„Rozminowywać pola w relacjach”

Dziennikarz zapytał o „pola minowe” w relacjach, które miałyby być rozminowywane przez wspólne badanie historii.

— Uważam, że historią powinni zajmować się historycy. Dobra nauka wymaga umiędzynarodowienia, dlatego popieram rozwijanie wspólnych badań historycznych, jeśli jest na to wola zarówno po stronie naukowców, jak i władz — odpowiedział wiceminister prof. Andrzej Szeptycki.

— Historia staje się problematyczna, gdy zajmują się nią politycy, natomiast jeśli pozostaje w rękach badaczy — niezależnie od tego, czy się zgadzają, czy spierają — zawsze przynosi to wartość. Wspólne badania nad historią polsko-litewską jak najbardziej popieram — przedstawił stanowisko.

Rosyjska polityka „dziel i rządź”

Dziennikarz zasugerował, że Rosja lepiej zna historię naszego regionu, niż my sami. Odniósł się w ten sposób do ciągłego wykorzystywania przez Rosję wątków historycznych.

— Nie wiem, czy Rosjanie ją znają, ale na pewno potrafią ją wykorzystywać zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. W mediach społecznościowych widać działania trolli szerzących treści antyukraińskie czy antylitewskie w Polsce i zapewne antypolskie na Litwie. Rosja nie ma głębokiej wiedzy historycznej, ale świetnie wykorzystuje tematy, które mogą dzielić — spostrzegł wiceminister.

