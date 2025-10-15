Tegoroczna edycja Festiwalu ma wyjątkowy charakter, gdyż w jej trakcie Polski Teatr „Studio” w Wilnie obchodzi jubileusz 65-lecia swojej działalności. Z tej okazji, 8 listopada w Teatrze na Pohulance zostanie wystawiony spektakl „M. K. Čiurlionis. Trajektorie”, przygotowany z okazji 150. rocznicy urodzin wybitnego artysty i kompozytora.

Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i mediów, a jego kolejne edycje przyciągają zarówno wybitnych artystów, jak i szeroką publiczność międzynarodową. Jest to wydarzenie o ugruntowanej renomie, mające znaczący wpływ na promocję polskiej kultury za granicą.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1994 r.

Organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” jest Polski Teatr „Studio” w Wilnie pod kierownictwem Pani Lili Kiejzik. Dzięki jej zaangażowaniu oraz pracy wielu ludzi teatru i sztuki w 1994 r. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu, której uroczyste otwarcie miało miejsce w Teatrze na Pohulance (wówczas Rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy). W Festiwalu uczestniczyły wówczas zespoły z Czeskiego Cieszyna, Krakowa, Warszawy, Lwowa oraz Nowego Jorku a także Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie i polskie teatry działające na Litwie. Po dwóch edycjach, z przyczyn niezależnych od organizatora, nastąpiła kilkuletnia przerwa, jednak od 2007 r. Festiwal odbywa się regularnie.

Wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program

W 2023 r. miała miejsce XI edycja, w której uczestniczyło 10 teatrów. Łącznie w jedenastu edycjach Festiwalu udział wzięło około 50 tysięcy widzów, wystąpiło ponad 40 zespołów teatralnych z 12 państw.

Tegoroczna, XII edycja, to najważniejsze wydarzenie teatralne prezentujące zespoły polskie działające poza Macierzą. Wystąpią artyści z USA, Holandii, Ukrainy, Niemiec, Litwy, Czech oraz Polski. Program Festiwalu będzie wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, a udział w nim potwierdzili wybitni aktorzy i uznane teatry, co czyni wydarzenie jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez teatralnych dla polskich scen zagranicznych.

Program Festiwalu:

6 listopada (czwartek) Polska

10:00 — Fundacja Pomysłodalnia (Polska), Trzy księżniczki na ziarnku piasku (bajka)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, czas trwania: 45’, rezerwacje: +370 652 64 613.

7 listopada (piątek) Ukraina

18:30 — Otwarcie festiwalu;

Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), Wdowy;

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 45’.

Po spektaklu: jubileusz artystów Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

8 listopada (sobota) Czechy, USA, Litwa

9:00 — Spacer „Teatralnym Wilnem z Mirosławą Naganowicz”;

16:00 — Teatr im. J. Cienciały w Wędryni (Czechy), Test;

Centrum Kultury w Rudominie, czas trwania: 100’.

16:00 — Teatr Nasz Chicago (USA), Proces pana Cogito;

Galeria Fojė w Trokach, czas trwania: 60’.

18:30 — Polski Teatr „Studio” w Wilnie, M. K. Čiurlionis. Trajektorie (premiera);

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 90’, rezerwacje: +370 652 64 613

Po spektaklu: Gala jubileuszowa z okazji 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

9 listopada (niedziela) Niemcy, Holandia, Polska

9:30-11:00 — Debata IV Zjazdu Unii Teatrów Polskich poza Polską;

Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

14:00 — Teatr „Gdańska” (Oberhausen, Niemcy), Na pełnym morzu;

Centrum Kultury w Nowej Wilejce, czas trwania: 60’.

16:00 — Buda Staging Performance (Breda, Holandia), Rzecz na dwie kobiety i skrzypce;

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’.

19:00 — Córy Słońca / Liquidacje (Polska), Ideał Człowieka (koncert);

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’.

Zamknięcie festiwalu.

10 listopada (poniedziałek)

11:00 — Śniadanie artystyczne;

Podsumowanie festiwalu z częścią artystyczną, Galeria Fojė w Trokach.

Więcej informacji na stronie organizatora, Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie: www.teatrstudio.lt oraz na Facebooku XII Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej.

Miejsca:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76;

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), ul. Basanavičiaus 13;

Galeria Fojė w Trokach, ul. Birutės 8;

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, ul. Vilniaus 2;

Centrum Kultury w Nowej Wilejce, Wilno, ul. Pergalės 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. Na wszystkie wydarzenia, oprócz premiery „M.K. Čiurlionis. Trajektorie”, wstęp jest wolny.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

Dofinansowanie:

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej

Patronat honorowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie

Organizator:

Polski Teatr „Studio” w Wilnie

Współorganizatorzy:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Fundacja Pomysłodalnia

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL

Restauracja Sakwa.

Partnerzy:

Instytut Polski w Wilnie

Galeria Fojė

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Ośrodek Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Nowej Wilejce

Partnerzy medialni:

„Kurier Wileński”

W Polsce24

TVP Polonia

Radio Znad Wilii

zw.lt

Wilnoteka.lt

portal informacyjny Ida

e-teatr.pl

dziennikteatralny.pl

Gazeta Świętojańska

