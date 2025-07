Wakacje pełne atrakcji! Lato 2025 w Polsce

Ostatni dzwonek w polskich szkołach zabrzmiał w tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 27 czerwca. Rozpoczęte wakacje niosą z sobą moc wydarzeń ze wszystkich obszarów kultury: muzycznych, literackich, teatralnych i filmowych.

„Kurier Wileński” tradycyjnie przygotował kalendarz tych, które naszym zdaniem zapowiadają się najatrakcyjniej. Z nadzieją, że okaże się przydatny naszym Czytelnikom w planowaniu letnich podróży po Polsce. A wybierać naprawdę jest w czym i każdy, młodszy i starszy, powinien znaleźć coś dla siebie.

O rzut beretem

Prezentację zaczynamy od tego, co dziać się będzie najbliżej Wileńszczyzny. Już w przyszłym tygodniu, od 10 do 12 lipca, 18. edycja Suwałki Blues Festivalu. Wyjątkowa atmosfera, koncerty plenerowe, muzyka na kameralnych scenach w centrum miasta, śniadania bluesowe i wieczorne koncerty klubowe połączone z jam sessions sprawiły, że przez minione kilkanaście lat Suwałki na stałe wpisały się w kalendarze fanów bluesa.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2008 r., a już dwa lata później w trzydniowej imprezie uczestniczyło 10 tys. osób. Na scenach wystąpiło 130 artystów wchodzących w skład ponad 30 zespołów. Corocznie na festiwalu występuje łącznie ok. 200 muzyków z Polski i całego świata. Atutem jest bogaty program artystyczny i profesjonalna organizacja, które zarówno publiczność, jak i zapraszani artyści oceniają bardzo wysoko. W tym roku na koncercie otwarcia wystąpi Organek i Blues Pills, a wśród innych gwiazd m.in. Kult i brytyjski zespół Uriah Heep.

Z Suwałk można się przenieść wprost do Ełku, gdzie równolegle, od 10 do 13 lipca, Ełckie Centrum Kultury zaprasza na MULATK-ę, czyli MazUrskie LATo KAbaretowe. Na terenie amfiteatru, w malowniczej scenerii pobliskiego jeziora Ełk, spotykają się ci, co spragnieni są śmiechu, z tymi którzy chętni są dać im ku temu powody.

Kilkudniowy maraton rozrywki od lat łączy kabaretowy świat oraz miłośników sztuki żartów, skeczy i gagów. W tym roku odbędzie się 30. edycja MULATK-i. W piątek 11 lipca jubileuszowy wieczór pod tytułem „Piękna trzydziestoletnia”, zapowiadany jako niesamowity, poprowadzi Artur Andrus, a wystąpią m.in.: Kabaret K2, Tomasz Jachimek, Ireneusz Krosny czy Kabaret Czesuaf. Oprawę muzyczną zapewni Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn.

Dwa tygodnie później w nieodległej Ostródzie, od 24 do 27 lipca, Ostróda Reggae Festival, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2001. Tu wśród wykonawców będzie można usłyszeć choćby Mortimera, Tabu, Marcus Gad czy Navigatora.

W tym samym czasie, tradycyjnie w ostatni weekend lipca, ale krócej, bo tylko przez dwa dni, 25 i 26 lipca, dla miłośników muzyki country 44. edycja legendarnego Festiwalu Piknik Country i Folk w przepięknie położonym nad jeziorem Czos amfiteatrze w Mrągowie. Na scenie pojawią się m.in.: Alicja Boncol, Mariusz Kalaga, czyli „polski Roy Orbison”, Czarek Makiewicz – twórca hymnu festiwalu „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”, Andrzej Trojak i Grupa Furmana w programie przygotowanym specjalnie na tegoroczny Piknik pt. „The Best of Grupa Furmana”. Specjalnym punktem programu będzie koncert „Tribute to The Highwayman” poświęcony pamięci legendarnej grupy. Ponadto z gwiazd zagranicznych, z Niderlandów przyjedzie dynamiczna grupa grająca klasyczne honky tonk country – Ramblin’ Boots.

Miłośników muzyki country przyciągnie do Mrągowa 44. edycja legendarnego Festiwalu Piknik Country i Folk

| Fot. materiały prasowe Mrągowskiego Centrum Kultury

I trochę dalej

Ruszając w głąb Polski, także nie będzie można narzekać na brak festiwalowych propozycji. 25, 26 i 27 lipca na łódzkich Błoniach odbędzie się Łódź Summer Festival. Centrum miasta na cały ostatni weekend lipca zamieni się w festiwalowe miasteczko. Na głównej scenie planowane są występy gwiazd polskich i zagranicznych. Wystąpią m.in. tak znani wykonawcy, jak: Kult, T. Love, Doda, Ich Troje, Tomasz Makowiecki czy Tatiana Okupnik.

Bodaj najpopularniejszy w Polsce letni festiwal, Żywiec Męskie Granie, tegoroczną trasę rozpoczął już pod koniec czerwca w Żywcu. W kolejne piątki i soboty przemieszczać się będzie do Poznania (11, 12.07), Gdańska (18, 19.07), Szczecina (25, 26.07), Wrocławia (1, 2.08), Krakowa (8, 9.08) i Warszawy (22,23. 08).

Tego lata Męskie Granie po raz pierwszy połączyło siły z Disney+. Efektem współpracy w tym wyjątkowym projekcie muzycznym jest utwór stworzony specjalnie dla Disney+. Wykonywać będzie go na żywo Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Kamil Pater, Pat Stawiński, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska, Maria Klatka, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk i Tomasz Świerk.

Niejako w opozycji do Męskiego Grania w Gdyni odbędzie się 21. edycja Energa Ladies’ Jazz Festivalu. Od 21 do 27 lipca na scenach Konsulatu Kultury i Teatru Muzycznego zaśpiewają m.in. Ewa Bem, Gaba Kulka i Urszula Dudziak. Natomiast 25 lipca w Polsat Plus Arenie zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie Katie Malua.

W dniach 31 lipca – 2 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbędzie się 31. Pol’and’Rock Festival. Ogromny letni projekt muzyczny, który przez 16 lat odbywał się w Kostrzynie nad Odrą, a lokalizację zmienił cztery lata temu. Na każdej edycji festiwalu występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. Organizatorzy kwalifikują je na podstawie przesłuchań chętnych, którzy chcą zaprezentować się przed ogromną publicznością.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Już po wakacjach, ale jeszcze latem, na jego zakończenie, od 18 do 21 września odbędzie się w Gdańsku jubileuszowa, 15. edycja Siesta Festivalu, czyli muzyki world, jazz, kultury luzofońskiej, boler, morn, samb i innych hipnotycznych rytmów. W jubileuszowym roku do bukietu tych stubarwnych brzmień po raz pierwszy dołączy reggae! W tym roku w Filharmonii Bałtyckiej, Starym Maneżu oraz Klubie Parlament wystąpią m.in.: Zenet, Neuza, Mo’Kalamity, Lokua Kanza i Fabia Rebordao. Organizatorem festiwalu jest znany radiowy dziennikarz muzyczny Marcin Kydryński, który na oficjalnej stronie imprezy zaprasza, „by wspólnie cieszyć się, wzruszać i zachwycać muzyką najwyższej próby”.

Festiwal Góry Literatury w Górach Sowich (Sudety) powstał z inicjatywy noblistki Olgi Tokarczuk

| Fot. materiały prasowe Fundacji Olgi Tokarczuk

Morze czytania

Z roku na rok coraz popularniejsze stają się letnie festiwale literackie. Z wileńskiego punktu widzenia zdecydowanie najważniejszym wydaje się krakowski Festiwal Miłosza, tyle że jego tegoroczna edycja dobiega już końca. Bieżący weekend to dwa ostatnie festiwalowe dni, podczas których uczestnicy będą mogli spotkać się choćby z prof. Aleksandrem Fiutem, Jakubem Gutkowskim czy brytyjską poetką Joelle Taylor, laureatką Nagrody Eliota. Jeśli ktoś akurat wyrusza pod Wawel, może jeszcze zdążyć!

Hasłem tegorocznej edycji jest „To” – zarazem tytuł wydanego 25 lat temu tomu poetyckiego Miłosza, jak i wiersza otwierającego tę publikację. W utworze „To” znajdujemy dojmujące wyznanie starego poety o niemożności uchwycenia pewnych aspektów rzeczywistości. Festiwal Miłosza już od trzech lat jest częścią Versopolis, sieci zrzeszającej blisko 40 międzynarodowych festiwali poetyckich. Organizatorzy stawiają sobie za cel upowszechnianie poezji polskiej i światowej. Co ważne, festiwalowe wydarzenia są bezpłatne, acz obowiązują wejściówki.

Inne znaczące wydarzenie literackie zaczęło się właśnie u podnóża Gór Sowich na Dolnym Śląsku. Od 4 do 12 lipca odbywa się tam 11. edycja festiwalu Góry Literatury, który powstał z inicjatywy noblistki Olgi Tokarczuk i corocznie bardzo bogatym programem artystycznym przyciąga rzesze turystów, fanów literatury, muzyki, sztuki, filmu i tańca. Warsztaty literackie i spotkania autorskie są organizowane w wyjątkowych, historycznych miejscach Dolnego Śląska. Podczas tegorocznej edycji o swoich ostatnich książkach i nie tylko porozmawiają m.in.: Magdalena Grzebałkowska, Katarzyna Zyskowska, Grzegorz Kasdepke, Monika Muskała, Robert Małecki, Filip Łobodziński czy Katarzyna Grochola.

W sierpniu, od 3 do 9, zaplanowano kolejną, także 11. edycję festiwalu „Stolica języka polskiego”. Jej patronem będzie Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy). Festiwal tradycyjnie odbędzie się na wschodnich rubieżach Polski, w Szczebrzeszynie i Zamościu, a tegorocznymi gośćmi będą m.in.: Konrad Ambroziak, Stanisław Baj, Jerzy Bralczyk, Jacek Cygan, Katarzyna Groniec, ks. Wacław Oszajca, Przemysław Pawlak, Radek Rak, Joanna Szczepkowska i Krzysztof Zanussi.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Wrocław zaprasza z kolei na Europejską Noc Literatury. W tym roku odbędzie się ona 23 sierpnia na osiedlu Ołbin, a jak zapowiadają organizatorzy: „w najciekawszych miejscach osiedla zaczytamy się w dziełach, które powstały dzięki impulsowi notowania”.

Na koniec wakacji wszyscy miłośnicy literatury powinni udać się do Sopotu, gdzie od 21 do 24 sierpnia odbędzie się 14. edycja Festiwalu Literackiego Sopot 2025. Jej tematem przewodnim będzie literatura i kultura Rumunii, a w programie znajdą się: spotkania z pisarzami, debaty, targi książki, warsztaty, pokazy filmowe i czytania performatywne.

12 lipca w Warszawie na Stadionie Narodowym zagrają Guns N’Roses, ikona muzyki lat 80. i 90.

| Fot. materiały prasowe www.gunsnroses.com/tour

Letnie kino

Nie braknie także letnich atrakcji dla miłośników X muzy. Wrocław zaprasza na jubileuszowy, 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty”. W tym roku ponownie odbędzie się on hybrydowo. Między 17 a 27 lipca część stacjonarna w stolicy Dolnego Śląska, a między 17 lipca a 3 sierpnia pokazy online.

Festiwal powstał w 2001 r. jako miejsce służące prezentacji – mało wówczas obecnego w Polsce – odważnego kina artystycznego, szukającego nowych form wyrazu, wykraczającego daleko poza granice konwencjonalnego filmu. Spośród setek filmów pokazywanych co roku na światowych festiwalach oraz spośród tych nadsyłanych do selekcji wybierane są te, które za sprawą swojej niezwykłej formy i siły ekspresji nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Festiwal odwiedza co roku kilkudziesięciu reżyserów z całego świata – od debiutantów po niekwestionowanych mistrzów. Ważną misją festiwalu jest prezentacja twórczości niepokornych mistrzów kina oraz odkrywanie dorobku artystów mniej znanych, lecz dla twórców festiwalu niezwykle ważnych.

Od 26 lipca do 3 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu odbędzie się 19. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. Festiwal ma na celu poszerzenie wiedzy publiczności na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię. Program budowany jest tak, by widz miał szansę po obejrzeniu filmu dowiedzieć się czegoś więcej o jego kontekście historycznym, kulturowym, literackim, plastycznym. Dyrektorką artystyczną festiwalu jest Grażyna Torbicka – autorka licznych programów telewizyjnych i reportaży o tematyce filmowej, członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W uroczym Ińsku na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego na Pomorzu Zachodnim od 8 do 17 sierpnia już po raz 52. odbędzie się Ińskie Lato Filmowe. Jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Pierwsze Ińskie Lato Filmowe, mające charakter komediowy, odbyło się w sierpniu 1973 r. Podczas pierwszych edycji można było oglądać filmy: Viscontiego, Saury, Bergmana, Jancsó, Angelopoulosa, Buñuela, Zafranovicia i innych czołowych europejskich wizjonerów kina.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Rdzeniem programowym w tym roku będą projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące: spotkania, debaty, wystawy, spacery edukacyjne, koncerty, prelekcje oraz wykłady. Przez 10 dni festiwalu organizatorzy planują pokazy ok. 80 filmów. Przy większości tytułów zorganizowane zostaną dyskusje na tematy poruszone w filmie lub dotyczące procesów powstawania dzieł. Do Ińska przyjedzie około 30 gości: reżyserów, aktorów, twórców filmowych, którzy wezmą aktywny udział w spotkaniach.

Teatr w plenerze i nie tylko

Od 5 lipca do końca sierpnia we wszystkie wakacyjne weekendy na 27. LOT, czyli Letni Ogród Teatralny, zaprasza katowicki Teatr Korez. LOT narodził się z marzenia, by wakacje w Katowicach mogły być czasem spotkań z dobrą sztuką, z teatrem blisko ludzi, dostępnym, otwartym, prawdziwym. W tym roku w stolicy Górnego Śląska także gościć będą znakomici artyści z polskich scen teatralnych. W programie spektakle dla dorosłych, a także dla najmłodszych, czyli Letnia Grządka Teatralna. W repertuarze m.in. „Mayday”, „Pocztówki z Europy”, „Granie na straganie” czy „Calineczka”.

Warszawski teatr Polonia zaprasza z kolei na letnie spektakle w stolicy, zarówno w budynku teatru, jak i w plenerze. Spektakle plenerowe będą wystawiane na scenie przed Och-Teatrem, drugą sceną prowadzoną przez Fundację Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. W repertuarze znajdą się zarówno nowości, jak i sprawdzone hity. Zobaczyć będzie można m.in. sztuki: „Trener życia”, „Starość jest piękna”, „Związek otwarty”, „Lament na placu Konstytucji” oraz spektakle dla dzieci, takie jak „Czerwony Kapturek” i „2 000 000 kroków”.

Dyrektorką artystyczną festiwalu filmowego Dwa Brzegi jest Grażyna Torbicka, znana polska prezenterka i filmolożka

| Fot. materiały prasowe Stowarzyszenia Dwa Brzegi

Jennifer Lopez i inne gwiazdy

Nie zabraknie też w Polsce tego lata koncertów wielkich muzycznych gwiazd. Już w poniedziałek 7 lipca we Wrocławiu wystąpi Seal. Będzie to jego jedyny koncert w Polsce w ramach trasy „Playing All The Hits and More”. Seal, znany z takich hitów, jak „Kiss from a Rose” czy „Crazy”, wystąpi w Hali Stulecia.

12 lipca w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy zagrają Guns N’Roses, ikona muzyki lat 80. i 90., która serwuje słuchaczom mieszankę rocka, glamu i metalu. Zespół zaprezentuje się w Polsce po raz szósty, a na Narodowy wraca po trzech latach. Jako gość specjalny wystąpi Public Enemy.

Także w Warszawie i także na Stadionie Narodowym 25 lipca wystąpi Jennifer Lopez w ramach trasy koncertowej „Up All Night Live in 2025”. To wielki powrót jednej z najbardziej wpływowych artystek naszych czasów na międzynarodowej scenie muzycznej, ikony popkultury, która jako piosenkarka, aktorka i producentka zdobyła uznanie na całym świecie. Warszawski koncert zapowiada się jako widowiskowy show, pełny dynamicznych układów tanecznych, oszałamiającej oprawy wizualnej i największych przebojów z całej jej kariery.

W Krakowie, w Tauron Arenie, ostatniego dnia lipca wystąpi Bryan Adams. Kanadyjski artysta pojawi się pod Wawelem w ramach nowej trasy koncertowej „Roll with the Punches Tour”. Dwa dni później w stolicy na Narodowym koncert da Iron Maiden. 2 sierpnia zespół będzie świętować swoje 50-lecie i z tej okazji wyruszył w światową trasę, na której będzie grać najważniejsze utwory z okresu od debiutu do „Fear of The Dark”, czyli aż z dziewięciu płyt, które przypadają na najlepszy okres w historii działania Ironów. Maideni obiecują też największe do tej pory show, jakie stworzyli. Jako gość specjalny na koncercie pojawi się zespół Avatar.

Na koniec wspomnijmy o jeszcze jednym koncercie, który odbędzie się tuż po wakacjach. Robbie Williams zagra 9 września w Krakowie w Tauron Arenie, a trasa koncertowa jest związana z nowym filmem „Better Man”, który opowiada o życiu i karierze Williamsa – muzyk karierę zaczynał jeszcze w latach 90. w boysbandzie Take That.

Czytaj więcej: Lato pełne atrakcji

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 27 (75) 05-11/07/2025