Przedstawienie rezultatów projektu oraz koncert towarzyszący 11 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino).
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027, projekt LTPL00275 „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość”.
