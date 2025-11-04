Więcej
    Strona głównaNewsy

    Podsumowanie projektu „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość!”

    Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na wydarzenia podsumowujące realizację projektu „POŁĄCZENI PRZESZŁOŚCIĄ – WSPÓLNIE BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ!” Koncert galowy — uroczyste podsumowanie projektu, wspólne świętowanie kultury i tradycji odbędzie się 10 listopada (poniedziałek) o godz. 17:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino).

    Autor: KW
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Przedstawienie rezultatów projektu oraz koncert towarzyszący 11 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino).

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027, projekt LTPL00275 „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość”.

    #Interreg #UniaEuropejska #Ulubiona_Gmina_Giżycko #GOKiR_Wilkasy #Rudaminos_kultūros_centras #Interreg_Litwa_Polska

    Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

    Centrum Kultury w Rudominie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Nekrolog

    Zmarła Krystyna Adamowicz. Do ostatnich chwil była na posterunku w służbie polskości

    Kładła fundamenty pod społeczność Polaków na Litwie Krystyna Adamowicz urodziła się w Wilnie w 1938 roku. Ukończyła Szkołę Średnią nr 5, dziś znaną jako „legendarna »piątka«”. Dużo serca włożyła w...
    Szkolnictwo

    Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie świętuje swoje 80-lecie

    Bogata historia i polskie tradycje Szkoła, położona w urokliwej dzielnicy Nowa Wilejka, ma długą i ciekawą historię. Jeszcze przed II wojną światową w budynku, który obecnie zajmuje szkoła plastyczna, działało...
    Newsy

    Wystawa malarstwa Ireny Fiedorowicz Wasilewskiej „Barwy emocji”

    Zanurz się w świecie barw i emocji, gdzie każde pociągnięcie pędzla opowiada własną historię! https://kurierwilenski.lt/2021/03/23/wedrowka-po-podwilenskich-okolicach-z-irena-fiedorowicz-wasilewska/ Centrum Kultury w Rudominie

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.