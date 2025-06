Wyprawa do Warszawy wywołuje uśmiech. Podróż przedszkolaków

W ramach współpracy między Wolskim Centrum Kultury w Warszawie a Domem Kultury Polskiej w Wilnie, pod kierownictwem dyrektorów – Krzysztofa Mikołajewskiego oraz Artura Ludkowskiego – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów” wziął udział w obchodach Święta Dnia Dziecka organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury. Możliwość występu w pięknym miejscu, jakim jest Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w parku Sowińskiego w Warszawie, była dla zespołu ogromną przyjemnością. Organizatorzy i uczestnicy mówią, że takie koncerty to nie tylko wyjątkowe przeżycia artystyczne, lecz także ważny element kształtowania tożsamości oraz wyraz polskiej kultury i tradycji.

– Osobiście uważam, że takie współprace są bardzo potrzebne. To zbliża nam kulturę polską, która jest rozwijana na Wileńszczyźnie, pokazuje bogactwo tej kultury i umożliwia jej przypomnienie tutaj, w Warszawie. To także buduje takie relacje pomiędzy nami a Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować. Szykujemy się też do przyjazdu do Wilna, ale także na napisanie wspólnego projektu z Domem Kultury Polskiej w Wilnie – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krzysztof Mikołajewski, dyrektor Wolskiego Centrum Kultury.

Występy w Warszawie

Takie wyjazdy dla młodzieży to ogromna szansa nie tylko na sam wyjazd za granicę, ale to przede wszystkim wymiana doświadczeń, przybliżenie kultury. Najważniejszym zadaniem takiej współpracy jest pogłębianie relacji między młodymi ludźmi z obu krajów.

– Mam nadzieję, że to jest tylko początek naszej intensywnej współpracy. Jesteśmy po rozmowie z panem dyrektorem Domu Kultury Polskiej w Wilnie Arturem Ludkowskim i nasze projekty zabiegają daleko w przyszłość. Przede wszystkim wspólnej wymiany młodzieży, uczestników zajęć a także pisania wspólnych projektów w ramach funduszy europejskich na rozwijanie tych właśnie wspólnych przedsięwzięć – podkreślił Krzysztof Mikołajewski.

Danuta Grydź, kierownik Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto Uśmiechów”, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że uczestnicy wyjazdu do domów wrócili zadowoleni, ponieważ wrażeń i nowych doświadczeń. Dla nich to był czas pełen uśmiechów, zabawy i pozytywnych emocji

– Pobyt obfitował w liczne atrakcje: warsztaty kreatywne, wystawy plenerowe, konkursy z nagrodami, strefę relaksu z leżakami, watę cukrową oraz kolorowe dmuchańce. Dzieci mogły również wziąć udział w zajęciach z robotyki i Minecrafta, a publiczność podziwiała pokazy taneczne i wokalne – w tym występy zespołów Żurawie, Korinnia i Dzikie Ziele oraz prezentację szkoły tańca Barański Art Space. Cały dzień wypełniła radość, energia, zabawa i twórcza pasja – mówi Danuta Grydź.

| Fot. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”

Inwestycja w rozwój

Tancerze z zespołu mieli też okazję zwiedzić Warszawę podczas spaceru po jej najpiękniejszych zakątkach oraz odwiedzić Ogród Botaniczny.

Jak mówi zapewnione warunki pobytu były komfortowe i sprzyjały integracji oraz odpoczynkowi.

– Takie wyjazdy są niezwykle potrzebne dla dzieci i młodzieży, ponieważ stanowią nie tylko doskonałą okazję do integracji i zabawy, ale przede wszystkim do poznawania i popularyzowania kultury. Wspólnie prezentowaliśmy tańce polskie, litewskie oraz różne tańce folkowe, pokazując, jak bogata i różnorodna może być kultura tradycyjna. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, że dla dzieci i młodzieży tańce ludowe mogą być nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale także prawdziwą pasją i wartością, którą warto pielęgnować również w codziennym życiu. Tego typu spotkania i wydarzenia sprzyjają budowaniu tożsamości kulturowej, rozwijają umiejętności społeczne i artystyczne. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwiać młodym ludziom udział w takich inicjatywach – to inwestycja w ich rozwój, otwartość i wrażliwość na piękno kultury – podkreśliła Danuta Grydź.

| Fot. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”

Współpraca międzynarodowa

Dzieci miały też okazję pospacerować po Warszawie, poznając jej historię, zabytki i atmosferę. Taka forma poznawania stolicy była nie tylko edukacyjna, ale też inspirująca – wiele dzieci po raz pierwszy odwiedziło to miasto, co na długo pozostanie w ich pamięci.

W ramach odpoczynku dzieci odwiedziły także ogród botaniczny, gdzie mogli z bliska podziwiać piękno przyrody, różnorodność roślin i chwilę się zrelaksować w zielonym otoczeniu. Taka forma spędzania czasu pozwoliła im nie tylko na chwilę wytchnienia, ale również na zdobycie nowej wiedzy przyrodniczej w przyjemny i bezpośredni sposób.

– Wyjazd ten był też doskonałą okazją do budowania współpracy międzynarodowej. To dobry początek dalszej współpracy, która – mamy nadzieję – będzie się rozwijać w kolejnych latach i obejmować kolejne wspólne działania, projekty i wymiany – opowiada Danuta Grydź.

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów” składa serdeczne podziękowania panu Arturowi Ludkowskiemu, dyrektorowi Domu Kultury Polskiej za sfinansowanie podróży, oraz Wolskiemu Centrum Kultury, pod kierownictwem dyrektora Krzysztofa Mikołajewskiego, za pokrycie kosztów pobytu. Dzięki ich wsparciu udział w tym pięknym wydarzeniu był możliwy – za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Takie wyjazdy tworzą sprzyjającą przestrzeń do współpracy, dzielenia się doświadczeniami oraz budowania trwałych więzi.

Pobyt obfitował w liczne atrakcje: warsztaty kreatywne, wystawy plenerowe, konkursy z nagrodami, strefę relaksu oraz kolorowe dmuchańce

| Fot. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 24 (67) 14-20/06/2025