Dlaczego „ruch to zdrowie”?

Regularne ćwiczenia fizyczne mogą istotnie wspomóc funkcjonowanie układu odpornościowego.

„Regularna aktywność fizyczna pobudza krążenie krwi, co pomaga układowi odpornościowemu w skuteczniejszym rozprowadzaniu białych krwinek i przeciwciał po organizmie. Ruch o średniej intensywności zmniejsza procesy zapalne, poprawia krążenie limfy i przyczynia się do szybszej regeneracji organizmu po infekcjach” — powiedział Gabrielius Leščinskas, farmaceuta sieci aptek Eurovaistinė.

Podobnego zdania jest trenerka personalna i fizjoterapeutka Vytautė Urbonaitė, która zwraca uwagę na ogólny wpływ ruchu na zdrowie.

„Ruch aktywuje krążenie krwi, poprawia przyswajanie tlenu i składników odżywczych. Im lepiej zaopatrzone są komórki, tym silniejsza jest odporność, dzięki czemu chorujemy rzadziej lub w łagodniejszej formie. Regularna aktywność fizyczna poprawia również nastrój, jakość snu, pomaga zmniejszyć niepokój i utrzymuje ogólne dobre samopoczucie — wszystko to wzmacnia odporność” — przekonuje trenerka.

Bieganie to nie jedyna forma aktywności

Eksperci podkreślają, że aby wspierać odporność, nie trzeba uprawiać sportu wyczynowego. Ważna jest regularność i dostosowanie aktywności do wieku i kondycji.

„Dorosłym osobom Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca co najmniej 150 minut umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo. Ponadto co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Doskonałym początkiem może być codzienny spacer, ale dodanie treningu siłowego przynosi jeszcze większe korzyści dla układu odpornościowego” — mówi Vytautė Urbonaitė.

Mity i stereotypy o sporcie

Farmaceuta Gabrielius Leščinskas dodaje, że w swojej pracy często spotyka się z mitami dotyczącymi aktywności fizycznej.

„W rzeczywistości, aby zwiększyć aktywność fizyczną, wystarczy zamienić windę na schody lub zaparkować samochód nieco dalej od miejsca pracy. Często słyszy się również, że wiek przeszkadza w uprawianiu sportu, ale należy pamiętać, że aktywność fizyczna jest korzystna i potrzebna w każdej grupie wiekowej” — podkreśla farmaceuta.

Zimą także warto wybierać aktywność na świeżym powietrzu, nawet jeśli pogoda nie zawsze sprzyja.

„Spacery, bieganie, wędrówki nie tylko wzmacniają odporność, ale także pomagają uzyskać więcej tlenu i światła słonecznego” — podkreśla Vytautė Urbonaitė.

Jednocześnie specjalistka przestrzega przed nadmiernym obciążeniem organizmu.

„Może się tak stać, że organizm nie ma wystarczająco dużo czasu na regenerację po intensywnym wysiłku. Odpowiedni odpoczynek, pełnowartościowe odżywianie i wysokiej jakości sen są równie ważne jak sam trening” — dodaje trenerka.

Ruch to jedno, ale…

Eksperci zwracają uwagę, że aktywność fizyczna to tylko jeden z elementów wpływających na odporność. Kluczowe są również inne nawyki.

„We wzmacnianiu odporności niezwykle ważne jest również zbilansowane odżywianie, spokojny sen i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Na przykład ciągły brak snu lub duży stres mogą osłabić odpowiedź immunologiczną, nawet jeśli dana osoba jest aktywna fizycznie, dlatego środki zapobiegawcze są najskuteczniejsze, gdy są ze sobą połączone” — twierdzi farmaceuta.