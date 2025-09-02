Więcej
    Nowy rok 2025/26 w „Kraszewskim” w Nowej Wilejce. Nauka litewskiego bez uszczuplania polskiego [Z GALERIĄ]

    W artykule Apolinarego Klonowskiego, który ukazał się w codziennym wydaniu dziennika „Kurier Wileński” 2-3 września 2025 r., opisywaliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce w Wilnie. W tym roku szkoła świętuje 80-lecie istnienia.

    Autor: KW
    Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.
    Fot. Apolinary Klonowski

    Uroczystość odbyła się na stadionie, który służy szkole od 2022 roku. Choć poranne chmury zapowiadały deszcz, pogoda ostatecznie dopisała.

    Dyrektorka Helena Juchniewicz entuzjastycznie powitała uczniów, rodziców i nauczycieli, akcentując wartość wspólnoty, rolę edukacji w demokracji i potrzebę pokoju na świecie.

    Na apelu dyrektorka przypomniała o wielojęzycznym charakterze nauczania. Zwiększona zostaje liczba godzin języka litewskiego, ale bez ograniczania zajęć z języka polskiego. Gimnazjum podejmuje działania, by poprawiać kompetencje językowe uczniów w języku państwowym, jednocześnie apelując do rodziców o wsparcie dzieci również w domu.

    Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie wyprawek szkolnych w ramach akcji Bon Kolbego, finansowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Każdy pierwszak otrzymał plecak z wyposażeniem oraz broszurę pt. „Vaikų konstitucija” (po. „Konstytucja dziecka”).

    Relacja z pierwszego dzwonka w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce znalazła się w ostatnim wydaniu dziennika „Kurier Wileński”
    | Fot. red.

    „Białe Wilki” w „Kraszewskim”

    Na miejscu obecna była także 26. Wileńska Drużyna Harcerzy „Białe Wilki” im. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, działająca przy szkole.

    Szkoła odnotowuje dobre wyniki edukacyjne — nawet 25 proc. tegorocznych absolwentów wybrało Uniwersytet Wileński, pozostali kontynuują naukę na innych uczelniach litewskich, w Polsce, a także — po raz pierwszy — na Węgrzech.

    W magazynie ukaże się wywiad z Heleną Juchniewicz

    Liczba pierwszaków w tym roku jest nieco mniejsza niż w poprzednim, na ten temat dla „Kuriera Wileńskiego” w specjalnym wywiadzie opowiada dyrektorka Helena Juchniewicz. Wywiad ukaże się w najbliższym wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”. Będziemy także rozmawiali o zmieniającym się podejściu do telefonów, a także o języku rosyjskim u polskiej młodzieży na Litwie.

    Opr. na podst. art. Apolinarego Klonowskiego

