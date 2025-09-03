Więcej
    Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie zainaugurowało nowy rok szkolny 2025/26. Dyrektor Adam Błaszkiewicz skierował do uczniów powitalne przemówienie. Zapewnił, że nie będzie łatwo, ponieważ nauka to praca, ale obiecał pomoc i „nauczenie uczenia się”.

    Jak co roku uczniów powitał dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz.
    Jak co roku uczniów powitał dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz | Fot. Aurora Degesytė, opr. red. A.K.

    Do hymnu — postawa zasadnicza

    Powitanie zaczęło się od reprymendy, że do hymnu (na początku każdego roku szkolnego w polskich szkołach na Litwie odtwarzany jest hymn Republiki Litewskiej) należy przyjąć odpowiednią postawę. Dyrektor szybko jednak przeszedł do spraw szkolnych.

    „Wiecie, że podczas hymnu przyjmuje się postawę zasadniczą — przynajmniej wtedy, gdy się nie śpiewa. Okej, ale wszyscy chcą do szkoły — do naszego gimnazjum. Dwunaste klasy, pierwsze klasy — ta szkoła to miejsce, gdzie uczymy się. I tych, którzy chcą, którzy pragną, nauczymy wszystkiego. A nawet więcej — nauczymy, jak się uczyć” — mówił podczas apelu dyrektor gimnazjum.

    W dalszej części wystąpienia zwrócił się szczególnie do uczniów klas czwartych, przypominając o trudnościach organizacyjnych, ale i wysokich oczekiwaniach wobec nich.

    „Szczególnie miło mi powitać czwartaków (czwartoklasistów — przyp.red.) — to nasza trzydziesta promocja, jubileuszowa, to wiecie, jakie nadzieje w was pokładamy? O! Tym bardziej, że wyzwań nie brakuje. Jeszcze nie mamy potwierdzonego harmonogramu egzaminów — jest tylko projekt. Trochę majstrują władze oświatowe przy wakacjach, szczególnie wielkanocnych. Nie wiadomo, jak będziemy zdawać i co będziemy zdawać. Ale jedno jest pewne: dwunaste klasy stoją przed dużym wyzwaniem” — zaznaczył Adam Błaszkiewicz.

    Sukcesy zeszłego roku

    Wspomniał też o ubiegłorocznych sukcesach uczniów i zachęcał do czerpania z nich wzoru.

    „Największym wyzwaniem jest to, by nie być gorszymi od dwudziestej dziewiątej promocji. A ta promocja spisała się naprawdę świetnie — wyniki były wysokie. Oczywiście w tym roku trochę majstrowano przy setkach, ale wszystkie szkoły miały te same warunki. A jednak — otrzymać pięć, cztery czy trzy setki na egzaminie państwowym — to naprawdę wielka rzecz. Może najlepiej brać przykład z jednego z naszych uczniów, który zdał pięć egzaminów na sto procent, a z fizyki otrzymał dziewięćdziesiąt osiem punktów. Chciał atakować i zdawać jeszcze więcej, ale potem zrezygnował — i może dobrze. Bo gdyby zdobył sześć setek, byłby ewenementem na skalę całej Litwy” — mówił dyrektor Błaszkiewicz.

    Motto papieża sprawdzi się w połowie

    W drugiej części przemówienia powitał uczniów klas pierwszych, przypominając im słowa patrona szkoły.

    „Szczególnie witamy też pierwszaków (pierwszoklasistów — przyp.red.). Większość z was przyszła z progimnazjum. Tam na ścianie, przy wejściu, macie już motto, które spotyka was i tutaj. I patron naszych szkół — święty Jan Paweł II. Kiedyś, zwracając się do młodzieży, powiedział: »Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Ta druga część zdania może się u nas nie sprawdzi, bo nauczyciele na pewno będą wymagać. Ale pierwsza część — »musicie od siebie wymagać” — pozostaje bardzo aktualna. Jeżeli czujecie, że czegoś nie wiecie — nie warto szukać wymówek, tylko trzeba usiąść i nadrobić. To dotyczy wszystkich — pierwszych, drugich, trzecich i czwartych klas” — przypomniał Błaszkiewicz.

    „(…) Proszę was — nie porównujcie się do kolegi, do przyjaciela. Porównujcie się do samych siebie. Wzrastajcie w wartościach, w dobru, w miłości, w wiedzy” — mówił podczas apelu dyrektor gimnazjum.

    Na zakończenie wręczono zaległe dyplomy, uczniowie udali się do klas na pierwsze powakacyjne spotkania. W zeszłym roku gimnazjum JP2 obchodziło swoje 30-lecie, w tym roku naukę rozpoczyna 30. promocja (rocznik).

    Adam Błaszkiewicz, zwycięzca plebiscytu Polak Roku 2023

    Opr. A.K. na podst. inf. A.D.

