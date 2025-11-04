Honorata Adamowicz: Jak to się stało, że trafił Pan do tego samego teatru co mama? Tomasz Sokołowski: Moi rodzice poznali się właśnie w tym teatrze. Teatr był więc w naszej rodzinie od zawsze. Ja i moja siostra mieliśmy okazję uczestniczyć w sztukach już od najmłodszych lat. Zaczynało się od mniejszych...