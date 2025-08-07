Więcej
    Lato — jak się okazuje — to nie tylko czas urlopów, ale także aktywnych zakupów online. W ciepłym sezonie nasilają się przepływy paczek zarówno na Litwę z zagranicy, jak i w kraju, a jednocześnie wzrasta dostępność usług pocztowych — w ubiegłym roku usługi pocztowe świadczyły aż 44 firmy.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Wysyłanie towarów na Litwę zyskuje na popularności dzięki rosnącej liczbie paczkomatów w regionach | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Mieszkańcy Litwy przyzwyczaili się już do tego, że nawet z najdalszego zakątka świata można kupić wybrany produkt, który szybko trafia bezpośrednio do domu lub do paczkomatu. Obserwujemy stały wzrost liczby paczek wysyłanych do naszego kraju. Wzrost ten jest spowodowany rozwojem i popularyzacją handlu elektronicznego na całym świecie. Wysyłanie towarów na Litwę zyskuje na popularności dzięki rosnącej liczbie paczkomatów w regionach, co wzmacnia dostępność usług, zapewnia wysoką jakość usług pocztowych i zrównoważony rozwój sektora. Nasze statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku usługi pocztowe na Litwie świadczyło ponad 40 różnych firm — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Olga Malaškevičienė, kierowniczka projektów i komunikacji Służby Regulacji Łączności (lit. Ryšių reguliavimo tarnyba, RRT).

    Ważne jest przestrzeganie zasad wysyłania

    Zarówno nadawca, jak i dostawca usług pocztowych są odpowiedzialni za właściwe dostarczanie wysyłki. Gdy nadawca jest sprzedawcą, musi upewnić się, że dostawa spełnia oczekiwania konsumenta określone przy zamawianiu przedmiotu. Jeśli sam wysyłasz przesyłkę, szczególnie ważne jest, aby odpowiednio ją zapakować. Przesyłka musi być spakowana w taki sposób, aby nie została uszkodzona w czasie transportu, jak i sortowania.

    — Łączna liczba paczek w 2024 r. osiągnęła 59,6 mln (liczba ta obejmuje przesyłki nadane na Litwie, nadane za granicę i odebrane z zagranicy). W porównaniu z 2023 r. liczba wszystkich paczek wzrosła o prawie 13 proc. W ubiegłym roku na Litwę wysłano z zagranicy 12,8 mln paczek — o 10 proc. więcej niż w 2023 r. Zdecydowana większość paczek z zagranicy dociera do naszego kraju z krajów UE — 11,6 mln. RRT najczęściej otrzymuje reklamacje dotyczące zagubionych lub uszkodzonych przesyłek a także czasu odbioru, który nie spełnia oczekiwań konsumentów, a dostawca nie udziela terminowych informacji — mówi Olga Malaškevičienė.

    Kto jest odpowiedzialny za doręczenie przesyłki

    Ostatnio RRT coraz częściej otrzymuje pytania o to, dlaczego paczka zamówiona z adresem domowym ostatecznie trafia do paczkomatu. Jednym z takich przypadków jest spór, w którym konsument zażądał od operatora pocztowego zobowiązania do dostarczenia paczki z platformy AliExpress do domu, ale okazało się, że dostarczenie do paczkomatu zostało zaplanowane przez nadawcę – sprzedawcę.

    „Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli metodę dostawy wybierze nadawca — czyli sprzedawca — a nie Ty jako kupujący, paczka może również trafić do paczkomatu lub najbliższej placówki pocztowej. W takim przypadku reklamację należy kierować nie do operatora pocztowego, lecz bezpośrednio do nadawcy” — wyjaśnia Aridana Jurčiukonienė, kierowniczka działu ochrony praw konsumentów RRT.

    Według niej, zarówno nadawca, jak i operator pocztowy odpowiadają za prawidłowe doręczenie. Sprzedawca (nadawca) odpowiadają za to, aby przesyłka z zamówionym towarem dotarła do konsumenta prawidłowo — w sposób określony przy składaniu zamówienia. Operator pocztowy odpowiada natomiast za jakość i terminowe doręczenie przesyłki.

