”. Od najmłodszych lat ganiała z psami, godzinami wpatrywała się w ptaki i niańczyła te, które wypadły z gniazda, do domu znosiła robaki i zdechłe myszy, by przeprowadzać na nich „eksperymenty”. Z zaskakującą łatwością nawiązywała więź z każdym zwierzęciem, traktując je z empatią i czułością, których brakowało jej w rodzinnym domu. Od dzieciństwa karmiona przekonaniem, że nie spełniła oczekiwań, uruchomiła wiele mechanizmów obronnych. I znalazła w sobie siłę, która pozwoliła jej odnaleźć własną drogę.

Zanim to nastąpiło, po zdaniu matury w 1961 r. próbowała bez powodzenia dostać się do szkoły aktorskiej. Następnie zaczęła studiować filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo że Simona miała w sobie mnóstwo miłości do literatury, to studia polonistyczne nie spełniły jej oczekiwań i po pierwszym roku zrezygnowała („nudą wiały wykłady z gramatyki opisowej”, jak wspominała).

Potem próbowała też dostać się na historię sztuki, ale się nie udało. I niespodziewanie w 1962 r. zaczęła pracę w Instytucie Zootechniki w podkrakowskich Balicach, co prawda na początku na stanowisku telefonistki, ale to był początek jej drogi, która doprowadziła ją do szczęścia i spełnienia. To tam w jej głowie zaczęła kiełkować myśl o zdawaniu na biologię.

Z zaangażowaniem przygotowywała się do egzaminów, gdyż mimo miłości do zwierząt biologia, a przede wszystkim chemia, nie była jej mocną stroną. Pierwsze podejście było nieudane, oblała właśnie chemię. Podeszła rok później – tym razem z sukcesem. Pod koniec września 1964 r. zakończyła więc pracę w Instytucie Zootechniki i rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czuła się tam jak ryba w wodzie. Najbardziej podobały się jej zajęcia z zoopsychologii prowadzone przez prof. Romana Wojtusiaka, który zrozumiałym dla każdego studenta językiem opowiadał o zachowaniach zwierząt i o tym, jak je interpretować.

To właśnie prof. Wojtusiak został promotorem pracy magisterskiej Simony, która postanowiła pisać o dźwiękach wydawanych przez ryby. Była to dla niej bardzo osobista praca. W domu rodzinnym przez całe swoje dzieciństwo słyszała, że „dzieci i ryby głosu nie mają”, a teraz miała szansę, aby udowodnić, że jednak mają. I udowodniła.

Mimo że dorosła, w domu nic się nie zmieniło, nie czuła się dobrze, a dokładniej – czuła się w nim coraz gorzej. Ojciec już od lat nie żył, a schorowana matka traktowała córkę jak służącą. Wszystko w tamtym czasie było na jej głowie: robienie zakupów, sprzątanie, prowadzenie całego domu. Siostra zajęta sztuką, także nie okazywała jej choćby minimalnej życzliwości. I w głowie Simony zaczęła się snuć myśl o ucieczce, o wyjeździe z Krakowa, byłe dalej od Kossakówki. I znalazła swoje miejsce na Ziemi.

W „Dziedzince” znalazło się miejsce dla dzika Żabki (na zdjęciu), lisicy Dusi, szczurów Alfy i Omegi, rysicy Agatki, łosi Pepsi i Coli i wielu innych zwierząt

| Fot. Lech Wilczek, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Marginesy

Dom pośrodku puszczy

Po obronieniu pracy magisterskiej w 1970 r. zaczęła się rozglądać za miejscem dla siebie. Pragnęła zamieszkać w głuszy, myślała o Tatrach albo Bieszczadach, ale nie znalazła tam odpowiedniej oferty pracy.

Propozycja przyszła z Białowieży, tuż przy granicy (wówczas) z ZSRS. Wówczas to był „koniec świata”, podróż z Krakowa trwała 13 godzin, ale ona jechała tam jak po wybawienie. Została zatrudniona w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Jednak miejsce do zamieszkania, które zostało jej przydzielone, nie podobało się jej – były to pracownicze baraki, w których czuła się jak w getcie. Postanowiła sama poszukać takiego, które by jej odpowiadało, gdzie mogłaby w ciszy i spokoju prowadzić swoje obserwacje i badania. Tak trafiła na „Dziedzinkę”.

„Dziedzinką” nazywany był pewien urokliwy domek, należący do Białowieskiego Parku Narodowego, w samym środku puszczy, ok. 6 km od Białowieży, w którym nie było ani bieżącej wody, ani prądu, ani toalety. Chatka przez długi czas stała niezamieszkana i wymagała pilnego remontu. Simona dowiedziała się, że jest ona już obiecana komuś innemu – znanemu warszawskiemu fotografowi Leszkowi Wilczkowi.

Nie zniechęciło to Simony, która wynegocjowała z dyrektorem parku podział domu na pół, gdzie w jednej części mieszkałaby ona, w drugiej fotograf. I tak się stało. Para „była skazana na siebie” przez ponad 30 lat. Ich wspólne zamieszkiwanie nie było łatwe, obydwoje mieli silne charaktery, codziennością były sprzeczki i kłótnie, ale też łączyło ich swoiste poczucie humoru. Do dziś we wspomnieniach Leszka Wilczka krąży opowiastka o tym, jak Simona zamaszyście malowała belki sufitowe. Na ścianie wisiało cenne poroże jelenia. Wilczek wszedł i przerażony krzyknął: „Tylko mi rogów nie pochlap!”. Riposta była bezcenna: „To się odsuń!”.

Uważano ich za dziwaków. Z czasem ich wzajemny stosunek przerodził się w trudny do określenia związek będący mieszaniną szorstkiej przyjaźni i miłości. Łączyła ich miłość do Puszczy Białowieskiej. Wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w środowisku zdominowanym przez mężczyzn ulegały bolesnej weryfikacji. Musiała stawać w obronie nie tylko swoich ideałów, lecz także świata roślin i zwierząt. Słynęła z bezkompromisowych poglądów i wrażliwości na ich los. Sama siebie określała mianem zoopsychologa.

W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody Simona Kossak otrzymała w 1997 r. od ministra środowiska odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, w 2000 r. od prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi.

Już za życia stała się żywą legendą. Od kwietnia 2001 r., przez sześć lat, codziennie na antenie Radia Białystok opowiadała ciekawie i z sercem o rozmaitych stworzeniach, starając się uczulić ludzi na los braci mniejszych. Gawędy „Dlaczego w trawie piszczy?” zawsze miały rzesze wiernych słuchaczy, zafascynowanych zarówno przyrodą, jak i porywającym, emocjonalnym sposobem opowiadania Simony Kossak.

Do dziś jest ikoną Podlasia – mieszkańcy Białowieży czy Hajnówki mówią o niej z dumą „nasza Simonka”.

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie, 15 marca 2007 r., w białostockim szpitalu klinicznym. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Porytem k. Stawisk – miejscowości, w której wzięli ślub jej dziadek, Wojciech Kossak z babką Marią z Kisielnickich.

Warto wybrać się na film „Simona Kossak” (2024, reż. Adrian Panek), który wprowadzi nas w niepowtarzalne relacje z przyrodą. Poznamy tam kobietę o szczerej i naturalnej charyzmie, wyjątkowej osobowości. W głównych rolach: jako Simona Kossak – Sandra Drzymalska, w roli fotografa i przyjaciela Simony, Lecha Wilczka – Jakub Gierszał, Borys Szyc jako dyrektor Batur, Agata Kulesza gra matkę Elżbietę Kossak, Marianna Zydek – Glorię Kossak.

