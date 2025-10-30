Więcej
    Odnowiona przychodnia w Mickunach otworzyła swoje drzwi – więcej przestrzeni i możliwości dla pacjentów

    W poniedziałek, 27 października, w Mickunach otwarto odnowioną przychodnię. Placówka ta funkcjonuje jako oddział Przychodni Rejonu Wileńskiego. Od tej pory mieszkańcy gminy Mickuny mogą cieszyć się zmodernizowanymi pomieszczeniami oraz lepszą dostępnością usług zdrowotnych bliżej swojego miejsca zamieszkania.

    Autor: Inf. ASRW
    Uroczyste otwarcie odnowionej przychodni w Mickunach, która mieszkańcom oferuje wysokiej jakości i dostępne usługi zdrowotne | Fot. vrsa.lt

    Podczas uroczystości otwarcia mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że priorytetem samorządu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do najważniejszych usług jak najbliżej ich domów.

    „Cieszymy się, że w Mickunach rozwijane są usługi istotne dla mieszkańców, które zapewniają wygodniejsze i bardziej komfortowe codzienne życie. Odnowiona przychodnia daje możliwość korzystania z wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, usług stomatologicznych i pielęgniarskich w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. To ważny krok w kierunku wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej w naszym rejonie i poprawy dostępności usług dla osób starszych oraz o ograniczonej mobilności. Takie projekty wzmacniają lokalną społeczność i tworzą atrakcyjne, harmonijnie rozwijające się środowisko życia w rejonie wileńskim” – powiedział mer R. Duchniewicz.

    Powierzchnia przychodni zwiększyła się z 98 m² do 158 m². W ramach modernizacji całkowicie wyremontowano gabinety fizjoterapeuty, położnika-ginekologa, zabiegowy oraz pokój socjalny. Powiększono również gabinet stomatologiczny i stworzono bardziej przestronną poczekalnię dla pacjentów. Toaleta w przychodni została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co zapewnia wygodny dostęp do usług wszystkim pacjentom – niezależnie od ich możliwości fizycznych.

    „Cieszy fakt, że dla pracowników stworzono wygodne warunki pracy. Takie otoczenie sprzyja dobremu samopoczuciu i przyczynia się do wyższej jakości pracy oraz większej satysfakcji pacjentów” – powiedziała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edita Tamošiūnaitė.

    Obecnie w przychodni w Mickunach pracuje zespół specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej z różnych dziedzin. Placówka oferuje usługi z zakresu medycyny rodzinnej, opieki stomatologicznej oraz pielęgniarskiej – także w domu pacjenta. Zmodernizowana infrastruktura umożliwia jeszcze sprawniejszą obsługę, wygodniejsze konsultacje i szerszy zakres świadczonych usług.

    Odnowiona przychodnia w Mickunach to nie tylko lepsze warunki pracy dla personelu medycznego, lecz także wyższa jakość usług dla mieszkańców, zachęcająca do wykonywania badań profilaktycznych i promowania zdrowego trybu życia.

    Ponadto 15 października br. podpisano umowę najmu z firmą UAB „Ramunėlės vaistinė”, która w najbliższym czasie rozpocznie działalność przy przychodni. Dzięki temu oferta usług zdrowotnych dla mieszkańców Mickun jeszcze się poszerzy.

    Remont pomieszczeń został przeprowadzony w ramach projektu „Utworzenie centrum zdrowia w rejonie wileńskim” (nr 09-022-P-0004). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a całkowita wartość prac budowlanych pokrytych ze środków UE wyniosła 123 690,41 euro.

    Adres przychodni w Mickunach: ul. Mickūnų 3, Mickuny, rej. wileński.

