Zdaniem wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr. Danuty Narbut środki finansowe otrzymane z ministerstwa rolnictwa są niewystarczające do zapewnienia należytego utrzymania i remontów obiektów melioracyjnych.

„Państwo przeznacza rocznie około 180 tys. euro na utrzymanie obiektów melioracyjnych, jednak te środki nie wystarczają na wykonanie wszystkich niezbędnych prac. Co więcej, kwota ta nie zmieniała się w ciągu ostatnich 10 lat, a uwzględniając inflację, faktycznie zmniejszyła się niemal o połowę. W rezultacie samorządy zmuszone są do dodatkowych inwestycji z własnych środków. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznacza co roku dwa razy więcej pieniędzy – w tym roku na ten cel przeznaczono 350 tys. euro. Mimo to, łączna suma nadal stanowi zaledwie około 10% wszystkich niezbędnych środków na obsługę systemów melioracyjnych” – mówi wicemer dr. Danuta Narbut.

Samorząd Rejonu Wileńskiego sprawuje nadzór nad siecią o ponad 1 000 km rowów melioracyjnych i uregulowanych rzek. Prawie wszystkie środki finansowe przeznaczane są na prace priorytetowe – utrzymanie rowów melioracyjnych i regulowanych rzek, gdyż pełnią one główną funkcję odprowadzania wody. Szacuje się, że kapitalny remont obiektu o długości jednego kilometra będzie kosztował około 10 tys. euro. Pozostałe środki przeznaczane są na zarządzanie katastrem melioracyjnym i doraźne prace naprawcze systemów melioracyjnych.

Jeżeli obiekty melioracyjne nie są utrzymywane w dobrym stanie, mogą wystąpić poważniejsze konsekwencje. Po pierwsze, nieefektywne odprowadzanie wody prowadzi do powodzi powierzchniowych, które mogą zalewać pola, drogi i domy mieszkańców, zwiększając ryzyko powodzi. Ponadto zalane pola niszczą plony rolników i powodują straty.

Rusłan Naruniec, kierownik Wydziału Rolnictwa, mówi, że w ubiegłym roku wpłynęło około 30 wniosków od rolników, starostów, mieszkańców i innych, dotyczących zarządzania systemami melioracyjnymi.

„Zgodnie z otrzymanymi wnioskami, na odbudowę systemów melioracyjnych potrzeba około 750 tys. euro. Przydzielone środki państwowe i dodatkowe kwoty samorządu pozwoliłyby na zaspokojenie jedynie 70% otrzymanych wniosków. Oznacza to, że według możliwości finansowych, w tym roku planuje się naprawę około 110 km rowów magistralnych, co stanowi zaledwie około 10% wszystkich dostępnych systemów melioracyjnych znajdujących się na terenie samorządu. W takim tempie naprawa wszystkiego zajęłaby co najmniej 10 lat, i to pomimo inflacji i zużycia systemów melioracyjnych” – mówi o obecnej sytuacji R. Naruniec.

Długość utrzymanych, naprawionych rowów i uregulowanych rzek w 2024 r. wynosi 109,424 km. Naprawiono także 0,621 km kolektorów awaryjnych oraz uruchomiono stację pompową w Pikieliszkach, która odwadnia obszar o powierzchni 155 ha. Łącznie wykonano prace konserwacyjne 6 zapór i 1 mostu.

W 2025 r. ze środków budżetu Samorządu zaplanowano wykonanie 12 prac konserwacyjnych na uregulowanych rzekach i rowach melioracyjnych. Planuje się również realizację 10 projektów ze środków państwowych. Corocznie wykonywane są również mniejsze prace konserwacyjne przy obiektach melioracyjnych, przepustach i innych obiektach.

Z planowane projektami 2025 r. można zapoznać się tutaj.

Czytaj więcej: Program prac melioracyjnych w rejonie wileńskim zbliża się do końca

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego