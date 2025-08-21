Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Samorząd broni prawa mieszkańców do korzystania z brzegu jeziora Širvys

    Samorząd Rejonu Wileńskiego, w odpowiedzi na prośbę mieszkańców Glinciszek i okolicznych wsi dotyczącą zaniedbanej i niedostępnej plaży nad jeziorem Širvys, zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Wilnie. Samorząd prosi o zbadanie okoliczności prywatyzacji działki i podjęcie działań mających na celu przywrócenie publicznego dostępu do jeziora.

    Autor: Inf. ASRW
    V. Vansavičius.
    Dyrektor administracji V. Vansavičius podkreśla, że samorząd podjął kroki prawne w celu zbadania okoliczności prywatyzacji działki nad jeziorem Širvys | Fot. vrsa.lt

    Czytaj również...

    Jak podkreśla dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, analizując prośbę mieszkańców dotyczącą zaniedbanego brzegu jeziora, samorząd zauważył wiele nieprawidłowości związanych z legalnością prywatyzacji tej działki, która miała miejsce wiele lat temu.

    „Rozumiemy zaniepokojenie lokalnej społeczności z powodu zaniedbanej plaży i nadzieje na przywrócenie porządku nad jeziorem Širvys. Ustaliliśmy jednak, że problem leży znacznie głębiej – w wątpliwej prywatyzacji działki sprzed 25 lat. Ponieważ samorząd nie ma uprawnień do rozwiązania tej kwestii, zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o zbadanie wszystkich okoliczności związanych z prywatyzacją i podjęcie działań w celu obrony interesu publicznego, by zarówno mieszkańcy, jak i turyści mieli niezakłócony dostęp do jeziora” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

    Po szczegółowej analizie sytuacji samorząd ustalił, że źródło problemu sięga 2000 roku, kiedy to działka położona nad brzegiem jeziora (ul. Liepų 3, wieś Glinciszki, starostwo Podbrzezie) trafiła w ręce prywatne. Prywatyzacja tej ziemi mogła naruszać ówczesne przepisy prawa. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi (regia.lt) obecnie działka znajduje się w strefie ochrony obiektów kultury. W wyniku utworzenia i sprywatyzowania wspomnianej działki, dostęp do plaży nad jeziorem Širvys dla społeczeństwa został bezpodstawnie ograniczony. Obecnie działka należy do spółki UAB HPCB.

    Oczekuje się, że współpraca instytucji i mieszkańców pozwoli odzyskać dostęp do brzegu jeziora dla społeczeństwa oraz przywrócić porządek przyrodniczy, kulturowy i prawny.

    Ulice rejonu wileńskiego staną się jaśniejsze: informujemy o pracach modernizacyjnych oświetlenia

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Karta Mieszkańca Rejonu Wileńskiego „Artì” – bądź bliżej, korzystaj więcej!

    Nazwa karty, „Artì czyli „blisko” odzwierciedla jej misję – bliski kontakt i więź między samorządem a mieszkańcami, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych informacji oraz ofert bezpośrednio na smartfonie każdego...
    Samorządy

    Rejon wileński wspiera rodziny z noworodkami: wyprawka dla niemowlaka i dodatkowy zasiłek

    „Chcemy, aby każda rodzina w rejonie wileńskim od samego początku czuła się zaopiekowana i wspierana. Cieszy, że z oferowanego wsparcia korzysta coraz więcej rodzin, co doskonale odzwierciedlają również liczby:...
    Rejon wileński

    Duże zmiany w rejonie wileńskim: inwestycje w oświatę, kulturę i infrastrukturę

    „W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kontynuujemy tradycję wizyt w najważniejszych miejscach budowy, aby na miejscu ocenić postępy. To nie są tylko budowy – to przyszłość naszej społeczności....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.