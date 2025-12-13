Więcej
    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 49 (6-12 grudnia br.) ukazał się wywiad z Vytautasem Sinicą, prezesem partii Zjednoczenie Narodowe (lit. Nacionalinis susivienijimas). Polityk w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” odpowiedział na pytanie, czy jego partia jest antypolska.

    Fot. Apolinary Klonowski

    Czy Zjednoczenie Narodowe (Nacionalinis susivienijimas) jest antypolską partią?

    Dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” rozpoczął rozmowę pytaniem, czy partia Vytautasa Sinicy, Zjednoczenie Narodowe, jest partią antypolską.

    — Nie jesteśmy partią antypolską, chociaż mogę zrozumieć, dlaczego u części odbiorców może powstać takie wrażenie. Mocno wierzymy, że w państwie potrzebna jest jednolita polityka historyczna i językowa dla wszystkich, zatem i wobec mieszkańców wszystkich narodowości. Relacja wszystkich z językiem państwowym powinna być jednakowa, wymagania języka państwowego wobec wszystkich obywateli także powinny być jednakowe — wyjaśnił naszemu dziennikowi Vytautas Sinica.

    Pogląd na „wpisy w paszportach”

    Dodał jednak, że dlatego też jego partia nie popiera „różnych żądań językowych”, np. oznaczeń ulic w języku polskim czy wpisów w paszportach. Jednak nie zgadza się, aby była to postawa antypolska.

    — Nie zgadzam się, że ten brak zgody w kwestii pryncypialnej oznacza antypolonizm. To troska, by litewscy Polacy byli i czuli się pod każdym względem częścią Litwy — dodał.

    W dalszej części rozmowy skupił się na poglądzie dotyczącym polskich i rosyjskich szkół, polityki bezpieczeństwa i wspólnej polsko-litewskiej historii.

    Pełny wywiad, który ukazał się w wydaniu magazynowym 6 grudnia, jest już także dostępny na portalu „Kuriera Wileńskiego”: Vytautas Sinica: Potępiam frazy „wracajcie do swojej Polski”. Polska nie jest wasza, Litwa jest

