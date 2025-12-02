Historyczna pielgrzymka

Leon XIV wyruszył z Rzymu w czwartek 27 listopada rano. Po trzygodzinnym locie papieski samolot wylądował w Ankarze, gdzie papieża przywitał m.in. nuncjusz apostolski w Turcji arcybiskup Marek Solczyński. Pierwszym punktem programu była wizyta w Mauzoleum Ataturka. To mauzoleum założyciela nowoczesnej Republiki Turcji, męża stanu, bardzo ważny punkt dla dzisiejszego państwa Turków.

Czytaj także: Bazyliki, muzea, meczety

Następnie Leon XIV udał się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Recepem Erdoğanem, prezydentem Turcji.

Następnie w Bibliotece Narodowej obaj przywódcy wygłosili przemówienia do przedstawicieli władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. Leon XIV odwiedził również państwowy urząd ds. religii — Diyanet — gdzie spotkał się z muftim Safim Arpagusem. Wieczorem udał się do Stambułu.

Spotkania w Stambule

W piątek rano papież spotkał się z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego. Mówił o bogatej historii chrześcijaństwa w Turcji, przypominając, że to na tych ziemiach uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami.

„Z dumą wspominamy również wielką bizantyjską przeszłość” — powiedział Leon XIV, zaznaczając, że Kościół w Turcji jest niewielki, ale żywotny i aktywny w pomocy uchodźcom.

Następnie papież odwiedził dom opieki dla osób starszych prowadzony przez zakonnice. „Osoby starsze są mądrością narodu, bogactwem dla wnuków, rodzin, całego społeczeństwa” — powiedział papież, zwracając się do podopiecznych.

Czytaj także: Jubileusz Leona XIV. Papież świętuje 70. urodziny. Wkrótce opublikuje swój pierwszy dokument

1700 lat po Soborze Nicejskim

Kulminacyjnym punktem wizyty w Turcji była podróż do Izniku — dawnej Nicei — gdzie papież wziął udział w ceremonii upamiętniającej 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego, gdzie w 325 r. odbyło się pierwsze zgromadzenie biskupów chrześcijańskich zwołane przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Wydarzenie to uznawane jest za fundament doktryny chrześcijańskiej.

W modlitwie ekumenicznej uczestniczyli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, w tym patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

„1700. rocznica pierwszego Soboru Nicejskiego jest cenną okazją, aby zadać sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus w życiu współczesnych ludzi” — powiedział Leon XIV.

„Należy zdecydowanie odrzucić wykorzystywanie religii do usprawiedliwiania wojny i przemocy” — podkreślił.

Czytaj także: 40-dniowy post to decyzja Soboru Nicejskiego

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Głos dialogu i pokoju

W sobotę 29 listopada papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule. Wizyta odbyła się w ciszy, w duchu skupienia. Tego samego dnia papież odprawił mszę w hali sportowej, w której uczestniczyło około 4 tys. osób, w tym grupa Polaków z Adampola.

„Jakże wielka jest potrzeba pokoju, jedności i pojednania wokół nas” — mówił Leon XIV w homilii.

W ostatnim dniu pobytu w Turcji Leon XIV odwiedził katedrę ormiańską oraz wziął udział w liturgii w kościele św. Jerzego, siedzibie Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Wraz z patriarchą Bartłomiejem I udzielił wiernym wspólnego błogosławieństwa.

Drugi etap: Liban

Po zakończeniu wizyty w Turcji papież Leon XIV przybył w niedzielę 30 listopada do Bejrutu, rozpoczynając drugi etap swojej pielgrzymki. W libańskiej stolicy pozostał do wtorku, 2 grudnia. Wizycie towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa.

Na lotnisku im. Rafika Haririego papieża powitali prezydent Joseph Aoun oraz premier Nawaf Salam. W drodze do Pałacu Prezydenckiego Leona XIV pozdrawiały tysiące mieszkańców.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

W Pałacu Prezydenckim papież przeprowadził rozmowy z prezydentem i premierem, zasadził symboliczny cedr oraz zaapelował o jedność i odpowiedzialność w budowaniu pokoju.

Wizyta odbywa się w trudnym momencie dla Libanu — kraju dotkniętego skutkami kryzysu gospodarczego, wybuchu w 2020 r. porzuconego przez rosyjską firmę statku w stołecznym porcie oraz napięć na granicy z Izraelem.