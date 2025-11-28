Tegoroczna edycja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się już 29 listopada i to właśnie tu planowana jest największa zabawa andrzejkowa w regionie. Goście mogą liczyć na pamiątkowe zdjęcia, wyjątkowy program artystyczny i niespodziankę, która zaskoczy wszystkich.

Największa impreza andrzejkowa na Wileńszczyźnie odbywa się właśnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a bilety na wydarzenie wykupywane są zawsze w ciągu kilku dni, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i popularności imprezy.

25 lat tradycji

— Nie pamiętam dokładnie pierwszego spotkania andrzejkowego, ale Dom Kultury Polskiej w Wilnie działa już od 25 lat. Przez ten czas zabawa andrzejkowa stała się stałym punktem tradycji, a imprezy odbywały się w różnych formach — od klasycznych zabaw, przez akcenty kulturalne i muzyczne, po nowoczesne programy artystyczne. Każde spotkanie zawsze zawierało elementy konkursów i wróżb — oczywiście w formie żartu. Goście przychodzą tu nie tylko po to, by dobrze zjeść i wytańczyć się, ale także, by w skupieniu przeżyć adwent i poczuć wyjątkową, świąteczną atmosferę — zapewnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Władysław Wojnicz, kierownik Działu Komercyjnego DKP, organizator imprezy.

Co w kuchni?

W foyer DKP uczestnicy będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uwiecznią ich udział w wydarzeniu. W sali każdy znajdzie swoje miejsce, by wygodnie obserwować przygotowany program artystyczny. Nie zabraknie kulinarnych atrakcji — restauracja „Pan Tadeusz”, pod kierownictwem szefowej kuchni Haliny Wiszniewskiej, przygotuje zarówno przekąski, jak i dania gorące w stylu lat 80. i 90., co dodatkowo podkreśli wyjątkowy charakter wieczoru.

— W menu znajdą się zarówno tradycyjne potrawy kuchni polskiej, jak i lekkie, nowoczesne propozycje, idealnie dopasowane do atmosfery wieczoru. Wszyscy wiedzą, że kuchnia tej restauracji słynie z wyśmienitego smaku i starannie dobranych składników, a każdy posiłek serwowany jest z dbałością o najwyższą jakość. Te kulinarne doznania nie tylko uzupełnią zabawę, ale też dodatkowo podkreślą wyjątkowy charakter wieczoru, czyniąc go niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich uczestników — podkreśla Władysław Wojnicz.

Gorąco na parkiecie

O gorącą atmosferę na parkiecie zadbają doświadczeni muzycy — zespół Bożena & Bogdan oraz Orkiestra akordeonowa „Ad Libitum”. Ich występy gwarantują taneczną zabawę i niezapomniane chwile dla wszystkich uczestników.

Zabawa potrwa długo, zakończy się po północy. Organizatorzy przygotowali dla gości miłą niespodziankę — jej charakter pozostanie tajemnicą aż do momentu odkrycia, co tylko podkręca napięcie i oczekiwanie na wydarzenie.

Tradycja i nowoczesność

Andrzejki na Wileńszczyźnie są bardzo popularne, a wydarzenia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie są ich największą i najbardziej wyczekiwaną odsłoną. Impreza łączy w sobie najlepsze elementy tradycji, muzyki, dobrego jedzenia i świetnej zabawy, gwarantując niezapomniany wieczór i wyjątkowe wspomnienia dla wszystkich uczestników.

Celem andrzejek jest przede wszystkim połączenie zabawy z tradycją i integracją społeczności. To wieczór, który pozwala uczestnikom oderwać się od codzienności, spędzić czas w miłej atmosferze, pobawić się, poznać nowe osoby i wspólnie celebrować polskie tradycje kulturowe. Zabawa odbywa się tradycyjnie tuż przed okresem adwentu, co nadaje jej wyjątkowego, świątecznego klimatu.