    Oto co wiemy o trzech „polskich kandydatach” na reprezentantów Litwy w Eurowizji 2026

    Znane są już zespoły i artyści, którzy zawalczą o miano reprezentanta Litwy podczas Eurowizji 2026. Wśród nich — dwie litewskie Polki i jeden polski zespół na Litwie.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Zespół Black Biceps.
    Zespół Black Biceps walczył w zeszłym roku o miano reprezentanta Litwy w Eurowizji 2025 i spotkał się z pozytywnym odbiorem | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    W tegorocznej edycji litewskich preselekcji o udział w międzynarodowym konkursie Eurowizji zawalczy 40 piosenek, wybranych przez specjalną komisję powołaną przez LRT.

    „Każdego roku odczuwamy zainteresowanie twórców i wykonawców — krajowe eliminacje stają się przestrzenią, w której spotykają się bardzo różne gatunki i pokolenia. Wybór piosenek nie był łatwy: chcieliśmy, aby w programie znalazły się zarówno znane, lubiane przez publiczność nazwiska, jak i nowe głosy, które mogą zaskoczyć całą Europę” — powiedział Audrius Giržadas, główny producent.

    W gronie uczestników znaleźli się również uczestnicy z polskiej społeczności na Litwie: Black Biceps (zawalczyli o miano reprezentanta rok temu), Elisabeth Olshey (Elżbieta Oleszkiewicz) oraz Patricija Luščynska (Patrycja Łuszczyńska).

    Black Biceps z Niemenczyna

    Black Biceps to polsko-litewska grupa muzyczna założona w 2013 r. przez Edgara Krivelisa i Witalija Walentynowicza, uczniów Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Zespół jest dobrze znany, szczególnie z humorystycznego stylu, pozytywnego przekazu oraz internetowych parodii.

    W zeszłym roku ich droga do finału była pełna niespodzianek — najpierw nie dotarli do finału, ale decyzją LRT, po petycjach i głosach fanów, zostali przywróceni do eliminacji. Zespół wystąpił z utworem „Visaip man reik” (w wolnym tłumaczeniu — „Trzeba mi wszelako”), a ich finałowy udział spotkał się z dużym uznaniem widzów.

    Elżbieta Oleszkiewicz, jazzowa dusza z Wileńszczyzny

    Elżbieta Oleszkiewicz, znana również jako Elizabeth Olshey, to wszechstronna wokalistka pochodząca z Wileńszczyzny, która łączy jazz, soul i muzykę folkową.

    Swoją muzyczną drogę rozpoczęła w dzieciństwie, inspirowana domową tradycją artystyczną. Uczyła się w szkole muzycznej w Trokach, a następnie studiowała wokalistykę na Kolegium Wileńskim. W duecie z pianistką Anastazją Szaniną współtworzy projekt Jazz Vibrations, specjalizujący się w jazzowych balladach prezentowanych w galeriach i salach koncertowych.

    W 2018 r. wystąpiła z utworem „Bejausmis” w litewskich eliminacjach do Eurowizji. Rok później, ponownie walczyła o reprezentowanie Litwy na Eurowizji z autorskim utworem „Never Enough (Of Your Love)”.

    Wokalistka wzięła także udział w programie „Lietuvos Balsas” (Głos Litwy), jest również laureatką I Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

    Elżbieta jest solistką w folkowym Kaymo Project, dyrygentką chóru gospel oraz nauczycielką śpiewu. Na co dzień aktywnie łączy działalność estradową z pedagogiczną.

    Patrycja Łuszczyńska, głos Teatru Tanga w Wilnie

    Charyzmatyczna wokalistka Patrycja Łuszczyńska od dwóch lat występuje na scenie Teatru Tanga w Wilnie, nadając muzyce i spektaklom emocjonalną głębię i autentyczność.

    Teatr Tanga w Wilnie — jest pierwszym i jedynym profesjonalnym teatrem tanga argentyńskiego na Litwie oraz w Europie. Sceniczna obecność Patrycji Łuszczyńskiej i jej charakterystyczny głos stały się rozpoznawalnym elementem repertuaru, który łączy muzykę na żywo, taniec i opowieść inspirowaną kulturą Ameryki Południowej. Teatr Tanga w Wilnie działa nieprzerwanie od ponad 18 lat i ma na koncie ponad 30 różnych spektakli.

    Wielki finał EUROVIZIJA.LT odbędzie się 27 lutego 2026 r. w sali Twinsbet w Wilnie — wydarzenie będzie można oglądać na platformach państwowego nadawcy LRT.

    Źródła inf. wł., Lrt.lt, KW, mat. pras.

