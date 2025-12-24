Drodzy mieszkańcy Litwy,

Boże Narodzenie to czas, kiedy warto pamiętać, że najważniejsze w życiu są rzeczy proste: rodzina, bliscy, przyjaciele, szczerość, współczucie, pomoc innym i odwaga, aby poprosić o pomoc dla siebie.

Przez cały rok większość z nas żyje w intensywnym rytmie – podejmując decyzje, pracując, kłócąc się, planując. Boże Narodzenie przypomina nam jednak, że wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy praca służy człowiekowi. Kiedy społeczności stają się silniejsze, wzrasta wzajemne zaufanie – odnajdujemy radość nie tylko we własnych, ale również i we wspólnych osiągnięciach.

Nawet jeśli nasze opinie, przekonania lub poglądy są różne, możemy wzajemnie i z szacunkiem wysłuchać się oraz udzielić uzasadnionej odpowiedzi. Wolność słowa jest prawdziwa tylko wtedy, gdy nikt nie jest wyśmiewany ani poniżany, nawet jeśli się myli. W końcu prawda rodzi się z wielu głosów.

Nasz kraj jest piękny. Pracowity, kreatywny i nie bojący się wyzwań. Każdy z nas przyczynia się do dobrobytu tego kraju poprzez swoją codzienną pracę, troskę, uwagę i pomoc najbliższym.

Niech te święta zainspirują nas do jeszcze większej troski o siebie nawzajem. Jest to okazja, aby objąć tych, którzy są blisko i pamiętać o tych, którzy są daleko. To okazja, aby podziękować za chwile, które były wyjątkowe, oraz za te, które wydawały się oczywiste, ale wypełniły serca radością życia. To odpowiedni moment, aby zwrócić uwagę na tych, którym zabrakło jej w codziennym pośpiechu, oraz na tych, którzy żyją samotnie. Okres świąteczny to okazja, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie lub w trudnej sytuacji.

Cud Bożego Narodzenia jest często bardzo prosty — dzieje się, gdy jesteśmy po prostu dobrzy.

Niech okres świąteczny będzie pełen pokoju. Niech nadchodzący rok przyniesie więcej wiary, odwagi i jedności. Ponieważ tylko razem możemy zbudować silną, sprawiedliwą i współczującą Litwę.

Wesołych Świąt!