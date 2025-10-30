Podczas uroczystości otwarcia mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że priorytetem samorządu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do najważniejszych usług jak najbliżej ich domów.

„Cieszymy się, że w Mickunach rozwijane są usługi istotne dla mieszkańców, które zapewniają wygodniejsze i bardziej komfortowe codzienne życie. Odnowiona przychodnia daje możliwość korzystania z wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, usług stomatologicznych i pielęgniarskich w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. To ważny krok w kierunku wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej w naszym rejonie i poprawy dostępności usług dla osób starszych oraz o ograniczonej mobilności. Takie projekty wzmacniają lokalną społeczność i tworzą atrakcyjne, harmonijnie rozwijające się środowisko życia w rejonie wileńskim” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Powierzchnia przychodni zwiększyła się z 98 m² do 158 m². W ramach modernizacji całkowicie wyremontowano gabinety fizjoterapeuty, położnika-ginekologa, zabiegowy oraz pokój socjalny. Powiększono również gabinet stomatologiczny i stworzono bardziej przestronną poczekalnię dla pacjentów. Toaleta w przychodni została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co zapewnia wygodny dostęp do usług wszystkim pacjentom – niezależnie od ich możliwości fizycznych.

„Cieszy fakt, że dla pracowników stworzono wygodne warunki pracy. Takie otoczenie sprzyja dobremu samopoczuciu i przyczynia się do wyższej jakości pracy oraz większej satysfakcji pacjentów” – powiedziała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edita Tamošiūnaitė.

Obecnie w przychodni w Mickunach pracuje zespół specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej z różnych dziedzin. Placówka oferuje usługi z zakresu medycyny rodzinnej, opieki stomatologicznej oraz pielęgniarskiej – także w domu pacjenta. Zmodernizowana infrastruktura umożliwia jeszcze sprawniejszą obsługę, wygodniejsze konsultacje i szerszy zakres świadczonych usług.

Odnowiona przychodnia w Mickunach to nie tylko lepsze warunki pracy dla personelu medycznego, lecz także wyższa jakość usług dla mieszkańców, zachęcająca do wykonywania badań profilaktycznych i promowania zdrowego trybu życia.

Ponadto 15 października br. podpisano umowę najmu z firmą UAB „Ramunėlės vaistinė”, która w najbliższym czasie rozpocznie działalność przy przychodni. Dzięki temu oferta usług zdrowotnych dla mieszkańców Mickun jeszcze się poszerzy.

Remont pomieszczeń został przeprowadzony w ramach projektu „Utworzenie centrum zdrowia w rejonie wileńskim” (nr 09-022-P-0004). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a całkowita wartość prac budowlanych pokrytych ze środków UE wyniosła 123 690,41 euro.

Adres przychodni w Mickunach: ul. Mickūnų 3, Mickuny, rej. wileński.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego