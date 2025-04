— Koszt ubezpieczenia podróży jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu do ewentualnych strat, które musielibyśmy pokryć. Dlatego ubezpieczenie na czas podróży poza Litwę powinno być zawsze wykupione. Niektórzy stosują się do tej zasady, inni zapominają lub próbują zaoszczędzić. Jednak w wielu przypadkach zaoszczędzenie kilku lub kilkudziesięciu euro jest niewielkie w porównaniu z całkowitym kosztem wyjazdu. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku nieoczekiwanego problemu zdrowotnego lub urazu za granicą, pojawią się problemy finansowe, co jest jednym z głównych powodów, dla których warto wykupić ubezpieczenie podróżne — powiedział Saulius Abraškevičius.

Jako przykład podaje stale pojawiające się w przestrzeni publicznej prośby o zebranie funduszy dla naszych obywateli, którzy ulegli katastrofie za granicą, są leczeni w szpitalu i nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia lub repatriacji do kraju. Gdyby mieli ubezpieczenie, nie byliby w takiej sytuacji, ponieważ firma ubezpieczeniowa pokryłaby koszty zgodnie z warunkami umowy.

Ważne aspekty w umowie

— Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ważne jest, aby określić wszystkie kraje, w których lub przez które zamierzasz podróżować. Ważne jest również, aby uczciwie określić charakter podróży (turystyczny, biznesowy, sportowy itp.), ponieważ decyduje to o tym, które wydarzenia są objęte ubezpieczeniem, a które nie. Przed podróżą ważne jest, aby sprawdzić kraje, do których będziesz podróżować lub przez które będziesz podróżować — np. czy MSZ zaleca podróżowanie do nich? Zależy to od tego, czy dany kraj będzie objęty ubezpieczeniem — zaznacza rozmówca.

Ubezpieczenie turystyczne opiera się na ubezpieczeniu kosztów leczenia i powrotu do kraju, które zapewnia opiekę medyczną w nagłych wypadkach podczas pobytu za granicą, ale ubezpieczenie podróżne jest znacznie szerszym produktem. Obejmuje ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie osobiste (wypadki) i ubezpieczenie na wypadek podróży. Jak mówi, częstym błędem popełnianym przez klientów jest wybór węższego zakresu ubezpieczenia, np. tylko kosztów leczenia, bez uwzględnienia charakteru podróży. Jeśli podróżujesz z bagażem rejestrowanym, powinieneś dodać ubezpieczenie bagażu do swojej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli podróżujesz z przesiadkami lub z większą liczbą członków rodziny, powinieneś wybrać ubezpieczenie na wypadek podróży, które zapewnia zwrot kosztów w przypadku odwołania i opóźnienia lotu za granicą, a w przypadku choroby członka rodziny, która uniemożliwia odbycie podróży, pokrywa również większość kosztów poniesionych na bilety, hotele itp. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest przydatne podczas podróży z dziećmi, ponieważ obejmuje szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, np. w przypadku krótkoterminowego wynajmu na booking.com.

Ubezpieczenie od strat

— Często nie da się z góry przewidzieć wypłaty ubezpieczenia, tak samo jak nie da się przewidzieć, co może wydarzyć się podczas podróży. W każdym przypadku kwoty ubezpieczenia są możliwe do przewidzenia, więc dobrym pomysłem jest zapoznanie się z regulaminem, przeczytanie warunków ubezpieczenia lub przedyskutowanie swoich obaw z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej przed wykupieniem ubezpieczenia. W ten sposób otrzymasz najlepsze możliwe ubezpieczenie. Ubezpieczenie podróżne jest jednak zasadniczo ubezpieczeniem od strat, więc wypłata zależy od rzeczywistych kosztów poniesionych przez klienta. Jednak to nie wypłata powinna być ubezpieczona, ale spokój ducha bezstresowej i bezpiecznej podróży. Dzięki ubezpieczeniu mamy bowiem pewność, że w razie nieoczekiwanego zdarzenia otrzymamy zwrot poniesionych strat — podkreślił Saulius Abraškevičius.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie podróżne to inwestycja w spokój ducha. Przezorny zawsze ubezpieczony