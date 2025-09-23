„Przyznając stypendia studentom kierunków priorytetowych, nie tylko wspieramy młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej, ale również rozwiązujemy problem niedoboru wykwalifikowanych specjalistów w rejonie wileńskim. Dzięki temu zapewniamy, że w naszych placówkach oświatowych, opieki społecznej, kulturalnych, sportowych i placówkach ochrony zdrowia publicznego pracują wykwalifikowani specjaliści – co nie tylko poprawia jakość usług, ale i przyczynia się do dobrobytu lokalnej społeczności” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė podkreśla, że w tym roku lista priorytetowych kierunków studiów została rozszerzona – teraz o stypendium mogą ubiegać się również studenci pielęgniarstwa ogólnego.

„Naszym celem jest, aby studenci czuli się wspierani i z odwagą realizowali swoje cele zawodowe, jednocześnie przyczyniając się do dobroba naszej społeczności. Cieszymy się, że w tym roku możemy poszerzyć listę kierunków priorytetowych o pielęgniarstwo ogólne – dziedzinę, w której szczególnie czekamy na zmotywowanych i odpowiedzialnych specjalistów. Nabór wniosków o stypendia już trwa – zapraszamy do skorzystania z tej możliwości” – mówi wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Pierwsze stypendia Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznał w 2022 roku. W latach 2022–2024 stypendia otrzymało 49 studentów – większość z nich studiuje (studiowała) na kierunkach pedagogicznych.

Głównymi warunkami otrzymania stypendium są obywatelstwo Republiki Litewskiej, zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim oraz studia wyższe na kierunkach priorytetowych na studiach licencjackich lub magisterskich, lub w przypadku przekwalifikowania, gdy student zamierza zdobyć dodatkową specjalizację.

Kierunki priorytetowe

Studia pedagogiczne: logopedia, pedagogika specjalna, psychologia, filologia litewska, filologia angielska, filologia polska, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, matematyka, fizyka, biologia, chemia, technologie informacyjne;

Studia z zakresu zdrowia publicznego, żywienia, technologii żywności: zdrowie publiczne, nauka o żywności i żywieniu;

Studia z zakresu pracy socjalnej: praca socjalna;

Studia z zakresu nauk o zdrowiu: pielęgniarstwo ogólne.

Procedura składania wniosków

Studenci ubiegający się o stypendium powinni przesłać na adres e-mail: vrsa@vrsa.lt następujące dokumenty:

podpisany wniosek o przyznanie stypendium (forma dowolna);

kopię zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania;

list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru specjalności, wizją przyszłej pracy oraz deklaracją zamiaru kontynuowania działalności zawodowej w placówkach oświatowych, społecznych, kulturalnych, sportowych bądź zdrowia publicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego;

zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywane studia.

Stypendium wynosi 250 euro miesięcznie. Jest ono przyznawane decyzją rady samorządu, po podpisaniu dwustronnej umowy. Wypłacane jest z budżetu Samorządu.

Student, podpisując umowę zobowiązuje się po ukończeniu studiów do podjęcia pracy zawodowej w jednej z placówek wskazanych przez komisję stypendialną Samorządu, należącą do samorządowej sieci placówek oświatowych, opieki społecznej, kulturowych, sportowych lub zdrowia publicznego, przez:

co najmniej 3 lata w okresie 5 lat, jeśli stypendium było wypłacane przez 1-3 lat lub krócej;

co najmniej 4 lata w okresie 5 lat, jeśli stypendium było wypłacane przez 4-5 lat.

Więcej informacji na temat przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

