Jak podkreśla dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, analizując prośbę mieszkańców dotyczącą zaniedbanego brzegu jeziora, samorząd zauważył wiele nieprawidłowości związanych z legalnością prywatyzacji tej działki, która miała miejsce wiele lat temu.

„Rozumiemy zaniepokojenie lokalnej społeczności z powodu zaniedbanej plaży i nadzieje na przywrócenie porządku nad jeziorem Širvys. Ustaliliśmy jednak, że problem leży znacznie głębiej – w wątpliwej prywatyzacji działki sprzed 25 lat. Ponieważ samorząd nie ma uprawnień do rozwiązania tej kwestii, zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o zbadanie wszystkich okoliczności związanych z prywatyzacją i podjęcie działań w celu obrony interesu publicznego, by zarówno mieszkańcy, jak i turyści mieli niezakłócony dostęp do jeziora” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Po szczegółowej analizie sytuacji samorząd ustalił, że źródło problemu sięga 2000 roku, kiedy to działka położona nad brzegiem jeziora (ul. Liepų 3, wieś Glinciszki, starostwo Podbrzezie) trafiła w ręce prywatne. Prywatyzacja tej ziemi mogła naruszać ówczesne przepisy prawa. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi (regia.lt) obecnie działka znajduje się w strefie ochrony obiektów kultury. W wyniku utworzenia i sprywatyzowania wspomnianej działki, dostęp do plaży nad jeziorem Širvys dla społeczeństwa został bezpodstawnie ograniczony. Obecnie działka należy do spółki UAB HPCB.

Oczekuje się, że współpraca instytucji i mieszkańców pozwoli odzyskać dostęp do brzegu jeziora dla społeczeństwa oraz przywrócić porządek przyrodniczy, kulturowy i prawny.

