Więcej
    Strona głównaKultura

    XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

    Już wkrótce, w dniach 6-10 listopada, odbędzie się XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”.

    Autor: KW
    Afisz Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Tegoroczna edycja Festiwalu ma wyjątkowy charakter, gdyż w jej trakcie Polski Teatr „Studio” w Wilnie obchodzi jubileusz 65-lecia swojej działalności. Z tej okazji, 8 listopada w Teatrze na Pohulance zostanie wystawiony spektakl „M. K. Čiurlionis. Trajektorie”, przygotowany z okazji 150. rocznicy urodzin wybitnego artysty i kompozytora.

    „M.K. Čiurlionis. Trajektorie” – na rok jubileuszowy 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

    Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i mediów, a jego kolejne edycje przyciągają zarówno wybitnych artystów, jak i szeroką publiczność międzynarodową. Jest to wydarzenie o ugruntowanej renomie, mające znaczący wpływ na promocję polskiej kultury za granicą.

    Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1994 r.

    Organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” jest Polski Teatr „Studio” w Wilnie pod kierownictwem Pani Lili Kiejzik. Dzięki jej zaangażowaniu oraz pracy wielu ludzi teatru i sztuki w 1994 r. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu, której uroczyste otwarcie miało miejsce w Teatrze na Pohulance (wówczas Rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy). W Festiwalu uczestniczyły wówczas zespoły z Czeskiego Cieszyna, Krakowa, Warszawy, Lwowa oraz Nowego Jorku a także Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie i polskie teatry działające na Litwie. Po dwóch edycjach, z przyczyn niezależnych od organizatora, nastąpiła kilkuletnia przerwa, jednak od 2007 r. Festiwal odbywa się regularnie.

    Wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program

    W 2023 r. miała miejsce XI edycja, w której uczestniczyło 10 teatrów. Łącznie w jedenastu edycjach Festiwalu udział wzięło około 50 tysięcy widzów, wystąpiło ponad 40 zespołów teatralnych z 12 państw.

    Tegoroczna, XII edycja, to najważniejsze wydarzenie teatralne prezentujące zespoły polskie działające poza Macierzą. Wystąpią artyści z USA, Holandii, Ukrainy, Niemiec, Litwy, Czech oraz Polski. Program Festiwalu będzie wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, a udział w nim potwierdzili wybitni aktorzy i uznane teatry, co czyni wydarzenie jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez teatralnych dla polskich scen zagranicznych.

    Program Festiwalu:

    6 listopada (czwartek) Polska

    10:00 — Fundacja Pomysłodalnia (Polska), Trzy księżniczki na ziarnku piasku (bajka)
    Dom Kultury Polskiej w Wilnie, czas trwania: 45’, rezerwacje: +370 652 64 613.

    7 listopada (piątek) Ukraina

    18:30 — Otwarcie festiwalu;
    Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), Wdowy;
    Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 45’.
    Po spektaklu: jubileusz artystów Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

    8 listopada (sobota) Czechy, USA, Litwa

    9:00 — Spacer „Teatralnym Wilnem z Mirosławą Naganowicz”;
    16:00 — Teatr im. J. Cienciały w Wędryni (Czechy), Test;
    Centrum Kultury w Rudominie, czas trwania: 100’.
    16:00 — Teatr Nasz Chicago (USA), Proces pana Cogito;
    Galeria Fojė w Trokach, czas trwania: 60’.
    18:30 — Polski Teatr „Studio” w Wilnie, M. K. Čiurlionis. Trajektorie (premiera);
    Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 90’, rezerwacje: +370 652 64 613
    Po spektaklu: Gala jubileuszowa z okazji 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

    9 listopada (niedziela) Niemcy, Holandia, Polska

    9:30-11:00 — Debata IV Zjazdu Unii Teatrów Polskich poza Polską;
    Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
    14:00 — Teatr „Gdańska” (Oberhausen, Niemcy), Na pełnym morzu;
    Centrum Kultury w Nowej Wilejce, czas trwania: 60’.
    16:00 — Buda Staging Performance (Breda, Holandia), Rzecz na dwie kobiety i skrzypce;
    Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’.
    19:00 — Córy Słońca / Liquidacje (Polska), Ideał Człowieka (koncert);
    Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’.
    Zamknięcie festiwalu.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    10 listopada (poniedziałek)

    11:00 — Śniadanie artystyczne;
    Podsumowanie festiwalu z częścią artystyczną, Galeria Fojė w Trokach.

    Więcej informacji na stronie organizatora, Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie: www.teatrstudio.lt oraz na Facebooku XII Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej.

    Miejsca:

    Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76;
    Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), ul. Basanavičiaus 13;
    Galeria Fojė w Trokach, ul. Birutės 8;
    Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, ul. Vilniaus 2;
    Centrum Kultury w Nowej Wilejce, Wilno, ul. Pergalės 8

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. Na wszystkie wydarzenia, oprócz premiery „M.K. Čiurlionis. Trajektorie”, wstęp jest wolny.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Dofinansowanie:

    Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej

    Patronat honorowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie

    Organizator:

    Polski Teatr „Studio” w Wilnie

    Współorganizatorzy:

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
    Fundacja Pomysłodalnia

    Sponsorzy:

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
    Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL
    Restauracja Sakwa.

    Partnerzy:

    Instytut Polski w Wilnie
    Galeria Fojė
    Dom Kultury Polskiej w Wilnie
    Ośrodek Kultury w Rudominie
    Centrum Kultury w Nowej Wilejce

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Partnerzy medialni:

    „Kurier Wileński”
    W Polsce24
    TVP Polonia
    Radio Znad Wilii
    zw.lt
    Wilnoteka.lt
    portal informacyjny Ida
    e-teatr.pl
    dziennikteatralny.pl
    Gazeta Świętojańska

    Czytaj więcej: We wrześniu powrócą Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Zmiana taktyki. Migranci w gumowych łodziach próbowali wpłynąć na Litwę przez Niemen

    Dwie próby: rano i wieczoremPierwsza taka grupa migrantów pojawiła się na brzegu Białorusi w pobliżu rejonu druskienickiego około godziny 5.30. Mieli ze sobą dwie gumowe łodzie, które zostały spuszczone...
    Galerie

    Popołudnie mądrości i talentów seniorów w Rudominie [Z GALERIĄ]

    Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyraz uznania dla roli, jaką osoby starsze odgrywają w społeczeństwie, oraz przypomnienie o obowiązku ochrony ich praw. Dlatego zadaniem, a wręcz misją młodego pokolenia...
    Newsy

    Spektakl „Kosmiczny dom” w reżyserii Liny Lapelytė w Wilnie

    „Kosmiczny dom” jest przykładem sukcesu polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury – z zaangażowania twórców z obu krajów powstał naprawdę hipnotyzujący spektakl. Lina Lapelytė – litewska artystka znana publiczności m.in....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.