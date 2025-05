Czekają nas tropikalne upały? Chłodnego lata nie było od 2017 roku

Meteorolog Gytis Valaika mówi, że w latach 2018-2024 wszystkie lata były ciepłe lub bardzo ciepłe. Według eksperta, w tym roku jest bardzo duża szansa na bardzo upalne lato.

— Kalendarzowe lato rozpoczyna się 1 czerwca, zaś meteorologiczne lato jest definiowane nieco inaczej. Na Litwie uważa się, że lato rozpoczyna się, gdy średnia dzienna temperatura powietrza przekracza 15 stopni. Zgodnie z tym wskaźnikiem przejście od wiosny do lata następuje co roku w innym czasie. Średnio ma to miejsce w pierwszych dniach czerwca. W ubiegłym roku, ze względu na bardzo ciepły maj, lato rozpoczęło się już około 20 maja, natomiast w tym roku, ze względu na chłodny maj, jeszcze się nie rozpoczęło. Tymczasem w astronomii lato rozpoczyna się dopiero 22 czerwca (przesilenie letnie) — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gytis Valaika.

Temperatury powyżej 34 stopni

Według portalu Fani Pogody latem temperatury na Litwie wzrosną powyżej 34 stopni. Szczególnie dotknięte zostaną południowe i centralne regiony kraju. Ponadto temperatury w nocy mogą nie spaść poniżej 20 st., powodując tak zwane tropikalne noce, które są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miast ze względu na tzw. efekt „miejskiej wyspy ciepła”.

Oprócz upałów prognozowane są ulewne deszcze i burze, zwłaszcza na południu Litwy. Na niektórych obszarach w krótkim czasie może spaść do 70 mm deszczu, powodując gwałtowne powodzie i utrudnienia w ruchu drogowym. Takie warunki mogą spowodować poważne problemy zarówno dla infrastruktury miejskiej, jak i rolnictwa.

Burze i deszcze

— Wszystkie lata na Litwie w latach 2018-2024 były cieplejsze lub znacznie cieplejsze niż norma długoterminowa (za okres 1991-2020). Jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie również w tym roku, ale nie oznacza to, że nie będzie chłodniejszych okresów; będzie kilka chłodnych dni lub tygodni. Niemniej jednak, ogólna średnia letnia nadal będzie prawdopodobnie wysoka. Zazwyczaj latem występują co najmniej 3-4 bardzo burzowe dni, kiedy kraj nawiedzają silne burze, wyładowania atmosferyczne, ulewne deszcze, duży grad itp. Im cieplej, tym więcej energii do tworzenia się burz. Tak więc bardzo ciepłe lata prowadzą do częstszych letnich burz. Ostatnie chłodne lato miało miejsce w 2017 r. Wtedy też było anomalnie mokro. Tego lata było niewiele okazji, aby wybrać się nad jezioro i cieszyć się słońcem, odnotowano bardzo niewiele ciepłych dni, gdy temperatura sięgała powyżej 25 stopni — podkreśla meteorolog.

Nowa norma?

Te ekstremalne warunki pogodowe są związane ze zmieniającymi się wzorcami klimatycznymi, które prowadzą do częstszych i intensywniejszych fal upałów i obfitych opadów deszczu. Meteorolodzy podkreślają, że takie warunki mogą stać się nową normą i że należy do tego się przyzwyczaić.

— Prognozy długoterminowe są zbyt niepewne i nie należy na nich ślepo polegać. Obecnie przewiduje się, że lato będzie co najmniej nieco cieplejsze i bardziej suche niż przeciętnie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dni będą ciepłe i suche. Jak wspomniałem powyżej, w latach 2018-2024 wszystkie lata były ciepłe lub nawet bardzo ciepłe. Tak więc i w tym roku istnieje bardzo duża szansa na bardzo ciepłe lato. Nie odważyłbym się powiedzieć, że będzie bardzo gorąco, ale trend jest taki, że od 2017 r. nie mieliśmy chłodnego lata — zaznacza Gytis Valaika.

