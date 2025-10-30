Więcej
    Zmieniają się „zwyczaje nagrobkowe”. Niektórych rozwiązań coraz mniej

    Więcej osób na Litwie inwestuje w granitowe pomniki i nowoczesne aranżacje grobów. Estetyka to nie wszystko — rośnie też potrzeba ochrony miejsc pochówku przed zniszczeniem i wandalizmem. Na Litwie zmieniają się „pogrzebowe trendy”.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Ludzie na cmentarzu.
    Regularne doglądanie i sprzątanie grobów pomaga utrzymać je w dobrym stanie i zapobiega poważniejszym uszkodzeniom | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Płytki i żwir tracą popularność

    Coraz więcej mieszkańców Litwy decyduje się na pokrycie grobów trwałym kamieniem — najczęściej granitem, rezygnując z płytek i żwiru. Zauważają to same firmy i to nie tylko w odniesieniu do nowych grobów.

    „Zauważamy, że pokrycie płytami granitowymi staje się popularne nie tylko w przypadku nowych grobów — klienci coraz częściej chcą odrestaurować stare groby, ponieważ nie satysfakcjonują ich już nagrobki lub powierzchnia pokryta płytkami. Ponadto mieszkańcy coraz częściej wybierają większe pomniki, aby zmieścić na nich imiona i daty członków rodziny. Z tych powodów inwestycje w pomniki i groby znacznie wzrosły” — mówi Deimantė Dindaitė, kierowniczka projektów w firmie Monumentas.

    Według niej, wybór odpowiedniego koloru granitu ma znaczenie praktyczne — jasne odcienie lepiej maskują kurz i zabrudzenia.

    Więcej przypadków wandalizmu

    Mimo że granit jest materiałem wyjątkowo trwałym, nie chroni on w pełni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Najczęściej zgłaszane szkody to pęknięcia lub uszkodzenia pomników spowodowane przez gałęzie drzew, silne wiatry czy akty wandalizmu.

    „Grobowce są często zakładane w cieniu drzew, dlatego po przewróceniu się drzewa lub jego gałęzi wyroby granitowe mogą pęknąć lub rozpaść się. Zdarza się również, że silny wiatr łamie gałęzie, które uszkadzają lub przewracają pomniki, a groby niszczą przejeżdżające po nich samochody” — mówi Deimantė Dindaitė.

    Niestety, wzrasta liczba przypadków wandalizmu na cmentarzach, na co wskazują z kolei ubezpieczyciele. „W ostatnich latach otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących szkód wyrządzonych pomnikom. Od 2022 r. liczba takich szkód rośnie każdego roku dwukrotnie. Miejsca pochówku niszczą nie tylko burze lub spadające drzewa, ale także złośliwe osoby — na cmentarzach zdarzają się kradzieże, akty wandalizmu i inne incydenty powodujące uszkodzenia miejsc pochówku” — mówi Artūras Juodeikis, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Lietuvos draudimas.

    W tym roku największa szkoda odnotowana na litewskich cmentarzach sięgnęła 4,7 tys. euro. Średnio wypłacane odszkodowanie to 1,7 tys. euro — wynika z danych spółki. Polisy obejmują zazwyczaj stałe elementy grobu — pomniki, ogrodzenia i inne konstrukcje, o ile nie są tymczasowe lub drewniane.

    Patrz, gdzie leżysz!

    Przy aranżacji grobu warto wziąć pod uwagę jego lokalizację. Jeśli w pobliżu rosną drzewa liściaste, nawierzchnia z drobnych kamyków może wymagać częstego sprzątania.

    „Niektórzy klienci zamiast płyt granitowych wybierają drobne kamyczki, pozostawiając tylko niewielką powierzchnię na kwiaty lub inne dekoracje. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę lokalizację: jeśli w pobliżu grobu rosną drzewa liściaste, jesienią trudno będzie zebrać liście, a na groby będą stale spadać drobne gałązki, więc taki grób będzie wymagał dużo pielęgnacji” — zauważa Deimantė Dindaitė.

    W związku ze zbliżającym się weekendem odwiedzin grobów ekspertka apeluje także o bardziej świadome dekorowanie nagrobków.

    „Dekorujmy groby w sposób bardziej zrównoważony, rezygnując z plastikowych kwiatów i świec. Warto wybierać kwiaty wieloletnie lub suszone, kompozycje z kwiatów doniczkowych” — dodaje.

