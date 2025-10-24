Powrót do szkolnej codzienności

Wrzesień to tradycyjnie czas wzmożonego ruchu drogowego, co — jak podkreślają eksperci — znacząco wpływa na bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do szkół. W porównaniu do poprzednich lat, liczba rannych dzieci wzrosła. We wrześniu 2023 r. rannych dzieci było 56, już rok później — 75. W tym roku liczba ta sięgnęła 93.

„Wypadki z udziałem dzieci i ich charakter pokazują, że zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest stałym i bardzo ważnym czynnikiem uczestnictwa w ruchu drogowym. Właśnie jesienią, kiedy ruch uliczny staje się intensywny, zmieniają się warunki pogodowe, a uczestnicy ruchu drogowego się spieszą, zapomniane lub nie do końca przyswojone lekcje bezpieczeństwa boleśnie dają o sobie znać w najbardziej nieodpowiedni sposób — wypadkami drogowymi” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Główne przyczyny wypadków

Jak wynika z danych TKA, aż 31 proc. wrześniowych wypadków z udziałem dzieci było spowodowanych przez nieprzestrzeganie przez nie przepisów ruchu drogowego. Główne naruszenia to brak ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię oraz przekraczanie prędkości, ponieważ dzieci zaczęły aktywnie korzystać z tak zwanych środków mikromobilności — hulajnóg i rowerów.

„Dzieci często ulegają wypadkom drogowym z prostych powodów: spieszą się, kierują się emocjami, nie zawsze oceniają odległość lub prędkość pojazdu, ufają, że kierowca je zauważy. Z drugiej strony kierowcy często zapominają, że po wakacjach dzieci wracają do ruchu drogowego rozkojarzone i nie są wystarczająco uważne, dlatego w pobliżu szkół i przejść dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność” — mówi Giedrius Petrikas.

Problem nie leży w pogodzie

Analiza wypadków pokazuje, że większość z nich wydarzyła się przy sprzyjających warunkach drogowych. Aż 75 proc. zdarzeń miało miejsce na suchej nawierzchni, 72 proc. przy dobrej pogodzie, a 68 proc. — w ciemnej porze dnia, lecz przy działającym oświetleniu ulicznym.

Ekspert zwraca uwagę, że czas reakcji dzieci jest często zbyt długi, a ich zdolność oceny zagrożeń dopiero się kształtuje. Dodaje również, że gdy do tego dochodzi pośpiech dorosłych lub nieostrożna jazda, na drodze mogą zdarzyć się tragiczne wypadki.

Z badania zleconego przez Lietuvos draudimas wynika, że 29 proc. kierowców w kraju doświadczyło sytuacji zagrożenia z powodu nieostrożnego zachowania dzieci na drodze. Jednocześnie 21 proc. uważa, że uczniowie nie wiedzą wystarczająco o zasadach ruchu drogowego.

„Uczniowie zazwyczaj nie mają doświadczenia w uczestnictwie w ruchu drogowym, dlatego właśnie czujność i uwaga kierowców na drodze mają kluczowe znaczenie” — zauważa Petrikas.

Zalecenia dla większego bezpieczeństwa

Ekspert zwraca uwagę na podstawowe środki bezpieczeństwa. To chociażby – noszenie jaskrawych ubrań i odblasków po zmroku, zakładanie kasków i rękawiczek podczas jazdy hulajnogą czy rowerem, unikanie jazdy po chodnikach, zwalnianie w pobliżu pieszych.

Szczególnie zaleca się, aby uczyć dzieci jeżdżenia z bezpieczną prędkością, wspólnie przechodzić z nimi trasę do szkoły, aby pokazać bezpieczne miejsca. Kierowcy powinni ograniczać prędkość do 30 km/h w okolicach szkół i przejść dla pieszych, a dzieci należy uczyć, jak upewnić się, że kierowca je widzi i zatrzymuje się przed przejściem.