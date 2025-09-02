Kierunek inżynieryjny

Placówka podkreśla swoje inżynieryjne ukierunkowanie – już w klasach 1–4 realizowane będą zajęcia rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, natomiast starsi uczniowie skorzystają m.in. ze współpracy z Uniwersytetem Vilnius Tech i Szkołą Robotyki. W ofercie znalazły się także zajęcia STEAM (nauka, technologie, inżynieria, sztuka i matematyka) z wykorzystaniem zestawów LEGO.

Na uczniów czekają nie tylko lekcje, lecz również projekty edukacyjne, konkursy i wydarzenia kulturalne. Po zajęciach możliwa będzie aktywność w kołach zainteresowań obejmujących m.in. sport, taniec, plastykę, języki obce, matematykę, informatykę i inżynierię. Część lekcji odbywać się będzie poza murami szkoły — m.in. w miejskich instytucjach i plenerze — dzięki platformie „Vilnius yra mokykla” (pol. „Wilno jest szkołą”). Szkoła dysponuje odnowionymi salami, laboratoriami, biblioteką, aulą i zapleczem sportowym.

Gimnazjum im. Joachima Lelewela kontynuuje wieloletnią tradycję, sięgającą 1915 roku. Wówczas, jeszcze pod niemiecką okupacją, rozpoczęto działalność kilku polskich szkół w Wilnie. Z męskiego gimnazjum im. Zygmunta Augusta — którego uczniami byli m.in. Czesław Miłosz i Andrew Schally — wyrosła późniejsza „piątka”. Po licznych przekształceniach i zmianach nazw, od 2001 roku placówka nosi imię Joachima Lelewela. Joachim Lelewel był wybitnym polskim slawistą, poliglotą, działaczem społecznym, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, a także był założycielem „Tygodnika Wileńskiego”, w którym publikował m.in. Adam Mickiewicz.

Działające w szkole organizacje

Szkoła aktywnie pielęgnuje polską kulturę i tradycję. Działa tu jedna z najstarszych drużyn harcerek ZHP na Litwie — 4. Wileńska Drużyna Harcerek „Trop” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Działa tu też 4. Drużyna Harcerska „Orsza”, której historia jest względnie młoda, bo zaczęła się w 2018 roku. W murach gimnazjum odbywają się próby Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, w których uczestniczą uczniowie szkoły.

W szkole edukacja odbywa się w języku rosyjskim i polskim. Od lat powojennych szkołę opuściło 4 734 absolwentów (w tym 1 507 Polaków), a ponad 200 otrzymało medale i dyplomy. Wśród absolwentów jest wielu nauczycieli, naukowców, lekarzy, działaczy kultury i polityków.

Wokół szkoły działa Towarzystwo „Zawsze Wierni »Piątce«”, które regularnie opisuje swoją działalność na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Prezesem towarzystwa jest Krystyna Adamowicz, wieloletnia dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, zdobywczyni tytułu „Polka Roku 2022” w Plebiscycie Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku”.

Artykuł Justyny Giedrojć na temat nowego roku szkolnego w gimnazjum ukazał się w codziennym wydaniu dziennika „Kurier Wileński” Nr 99 (19606) 2-3 września.

Opr. A.K. na podst. art. Justyny Giedrojć