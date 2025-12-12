Uczestnicy poznają tu tajniki kreatywnego myślenia, podejmowania ryzyka, pracy zespołowej i zarządzania finansami, wszystko w formule inspirowanej praktyką startupów.

Rozwijanie kompetencji

— Celem zajęć jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób. Kładziemy nacisk na prowadzenie własnego biznesu, ale przedsiębiorczość rozumiemy szerzej — jako zdolność dostrzegania i wykorzystywania szans w otoczeniu. Można być przedsiębiorczym, także pracując na etacie — nie trzeba od razu prowadzić własnej firmy. Chcemy pokazać, że prowadzenie biznesu jest w zasięgu każdego, jeśli podejdzie się do tego w odpowiedni sposób — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości w SGH.

Trzeci dzień Akademii został poświęcony finansom osobistym — od prowadzenia budżetu domowego, przez oszczędzanie i planowanie rezerw, aż po zarządzanie nadwyżkami finansowymi. W programie znalazły się takie zagadnienia jak zasady dojrzałości finansowej, podejmowania świadomych decyzji oraz unikania pułapek finansowych, w tym ochrony przed oszustwami i radzenia sobie w konfliktach związanych z pieniędzmi.

Praktyka i doświadczenie

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w formule interaktywnych sesji. Po krótkich wprowadzeniach uczestnicy pracują nad realnymi przypadkami, symulacjami i case’ami, ucząc się zastosowania wiedzy w praktyce. Dodatkowo przeprowadzane są testy poziomu przedsiębiorczości z konkretnymi wskazówkami, jak rozwijać kompetencje.

— Uczymy przedsiębiorczości nowoczesnej. To nie tylko zakładanie firmy, ale też kreatywność, odwaga do podejmowania ryzyka i umiejętność dostrzegania nisz rynkowych — zaznaczył Bartosz Majewski.

Uczestnicy poznają podczas zajęć najnowocześniejsze techniki kreatywne, w tym Design Thinking, szeroko stosowane w startupach technologicznych do tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań marketingowych. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w nowoczesnym zarządzaniu i generowaniu pomysłów.

— Wileńska Akademia Biznesu to trzy dni intensywnej pracy, które pokazują, że przedsiębiorczość jest w zasięgu każdego. Bez względu na to, czy uczestnicy zdecydują się prowadzić własny biznes, zdobyte kompetencje — kreatywność, praca zespołowa, umiejętność podejmowania decyzji i świadomość finansowa — pozostaną z nimi na całe życie — podsumował Bartosz Majewski.

Nowoczesna przedsiębiorczość w praktyce

Rafał Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaznaczył, że uczestnicy uczą się nowoczesnej przedsiębiorczości — nie tylko zakładania firmy, ale także odwagi, kreatywności i podejmowania ryzyka.

— Uczymy, jak patrzeć na firmę, identyfikować nisze rynkowe, a także jak korzystać z technik kreatywnych, które dziś są kluczowe w dynamicznie rozwijającej się gospodarce — mówi Rafał Kasprzak.

Przykładem jest metoda Design Thinking, rozpoczęta podczas zajęć. To potężne narzędzie do tworzenia innowacji — produktowych i marketingowych — szeroko stosowane w startupach technologicznych.

— Dla uczestników to wyjątkowa okazja, aby poznać najnowsze techniki generowania pomysłów, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wzajemnej inspiracji i tworzenia nowych rozwiązań — podsumowuje Kasprzak.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Zajęcia prowadzą eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest patronem i współorganizatorem szkoleń.