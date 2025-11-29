Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Tydzień Języka Polskiego w Szkole Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie

    Listopad to dla każdego Polaka wyjątkowy czas, a zwłaszcza drugi tydzień tego miesiąca. W szkołach rejonu wileńskiego jest on tradycyjnie wypełniony treściami o tematyce patriotycznej i kulturowej. W klasach coraz częściej pojawiają się słowa: wolność, niepodległość, walka i polskość. Zapoznajmy się z tym, jak ten czas uczciła Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie.

    Autor: KW
    Uczniowie w biało-czerwonych wianuszkach.
    Uczniowie poznali sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla, wyróżnili ich zasługi oraz  wykonali oryginalne zdjęcia | Fot. archiwum szkolne

    Czytaj również...

    Tuż po feriach, 10 listopada, uczniowie rozpoczęli już tradycyjny Tydzień Języka Polskiego. Na szkolnych korytarzach powitała ich historia odzyskania niepodległości Polski, a w klasach każdy mógł zrobić zdjęcie przy wyjątkowej fotościance przedstawiającej kontur Polski w barwach biało-czerwonych. Lekcje w klasach początkowych tego dnia zamieniły się w „Świat pięknych liter”. Uczniowie przepisywali wiersze o Polsce i tworzyli do nich ilustracje, a najmłodsi poznawali litery alfabetu polskiego, dekorując swoje inicjały.

    Uroczysty koncert i Narodowe Czytanie

    Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty koncert 11 listopada. Uczniowie śpiewem, recytacją i słowem mówionym oddali hołd bohaterom walczącym o wolność ojczyzny. Nie zapomniano też o Ojcu Niepodległości — Józefie Piłsudskim. Uczniowie klasy 10 udali się do Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie złożyli symboliczny wieniec w hołdzie wdzięczności dla marszałka oraz wszystkich poległych żołnierzy.

    Środek tygodnia upłynął w atmosferze Narodowego Czytania. Uczniowie odświeżyli wiedzę o poecie epoki renesansu, Janie Kochanowskim, gatunkach liryki oraz cechach fraszek, trenów i pieśni. Każda klasa odczytała utwory złotego wieku Polski i podzieliła się wrażeniami. Tego samego dnia uczniowie klas piątej i szóstej, którzy mieli cykl lekcji o teatrze, odwiedzili Wileński Teatr Stary. Obejrzeli spektakl w języku polskim — „Słucham, Wasza Wysokość!” w reżyserii Oskara Wyganowskiego, oparty na baśni Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Widzowie obserwowali próbę wyjaśnienia ważnych tematów: dorastania i dojrzewania bohatera, podejmowania ważnych decyzji, możliwości współdziałania pomimo różnych opinii, a co najważniejsze — przyjaźni. Jednocześnie spektakl był interaktywny. Widzowie na sali sami mogli podjąć decyzję o działaniach bohaterów, a nawet — zagrać na scenie. Po powrocie do klas uczniowie podsumowali wrażenia, tworząc „paszporciki królewskie” oraz plakaty do obejrzanego przedstawienia.

    Bitwa intelektów i konkurs „Selfie z Noblistą”

    W dalszej części tygodnia klasy starsze stoczyły prawdziwą bitwę intelektów. W wylosowanych zespołach uczestnicy musieli połączyć wiedzę z historii Święta Niepodległości, życia szkoły, wiadomości o okolicy oraz znajomości literatury i gramatyki. Walka umysłów wymagała od uczestników błyskotliwej pracy w grupie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni „słodką motywacją” do zdobywania nowej wiedzy.

    Zwieńczeniem Tygodnia były przygotowania do konkursu „Selfie z Noblistą”. Uczniowie poznali historię Alfreda Nobla oraz sylwetki polskich laureatów. Wyróżnili ich zasługi w nauce i literaturze, a następnie wykonali oryginalne zdjęcia.

    Tydzień Języka Polskiego to także czas sukcesów. 13 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXXIV Republikański Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2025”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły — Damian Taraszkiewicz i Oliwia Sieniuć. Damian Taraszkiewicz zdobył zaszczytne II miejsce w eliminacjach krajowych. Dzień później Emilis Łukaszewicz znalazł się wśród laureatów Rejonowej Miniolimpiady Języka Polskiego dla uczniów klas ósmych. Gratulujemy!

    Tydzień poświęcony kulturze, językowi i historii Polski był dla naszej szkoły okazją do odświeżenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń oraz ważnych osiągnięć uczniów.

    „Czesław Miłosz na nowo odkryty”. Nagrodzono zwycięzców IV konkursu literackiego TIK

    Polonistki Błanka Szymańska-Sunkarowa i Alina Savanevičienė

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Wieczór poetycki z Jadwigą Bębnowską, poetką Ziemi Wileńskiej. Wkrótce mija czas na rejestrację

    Wieczór organizuje Towarzystwo Projektów Edukacyjnych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Towarzystwem Absolwentów „Zawsze wierni »Piątce«”.Hołd dla poetki Jadwigi BębnowskiejTen wieczór to hołd...
    Galerie

    W Centrum Kultury w Rudominie odbyły się warsztaty wykonywania i dekorowania adwentowych wieńców [Z GALERIĄ]

    W warsztatach wzięły udział zespoły Centrum Kultury w Rudominie:Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”;Zespół taneczny „Žiogeliai”;Chór „Pagirių dainoriai”;Członkowie zespołów wokalnych „Gija” i „Kolurija”.Przytulna, świąteczna atmosferaPodczas zajęć uczestnicy zapoznali się z...
    Tylko w „Kurierze”

    Mamy dwie dobre wiadomości dla Czytelników „Kuriera Wileńskiego”

    Czytelnicy starszej daty pamiętają czasy, gdy cała prasa na Litwie była pozbawiona kolorów. Później kolory zaczęły się wlewać na papier i z czasem stały się standardem.Choć dziś coraz częściej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.