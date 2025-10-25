Więcej
    Strona głównaTylko w „Kurierze”

    Polski wiceminister dla „Kuriera”: „Historią powinni zajmować się historycy”

    W specjalnym wywiadzie, który ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 11-17 października 2025 r., polski wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Szeptycki w odpowiedzi na pytanie dziennikarza odpowiedział, że „historią powinni się zajmować historycy”. Odniósł się też do tego, czy „Rosjanie lepiej znają historię regionu, niż my sami”.

    Autor: KW
    Fot. stopklatka filmu Animowana Historia Polski

    Czytaj również...

    „Rozminowywać pola w relacjach”

    Dziennikarz zapytał o „pola minowe” w relacjach, które miałyby być rozminowywane przez wspólne badanie historii.

    — Uważam, że historią powinni zajmować się historycy. Dobra nauka wymaga umiędzynarodowienia, dlatego popieram rozwijanie wspólnych badań historycznych, jeśli jest na to wola zarówno po stronie naukowców, jak i władz — odpowiedział wiceminister prof. Andrzej Szeptycki.

    — Historia staje się problematyczna, gdy zajmują się nią politycy, natomiast jeśli pozostaje w rękach badaczy — niezależnie od tego, czy się zgadzają, czy spierają — zawsze przynosi to wartość. Wspólne badania nad historią polsko-litewską jak najbardziej popieram — przedstawił stanowisko.

    Czytaj więcej: Komu pozostawić historię?

    Rosyjska polityka „dziel i rządź”

    Dziennikarz zasugerował, że Rosja lepiej zna historię naszego regionu, niż my sami. Odniósł się w ten sposób do ciągłego wykorzystywania przez Rosję wątków historycznych.

    Czytaj więcej: Majowe cele rosyjskiej propagandy na Litwie: „ewakuowany przesmyk suwalski” oraz „faszyzm Europy”

    — Nie wiem, czy Rosjanie ją znają, ale na pewno potrafią ją wykorzystywać zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. W mediach społecznościowych widać działania trolli szerzących treści antyukraińskie czy antylitewskie w Polsce i zapewne antypolskie na Litwie. Rosja nie ma głębokiej wiedzy historycznej, ale świetnie wykorzystuje tematy, które mogą dzielić — spostrzegł wiceminister.

    Pełną rozmowę „Kuriera Wileńskiego” z wiceministrem Andrzejem Szeptyckim można przeczytać w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 41 (116) 11-17 października 2025 r. Rozmowa ukazała się już także na portalu.

    Pełną rozmowę „Kuriera Wileńskiego” z wiceministrem Andrzejem Szeptyckim można przeczytać w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 41 (116) 11-17 października 2025 r. Rozmowa ukazała się już także na portalu.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Tylko w „Kurierze”

    W sprawie absolwentów polskich szkół na Litwie — list polskiego wiceministra do uniwersytetów

    „Polskie uczelnie są autonomiczne” — To nie jest tak, jak pan redaktor mówi. Nie od dwóch lat, bo problemy, o których mowa, wynikają z rozporządzenia przyjętego w Polsce pod koniec lipca...
    Informacje specjalne

    Taupyti tapo paprasta: 110 tūkst. naudotojų jau renkasi išmanesnį kelią

    — Tai, kad „EnergySmart” jau pasitiki daugiau kaip 110 tūkst. naudotojų, mums yra aiškus įrodymas, kad tokie sprendimai reikalingi. Kurdami „EnergySmart”, norėjome, kad kiekviena funkcija – nuo energijos suvartojimo...
    Newsy

    Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama”

    Filmem zamknięcia tegorocznej edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego „Scanorama” będą „Pociągi” w reżyserii Macieja Drygasa – zdobywca Nagrody Głównej w Konkursie Głównym oraz nagrody za montaż na największym festiwalu filmów...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.