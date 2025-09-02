Uroczystość na nowym stadionie

Uroczystość odbyła się na stadionie, który służy szkole od 2022 roku. Choć poranne chmury zapowiadały deszcz, pogoda ostatecznie dopisała.

Dyrektorka Helena Juchniewicz entuzjastycznie powitała uczniów, rodziców i nauczycieli, akcentując wartość wspólnoty, rolę edukacji w demokracji i potrzebę pokoju na świecie.

Na apelu dyrektorka przypomniała o wielojęzycznym charakterze nauczania. Zwiększona zostaje liczba godzin języka litewskiego, ale bez ograniczania zajęć z języka polskiego. Gimnazjum podejmuje działania, by poprawiać kompetencje językowe uczniów w języku państwowym, jednocześnie apelując do rodziców o wsparcie dzieci również w domu.

Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie wyprawek szkolnych w ramach akcji Bon Kolbego, finansowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Każdy pierwszak otrzymał plecak z wyposażeniem oraz broszurę pt. „Vaikų konstitucija” (po. „Konstytucja dziecka”).

Relacja z pierwszego dzwonka w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce znalazła się w ostatnim wydaniu dziennika „Kurier Wileński”

„Białe Wilki” w „Kraszewskim”

Na miejscu obecna była także 26. Wileńska Drużyna Harcerzy „Białe Wilki” im. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, działająca przy szkole.

Szkoła odnotowuje dobre wyniki edukacyjne — nawet 25 proc. tegorocznych absolwentów wybrało Uniwersytet Wileński, pozostali kontynuują naukę na innych uczelniach litewskich, w Polsce, a także — po raz pierwszy — na Węgrzech.

Opr. na podst. art. Apolinarego Klonowskiego