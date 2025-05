Nielegalna deportacja

Jak podkreśla rozmówczyni przy podejmowaniu takiej decyzji istotne jest, aby rodzice uzgodnili, w jaki sposób kontakt dziecka z nieobecnym rodzicem będzie kontynuowany, w jaki sposób alimenty i inne kwestie związane z dobrem dziecka będą rozwiązywane. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w kwestii wywiezienia dziecka za granicę, rodzic, który chce wywieźć dziecko, powinien wystąpić do sądu o zezwolenie na wywiezienie dziecka za granicę na pobyt stały.

W 2024 r. Obrońcy Praw Dziecka otrzymali i rozpatrzyli 20 wniosków o powrót na Litwę dzieci, które zostały wywiezione za granicę. Otrzymali również 21 wniosków o powrót dzieci przywiezionych na Litwę do ich krajów stałego pobytu. W 2023 r. otrzymano 27 wniosków o powrót dzieci na Litwę wywiezionych za granicę i 20 wniosków o powrót dzieci przywiezionych na Litwę. W 2022 r. wpłynęło 25 wniosków o powrót dzieci wywiezionych za granicę i 13 wniosków o powrót dzieci przywiezionych na Litwę. Największa liczba przypadków nielegalnej deportacji dzieci dotyczy Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemiec.

Najczęściej decyzje podejmują matki

Monitorując przypadki nielegalnego zabierania dzieci, można zauważyć tendencję, że najczęściej to matki decydują się na wyjazd z dziećmi i zamieszkanie w innym kraju. Spośród 41 przypadków nielegalnego uprowadzenia dzieci zbadanych przez rzeczników praw dziecka w 2024 r., w 29 przypadkach matki zabrały swoje dzieci do innego kraju bez zgody drugiego rodzica. W 12 przypadkach dzieci zostały zabrane przez ojców bez zgody matek, aby zamieszkać na stałe w innych krajach. Tak więc jednym z najczęstszych przypadków bezprawnego zabrania dziecka do innego kraju jest sytuacja, w której matka mieszkająca z dzieckiem i będąca w separacji z ojcem dziecka postanawia wyjechać na pobyt stały do innego kraju lub wrócić na Litwę, ale nie omawia z ojcem dziecka kwestii zmiany państwa zamieszkania dziecka.

Pośrednictwo i pomoc

— Jeśli chodzi o powrót dzieci, które zostały nielegalnie wywiezione za granicę, należy przypomnieć, że obrońcy praw dziecka pośredniczą i pomagają rodzicowi ubiegającemu się o powrót dziecka w celu rozwiązania sporu rodziców dotyczącego miejsca zamieszkania dziecka i legalności wydalenia dziecka do innego kraju w postępowaniu sądowym. W tym celu obrońcy praw dziecka współpracują z władzami centralnymi innych krajów, wymieniając się z nimi informacjami na temat przepisów prawnych, możliwości uzyskania pomocy prawnej, wszczęcia postępowania sądowego na Litwie lub w innym kraju itp. Należy zauważyć, że decyzja w sprawie legalności wywiezienia dziecka do innego kraju i powrotu dziecka do kraju zwykłego pobytu jest zawsze podejmowana przez sąd kraju, do którego dziecko zostało wywiezione — podkreśla Renata Poplavskė.

