    Chandra czy depresja? Granica cienka, trzeba zwrócić uwagę na te czynniki

    Tego, że jesień wpływa na zmianę samopoczucia, mieszkańcom Litwy wyjaśniać nie trzeba. Jednak jak rozpoznać, kiedy to tylko chandra, pogorszenie nastroju, a kiedy coś gorszego? Ekspertka wskazuje zasadnicze różnice.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Dróżki drzewniane w lesie.
    Zmiany pogody i ponure dni wpływają na nasze samopoczucie. Nie znaczy to jednak, że trzeba unikać przebywania na zewnątrz | Fot. Jolanta Balkiewicz

    Światło ma wpływ na nasz nastrój

    Zmniejszona ilość światła dziennego jesienią i zimą wpływa bezpośrednio na rytmy biologiczne człowieka. Ma to związek z gospodarką hormonalną. Organizm czegoś produkuje mniej, a czegoś więcej.

    „Jesienią i zimą naturalnie zmniejsza się ilość światła, co ma bezpośredni wpływ na nasze rytmy biologiczne. Organizm zaczyna produkować mniej serotoniny, która jest związana z dobrym samopoczuciem, a więcej melatoniny — hormonu snu. Z tego powodu niektórzy ludzie czują się smutniejsi, mniej zmotywowani, mają mniej energii” — mówi Ugnė Lindžiūtė, lekarz psychoterapeutka.

    Dodatkowo spada aktywność fizyczna i społeczna, co może prowadzić do pogorszenia równowagi emocjonalnej.

    Według ekspertki sezonowe obniżenie nastroju pojawia się stopniowo. Objawia się to m.in. trudnością z porannym wstawaniem, brakiem motywacji do wyjścia czy potrzebą większej ilości odpoczynku.

    „W zimnych porach roku normalne jest odczuwanie nieco mniej energii i entuzjazmu. (…) Natura uspokaja się, przechodzi w fazę odpoczynku, a my jesteśmy częścią natury — więc odczuwamy większą potrzebę spokoju, domu, mniejszego ruchu na zewnątrz, większej samoanalizy” — podkreśla Ugnė Lindžiūtė.

    Jak rozpoznać objawy depresji?

    Choć wahania nastroju mogą być sezonowe i łagodne, czasami przybierają formę depresji sezonowej. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc specjalisty.

    „Bardzo ważne jest, aby odróżnić, czy jest to po prostu normalna sezonowa zmiana nastroju, czy też dana osoba doświadcza już stanu depresyjnego — kiedy człowiek jest przygnębiony prawie codziennie przez co najmniej dwa tygodnie, znacznie spada jego motywacja i produktywność, osoba nie czerpie przyjemności z czynności, które wcześniej lubiła, czuje się ciągle zmęczona (…). Jeśli objawy są silne i wpływają na codzienne funkcjonowanie, warto zgłosić się do lekarza” — wyjaśnia psychoterapeutka.

    Jednym z podstawowych sposobów przeciwdziałania spadkowi nastroju jest codzienna aktywność fizyczna i przebywanie na świeżym powietrzu.

    „Jedną z najważniejszych rzeczy jest ruch i aktywność fizyczna. Nawet krótki, codzienny spacer trwający 20-30 minut, zwłaszcza rano, pomaga aktywować komórki wrażliwe na światło znajdujące się w siatkówce oka (…). Kiedy się ruszamy, organizm wytwarza endorfiny, które dają nam poczucie radości” — wskazuje Ugnė Lindžiūtė.

    Pozytywny wpływ mają również kontakty społeczne oraz proste rytuały, takie jak czytanie czy picie ulubionej kawy.

    Mieszkańcy Litwy mają realny dostęp do wsparcia zdrowia psychicznego

    Co jesienią musimy organizmowi dostarczyć?

    W okresie jesienno-zimowym warto szczególnie zadbać o jakość diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników.

    „Odżywianie ma bezpośredni wpływ na nastrój, ponieważ od niego zależy synteza neuroprzekaźników. Jesienią i zimą szczególnie ważne jest dostarczanie organizmowi wystarczającej ilości witaminy D, magnezu, kwasów tłuszczowych omega-3 i witamin z grupy B” — zaznacza specjalistka.

    Najważniejsze, zdaniem Ugnė Lindžiūtė, to nie lekceważyć objawów i szukać rozwiązań, zanim sytuacja się pogorszy.

    „Najważniejsze to nie zamykać się w sobie, nie ignorować złego samopoczucia i szukać rozwiązań. Wyjść na zewnątrz, więcej się ruszać, zadbać o spożycie niezbędnych witamin i mikroelementów, a jeśli objawy nie ustępują, zwrócić się o pomoc” — podsumowuje psychoterapeutka.

