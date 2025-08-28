Do zebranych podczas uroczystej ceremonii zwrócił się mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, który wyraził radość z osiągnięć młodzieży.

„Za każdą dziesiątką czy setką kryje się wyjątkowa historia: ciężka praca, nieprzespane noce, wysiłek, a czasem łzy i uśmiech. Wasze sukcesy to nie tylko osobiste zwycięstwa, lecz również powód do dumy dla całego rejonu wileńskiego. Życzę powodzenia na studiach i mam nadzieję, że kiedyś tu wrócicie, by razem budować silniejszy i piękniejszy rejon wileński. A wszystkim tym, którzy wkrótce powrócą do szkoły, życzę kreatywności, odwagi i nieustannego pragnienia wiedzy” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Mer podziękował także całej społeczności edukacyjnej i rodzicom za ogromny wkład w sukces uczniów.

Z kolei wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do akademickich osiągnięć.

„Dzisiaj uroczyście i symbolicznie zamykamy kartę roku szkolnego 2024–2025. Widzimy, ilu mamy zdolnych uczniów i oddanych nauczycieli, którzy przekazali to, co mają w sobie najlepszego: wiedzę, wartości, poczucie odpowiedzialności i dyscypliny. Dziękuję rodzicom, za to, że jesteście dziś ze swoimi dziećmi i wierzę, że jesteście i zawsze będziecie z nich dumni, bez względu na ich wiek.

Dziękuję wszystkim za to, że wspólnie inwestujemy w naszą przyszłość. Jestem przekonana, że za kilka lat lub dekad ci młodzi ludzie staną się wybitnymi lekarzami, nauczycielami czy politykami – tymi, od których będzie zależał nasz dobrobyt” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

W tym roku liczba wyróżnionych jest imponująca. 98 uczniów klas 5–10 i klasy I–IV gimnazjum otrzymało premię w wysokości 500 euro za wyjątkowe wyniki w nauce. Najwięcej nagrodzonych uczniów jest z klas 6 i 7. Najwięcej uhonorowanych uczniów pochodzi z następujących szkół: Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (18), Gimnazjum w Pogirach (14), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (9), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (8) i Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (8).

Za doskonałe wyniki na państwowych egzaminach maturalnych (100 punktów), samorząd przyznał 58 maturzystom nagrody w wysokości 250 euro za każdą „setkę”. 5 uczniów zdobyło po 3 setki, a kolejnych 5 – po 2, co zdobyło łącznie 73 setki. Najwięcej setek uzyskano na egzaminie z języka obcego (angielskiego), a także z historii, matematyki i informatyki. Wśród gimnazjów wyróżniły się: Gimnazjum w Rzeszy (16), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (10) i Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (6).

Nagrodzono również nauczycieli, którym za przywództwo pedagogiczne, inicjatywę i wkład wręczono symboliczne prezenty.

Uroczystość uświetniły występy muzyczne młodych artystów – Karoliny Lyndo i Darwina Tamulynasa. Po oficjalnej części uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

To już drugi rok, w którym Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznaje nagrody za osiągnięcia akademickie uczniom ze szkół ogólnokształcących działających na terenie rejonu (niezależnie od ich przynależności administracyjnej). W ubiegłym roku nagrodzono 66 uczniów i 39 maturzystów, którzy uzyskali 100 punktów na państwowych egzaminach maturalnych.

