Zielone i kiełkujące ziemniaki mogą być szkodliwe dla zdrowia

„Aby ziemniaki były zdrowe, najważniejsze są warunki przechowywania, w szczególności światło i temperatura są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu zawartości solaniny (zielenienie ziemniaków). Solanina jest szkodliwą substancją, która w większych ilościach jest toksyczna dla organizmu ludzkiego. Zatrucie solaniną może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunkę), objawy neurologiczne (bóle głowy, halucynacje), a w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca” — poinformowano „Kurier Wileński” w Państwowej Służbie ds. Żywności i Weterynarii.

Solanina nie znika po ugotowaniu ani upieczeniu

Po ugotowaniu w ziemniakach nadal pozostaje ponad 90 proc. toksycznych substancji, a po 10 minutach smażenia na głębokim tłuszczu w bardzo wysokiej temperaturze — ponad 50 proc. Jedynym sposobem na pozbycie się solaniny jest usunięcie przebarwionych części ziemniaka.

„Ziemniaki przechowywane w domu lub w sklepie często mają zielone zabarwienie. Dla wielu osób to może wydawać się naturalnym zjawiskiem, jednak spożywanie takich ziemniaków może być niebezpieczne, bo zawierają toksyczną dla organizmu solaninę. Dlatego ziemniaki, które mają dużo zielonego zabarwienia, nie nadają się do spożycia. Jeśli tylko niewielka część ziemniaka jest zielona, to można ją odkroić do białej części, a resztę można spożyć” — radzą specjaliści.

Kiełkujące ziemniaki również niebezpieczne

Kiedy pojawiają się kiełki, w ziemniakach także wzrasta poziom solaniny. Spożycie takich ziemniaków staje się niebezpieczne dla zdrowia, tak samo jak zielonkawych.

Specjaliści Państwowej Służby ds. Żywności i Weterynarii twierdzą, że właściwe przechowywanie jest niezbędne, aby zapobiec zielenieniu się ziemniaków. Powinny być zatem przechowywane w ciemnym, chłodnym miejscu chronionym przed światłem. Należy unikać przechowywania ziemniaków na parapetach, w pobliżu pieca lub w innych ciepłych, dobrze oświetlonych miejscach. Ziemniaki spożywcze muszą być zdrowe, czyste, bez zgnilizny, nieprzemarznięte, bez nieprzyjemnego zapachu lub smaku, bez szkodników i kiełków dłuższych niż 3 mm. Przechowywanie ziemniaków w odpowiednich warunkach nie tylko ochroni je przed uszkodzeniem, ale także zapewni, że pozostaną świeże i bezpieczne do spożycia.

Ziemniaki w sklepach

Toteż, jeśli w piwnicy jeszcze mamy pozostałości zeszłorocznego urodzaju ziemniaków, warto je dobrze sprawdzić przed spożyciem. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku ziemniaków sprzedawanych w sklepach?

Jak podkreślają eksperci, ziemniaki wprowadzane do sprzedaży muszą spełniać określone wymagania jakościowe. W przypadku ziemniaków pierwszej klasy tylko 3 proc. ziemniaków może być zielona, a w przypadku ziemniaków drugiej klasy — może to być do 8 proc. całkowitej wagi partii. W przypadku zauważenia dużej ilości zielonych ziemniaków w punkcie sprzedaży należy najpierw poinformować o tym sprzedawcę i powstrzymać się od zakupu takich ziemniaków. Jeśli sprzedawca nie zareaguje, należy również powiadomić Państwową Służbę ds. Żywności i Weterynarii.

