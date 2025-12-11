Obywatele współdecydują
Jak informuje miasto, w procesie „demokratycznej loterii” wybrano 54 mieszkańców Wilna, spośród których 39 aktywnie uczestniczyło w zgromadzeniu obywatelskim. Efektem wspólnej pracy są propozycje, które uwzględniają potrzeby różnych grup użytkowników transportu – od pieszych po pasażerów komunikacji publicznej.
„Angażując mieszkańców, administracja miasta może podejmować bardziej uzasadnione i celowe decyzje. Jesteśmy wdzięczni uczestnikom zgromadzenia obywatelskiego, którzy przygotowali zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów związanych z mobilnością – jest to jedna z najważniejszych kwestii w naszym mieście” – powiedział Andrius Grigonis, wicemer Wilna.
Przekazane rekomendacje podzielono na dziewięć grup tematycznych. Każda zawiera główną tezę, cel, proponowane środki i obszary, których dotyczy.
Transport publiczny i połączenia
W zakresie komunikacji miejskiej uczestnicy postulują zwiększenie liczby tras między sąsiednimi starostwami oraz kontynuowanie integracji kolei z systemem transportu publicznego. Dodatkowo proponują wprowadzenie nowego środka transportu publicznego, rozwój zintegrowanego systemu transportowego z rejonem wileńskim oraz utrzymanie ruchu okrężnego w centrum i rozszerzenie strefy niskiej emisji.
Planowanie przestrzenne i parkowanie
W ramach koncepcji miasta 15-minutowego uczestnicy zalecają tworzenie wielofunkcyjnych dzielnic, promowanie decentralizacji usług i ochronę terenów zielonych w rejonach bloków. W kwestii parkowania rekomendują rozwój parkingów „parkuj i jedź” oraz budowę wielopoziomowych parkingów w gęsto zaludnionych dzielnicach.
Więcej o koncepcji „parkuj i jedź”: Nowości w komunikacji wileńskiej
Piesi, rowerzyści i osoby z niepełnosprawnościami
Mieszkańcy postulują poprawę sieci połączeń pieszych, eliminację przeszkód na chodnikach, w tym słupów oświetleniowych oraz konsultowanie projektów ulic z przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami. Wśród rekomendacji znalazł się również postulat zwiększenia liczby przechowalni rowerów – przynajmniej jednej przy każdym bloku mieszkalnym.
Zaangażowanie społeczne i edukacja
Ważnym aspektem rekomendacji jest większe zaangażowanie społeczności lokalnych. Proponuje się włączenie mieszkańców w proces tworzenia tras transportu publicznego oraz konsultacje z sołtysami i lokalnymi władzami wiejskimi przy planowaniu połączeń. Zgromadzenie rekomenduje także rozwijanie programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach.
Szkoły i dostępność
Wśród zaleceń pojawiła się potrzeba analizy dostępności szkół w całym mieście oraz modernizacji terenów szkolnych. Ma to na celu lepsze zarządzanie siecią placówek edukacyjnych i poprawę dostępności komunikacyjnej dla uczniów.
Monitoring i dalsze kroki
Samorząd miasta Wilna zobowiązał się do publikacji dwóch raportów monitorujących realizację rekomendacji – pierwszy w marcu, drugi w grudniu 2026 roku.
„Wszystkie przedstawione propozycje zostaną odpowiedzialnie rozpatrzone, a o tym, jak nam pójdzie wdrażanie zaleceń, będziecie mogli śledzić w raportach z monitorowania zaleceń. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszego aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno naszego miasta, jak i dobra lokalnej społeczności” – powiedział Andrius Grigonis, wicemer Wilna.
Czytaj więcej: Wilno inwestuje w młodzież — startuje nowoczesne centrum aktywności