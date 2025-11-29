Tuż po feriach, 10 listopada, uczniowie rozpoczęli już tradycyjny Tydzień Języka Polskiego. Na szkolnych korytarzach powitała ich historia odzyskania niepodległości Polski, a w klasach każdy mógł zrobić zdjęcie przy wyjątkowej fotościance przedstawiającej kontur Polski w barwach biało-czerwonych. Lekcje w klasach początkowych tego dnia zamieniły się w „Świat pięknych liter”. Uczniowie przepisywali wiersze o Polsce i tworzyli do nich ilustracje, a najmłodsi poznawali litery alfabetu polskiego, dekorując swoje inicjały.

Uroczysty koncert i Narodowe Czytanie

Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty koncert 11 listopada. Uczniowie śpiewem, recytacją i słowem mówionym oddali hołd bohaterom walczącym o wolność ojczyzny. Nie zapomniano też o Ojcu Niepodległości — Józefie Piłsudskim. Uczniowie klasy 10 udali się do Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie złożyli symboliczny wieniec w hołdzie wdzięczności dla marszałka oraz wszystkich poległych żołnierzy.

Środek tygodnia upłynął w atmosferze Narodowego Czytania. Uczniowie odświeżyli wiedzę o poecie epoki renesansu, Janie Kochanowskim, gatunkach liryki oraz cechach fraszek, trenów i pieśni. Każda klasa odczytała utwory złotego wieku Polski i podzieliła się wrażeniami. Tego samego dnia uczniowie klas piątej i szóstej, którzy mieli cykl lekcji o teatrze, odwiedzili Wileński Teatr Stary. Obejrzeli spektakl w języku polskim — „Słucham, Wasza Wysokość!” w reżyserii Oskara Wyganowskiego, oparty na baśni Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Widzowie obserwowali próbę wyjaśnienia ważnych tematów: dorastania i dojrzewania bohatera, podejmowania ważnych decyzji, możliwości współdziałania pomimo różnych opinii, a co najważniejsze — przyjaźni. Jednocześnie spektakl był interaktywny. Widzowie na sali sami mogli podjąć decyzję o działaniach bohaterów, a nawet — zagrać na scenie. Po powrocie do klas uczniowie podsumowali wrażenia, tworząc „paszporciki królewskie” oraz plakaty do obejrzanego przedstawienia.

Bitwa intelektów i konkurs „Selfie z Noblistą”

W dalszej części tygodnia klasy starsze stoczyły prawdziwą bitwę intelektów. W wylosowanych zespołach uczestnicy musieli połączyć wiedzę z historii Święta Niepodległości, życia szkoły, wiadomości o okolicy oraz znajomości literatury i gramatyki. Walka umysłów wymagała od uczestników błyskotliwej pracy w grupie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni „słodką motywacją” do zdobywania nowej wiedzy.

Zwieńczeniem Tygodnia były przygotowania do konkursu „Selfie z Noblistą”. Uczniowie poznali historię Alfreda Nobla oraz sylwetki polskich laureatów. Wyróżnili ich zasługi w nauce i literaturze, a następnie wykonali oryginalne zdjęcia.

Tydzień Języka Polskiego to także czas sukcesów. 13 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXXIV Republikański Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2025”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły — Damian Taraszkiewicz i Oliwia Sieniuć. Damian Taraszkiewicz zdobył zaszczytne II miejsce w eliminacjach krajowych. Dzień później Emilis Łukaszewicz znalazł się wśród laureatów Rejonowej Miniolimpiady Języka Polskiego dla uczniów klas ósmych. Gratulujemy!

Tydzień poświęcony kulturze, językowi i historii Polski był dla naszej szkoły okazją do odświeżenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń oraz ważnych osiągnięć uczniów.

Polonistki Błanka Szymańska-Sunkarowa i Alina Savanevičienė