Czy Zjednoczenie Narodowe (Nacionalinis susivienijimas) jest antypolską partią?

Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” rozpoczął rozmowę pytaniem, czy partia Vytautasa Sinicy, Zjednoczenie Narodowe, jest partią antypolską.

— Nie jesteśmy partią antypolską, chociaż mogę zrozumieć, dlaczego u części odbiorców może powstać takie wrażenie. Mocno wierzymy, że w państwie potrzebna jest jednolita polityka historyczna i językowa dla wszystkich, zatem i wobec mieszkańców wszystkich narodowości. Relacja wszystkich z językiem państwowym powinna być jednakowa, wymagania języka państwowego wobec wszystkich obywateli także powinny być jednakowe — wyjaśnił naszemu dziennikowi Vytautas Sinica.

Pogląd na „wpisy w paszportach”

Dodał jednak, że dlatego też jego partia nie popiera „różnych żądań językowych”, np. oznaczeń ulic w języku polskim czy wpisów w paszportach. Jednak nie zgadza się, aby była to postawa antypolska.

— Nie zgadzam się, że ten brak zgody w kwestii pryncypialnej oznacza antypolonizm. To troska, by litewscy Polacy byli i czuli się pod każdym względem częścią Litwy — dodał.

W dalszej części rozmowy skupił się na poglądzie dotyczącym polskich i rosyjskich szkół, polityki bezpieczeństwa i wspólnej polsko-litewskiej historii.

