Dawne więzienie, którego mury były świadkami cierpienia, heroizmu, oporu i śmierci tysięcy Polaków, dziś pełni rolę muzeum i miejsca pamięci. Przeszłość tego obiektu to historia martyrologii narodu polskiego, ale również lekcja patriotyzmu, odwagi i niezłomności. Teraźniejszość Pawiaka to kontynuacja tej misji poprzez działania edukacyjne, upamiętniające i wychowawcze.

Więzienie przy ul. Pawiej

Więzienie Pawiak powstało w latach 30. XIX w., w czasach Królestwa Polskiego, będącego częścią Imperium Rosyjskiego. Obiekt zaprojektowany przez Henryka Marconiego i Stefana Balińskiego miał początkowo pełnić funkcję nowoczesnego, centralnego więzienia kryminalnego dla mężczyzn. Nazwa Pawiak pochodzi od ulicy Pawiej, przy której obiekt się znajdował.

Już w czasach zaborów więzienie było miejscem przetrzymywania więźniów politycznych — uczestników powstań narodowych, członków organizacji konspiracyjnych, opozycjonistów wobec carskiego reżimu. W czasie I wojny światowej i odzyskiwania niepodległości w 1918 r. Pawiak pełnił funkcję więzienia państwowego II Rzeczypospolitej, aresztowano tu zarówno przestępców kryminalnych, jak i politycznych.

Tragiczna sława

Jednak największą i najtragiczniejszą sławę Pawiak zyskał w czasie II wojny światowej. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy we wrześniu 1939 r. więzienie zostało przejęte przez gestapo i przekształcone w centralne więzienie śledcze dla całego Generalnego Gubernatorstwa. W latach 1939-1944 przez Pawiak przeszło około 100 tysięcy osób — członków ruchu oporu, cywilów, inteligencji, duchownych, Żydów, a także kobiet i młodzieży. Więźniowie byli brutalnie przesłuchiwani, torturowani, wywożeni na egzekucje do lasów podwarszawskich (m.in. do Palmir) lub do obozów koncentracyjnych, głównie do Auschwitz.

Wśród więzionych i zamordowanych na Pawiaku znalazły się postacie zasłużone dla walki o wolność Polski — m.in. Jan Bytnar „Rudy” z Szarych Szeregów, poeta Władysław Sebyła, czy kurierki i sanitariuszki Armii Krajowej. Szczególnie dramatyczna była sytuacja w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy Niemcy zaczęli masowo likwidować więzienie. 21 sierpnia 1944 r., po egzekucji ostatnich więźniów, Niemcy wysadzili budynki Pawiaka w powietrze.

Pawiak po wojnie

Po wojnie z Pawiaka pozostały jedynie ruiny. W latach 50. XX w. z inicjatywy byłych więźniów i środowisk kombatanckich podjęto decyzję o upamiętnieniu tego miejsca. W 1965 r. otwarto Muzeum Więzienia Pawiak, będące oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na ekspozycję muzealną składają się zachowane fragmenty oryginalnych murów, cele więzienne, przedmioty codziennego użytku należące do więźniów, dokumenty, zdjęcia i relacje świadków.

Szczególnym symbolem Pawiaka jest Drzewo Pamięci — metalowy posąg wiernie odtwarzający wiąz, który rósł przed wejściem do więzienia i na którym rodziny zamieszczały tabliczki z nazwiskami zamordowanych bliskich. Dziś drzewo to jest pokryte setkami takich tabliczek, stanowiąc poruszający pomnik ofiar.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, spotkania z historykami, warsztaty edukacyjne, projekcje filmów i wydarzenia rocznicowe. Ekspozycja stała została zaprojektowana tak, by wprowadzać zwiedzających w atmosferę więzienną — z odgłosami krzyków, czytanymi listami, ciemnością i surowością pomieszczeń. Ma to nie tylko ukazać realia okupacji, ale i pobudzić empatię oraz refleksję nad wartością wolności i godności człowieka.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, także na zewnątrz

Znaczenie wychowawcze

Pawiak jako miejsce pamięci ma ogromne znaczenie wychowawcze — zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Muzeum odgrywa rolę przestrzeni, w której historia staje się doświadczeniem emocjonalnym i moralnym. Młodzież szkolna, studenci i dorośli odwiedzający to miejsce mają szansę zetknąć się z autentycznym świadectwem cierpienia i heroizmu, które wykracza poza abstrakcyjne daty i wydarzenia podręcznikowe.

Rola wychowawcza Pawiaka polega przede wszystkim na: kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych — przez ukazywanie losów osób, które poświęciły życie za wolność i godność narodu; edukacji o wartościach demokratycznych i prawach człowieka — poprzez pokazanie, do czego prowadzi brak wolności, represje polityczne i totalitaryzm; rozwijaniu empatii i wrażliwości społecznej — dzięki bezpośredniemu kontaktowi z historią więźniów i ich rodzin; przestrzeganiu przed powtórką historii — poprzez analizę mechanizmów przemocy państwowej, propagandy, nienawiści i obojętności społeczeństw; budowaniu tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej — Pawiak jest jednym z filarów pamięci o II wojnie światowej w świadomości Polaków.

Muzeum współpracuje z nauczycielami, tworzy scenariusze lekcji, prowadzi warsztaty tematyczne, lekcje muzealne oraz projekty międzynarodowe. W ramach tych działań podkreśla się rolę świadków historii, których relacje są najcenniejszym źródłem edukacyjnym i moralnym.

Fotografie więzionych

Choć historia Pawiaka to przede wszystkim opowieść o cierpieniu i brutalności, jest to także miejsce ukazujące siłę ducha, solidarność i niezłomność człowieka wobec zła. Mimo straszliwych warunków i okrucieństwa okupanta wielu więźniów zachowywało godność, pomagało sobie nawzajem, walczyło w podziemiu, przekazywało informacje i nie traciło nadziei. Dziś Pawiak jako miejsce pamięci uczy odwagi cywilnej, szacunku dla historii i odpowiedzialności za przyszłość. Jest ostrzeżeniem przed powtórką tragedii, ale też świadectwem tego, że nawet w najciemniejszych czasach ludzie potrafią zachować człowieczeństwo. W tym sensie rola wychowawcza Pawiaka jest nie do przecenienia.