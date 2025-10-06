„Wyjątkowy rok”

„To będzie wyjątkowy rok dla Litwy. Przewodnicząc Radzie Unii Europejskiej (UE), będziemy obchodzić ważne rocznice – stulecie stosunków dyplomatycznych między Litwą a Stolicą Apostolską, stulecie koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, stulecie śmierci błogosławionego arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa” – powiedział Gitanas Nausėda.

„Wasza wizyta w naszym katolickim kraju, Ojcze Święty, byłaby wielkim darem i wzmocnieniem” – dodał prezydent, cytowany w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Czytaj także: Co może zaoferować współczesności Leon XIV

Podziękowanie za działanie na rzecz pokoju

Podczas rozmowy Nausėda wyraził wdzięczność papieżowi za jego działania na rzecz pokoju, potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wsparcie dla ofiar wojny.

„Litwa jest razem ze Stolicą Apostolską w obronie wartości takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność religijna, pokój i solidarność” – napisał Gitanas Nausėda na Facebooku.

Prezydent podkreślił również znaczenie społecznej misji Kościoła i wkładu litewskiej organizacji Caritas w życie społeczne kraju. Zwrócił uwagę na bliskie relacje Leona XIV ze wspólnotą litewską w Chicago. Przypomniano, że papież poświęcił tam sarkofag i wizerunek siostry Mariji Kazimiery Kaupaitė, założycielki zgromadzenia sióstr św. Kazimiery.

Czytaj także: Jubileusz Młodzieży dobiegł końca. Leon XIV: „Jesteśmy z młodymi z Gazy, z młodymi z Ukrainy”

Spotkanie z Parolinem

Podczas wizyty w Watykanie Nausėda spotkał się również z sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowa dotyczyła sytuacji międzynarodowej, w tym wojny w Ukrainie, sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy oraz represji na Białorusi.

Prezydent podziękował Stolicy Apostolskiej za „konsekwentne poparcie dla nadrzędności prawa międzynarodowego i humanitarnego, za wierność dialogowi w rozwiązywaniu konfliktów oraz za rolę Stolicy Apostolskiej w polityce międzynarodowej”.

Czytaj także: 30 lat od wizyty papieża Jana Pawła II na Litwie. Dziś wiemy, że kontrowersyjne słowa nie były zamierzone